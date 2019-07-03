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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1961) Канада (1270) безвизовый режим (1397) Трюдо Джастин (104)

 Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев

Соглашение о молодежных обменах, которое уже в ближайшие месяцы планируют подписать Украина и Канада, позволит гражданам двух стран по упрощенной процедуре осуществлять взаимные путешествия с целью обучения и трудоустройства на срок до 1 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Торонто заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мне очень хотелось бы, чтобы украинская молодежь могла получать здесь знания и опыт", - сказал Президент.

Также Глава государства сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

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"Мы на это смотрим, как на еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что расширение Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой на сферу услуг и инвестиций, о котором договорились стороны, создаст дополнительные возможности для предпринимателей по IT и других отраслей. "А это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3135361
 
   
 Топ комментарии
 
Можна їхати на роботу в Канаду, терміном на 1 рік.
Зеля створив нові робочі місця ))
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Тут постоянно претензии, что Зеленский на хлебные места
назначает своих приятелей и деловых партнёров.
А что, по вашему, он должен назначать на хлебные места
ваших приятелей и деловых партнёров?
(С)
@Anakoyher
🤔
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бо вони і ви все зробили, щоб українцям в Україні не було місця.
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кацапче, поменше всовуй свій п'ятачок в наші справи..
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Можна їхати на роботу в Канаду, терміном на 1 рік.
Зеля створив нові робочі місця ))
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Это и раньше можно было. Это пустой трёп от клоуна. Работать могут айтишник и и инженеры, как и сейчас
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стопудово! при петрушці мільйони українців їздили тільки на каву у Відень )))
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Скоро и в Торонто на каву можно будет съездить ))
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Речь идёт о туристических поездках. Рабочая виза при этом не предоставляется.
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Нихрена он не створив - такие договоренности с кандачка не решают - это месяцы и годы переговоров. Канада в этом вопросе (в визовом) одна из самых консерванивных стран, переговоры ведутся с ними уже давно и понемножку она делает уступки. И заслуга в этой договоренности украинского МИД возглавляемый ненавистным Климкиным и уж точно без Зе. Зе просто поехал пожать руки и "перерезать ленточку"
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може хоче таким чином звільнити територію? Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 8619
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Та ти шо? І Зеленський з України продовжує "виводити" працездатну молодь? А що на це скаже Бойко з Мураєвим? Адже як кажуть вони "енто пльохо, некаму работать" Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 2249
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Всё это очень мило, конечно. Только вот билеты на самолет стоят столько, шо хоть с визами, хоть без виз до Канады - дорого! Но и на том спасибо.
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Ну, если еще и билеты бесплатными сделать... Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 8089
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это он так возвращает украинцев в страну? креативненько
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А різні жопоблоки обіцяють створювати робочі місця в Україні, тому і зростає у них рейтинг. Зебєня знає про це?
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А с чего ты взял, что украинцам нужны рабочие места именно в Украине, а не в Канаде? Зеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев - Цензор.НЕТ 1045
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Соя все равно не поедет. Никуда и раньше не ездила и теперь не поедут.
Нигде не были, ничего не видели.
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Зате сєпари з Донецька їздять, плачуться і отримують притулок. Щоб потім цілодобово гидити в інтернеті на Україну.
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Не тупите, он договорился про инженеров и айтишников..... Только вот и раньше они могли ездить
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Тут постоянно претензии, что Зеленский на хлебные места
назначает своих приятелей и деловых партнёров.
А что, по вашему, он должен назначать на хлебные места
ваших приятелей и деловых партнёров?
(С)
@Anakoyher
🤔
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Реально сблизить Украину с Западом поможет реформа образования и больше международных проектов для студентов.

Иностранный семестр - офигенная вещь, но не вписывается пока в систему украинского высшего образования
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а все чому ? через незнання анг.мови.
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Нет не только поэтому. А потому что этот семестр не впишется потом в систему обучения. Системы слишком разные.
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не дуже різні, просто дехто не хоче відривати Україну від росії.
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Во многом - очень разные.
А кто не проводил реформы образования в Украине такие за все прошлые годы, и так известно.
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С английским кстати та же песня
И с другими языками тоже

Один иностранный язык сейчас это вообще ни о чем. Минимум два. Это я ещё про школьное образование говорю.
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Познайомивсь - це вже добре. Тепер треба дома багато справ зробити. Бо не прийдуть інвестиції, якщо корупція буде зашкалювати. А для цього Порошенка з шоблою треба негайно до буцегарні.
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Нужно сначала выборы выиграть.А то ведь у Пагубия извилины несгибаемые!Закусил удила.А Пораженко никак не привыкнет,что он -придорожная украинская пыль,забивающая глаза, уши и рот украинцам.Продолжает гнать пургу и давать вказивки Тейлору.
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Вот интересно, что порохнявые и здесь кричат, что это плохо. Если бы Порошенко такую договоренность подписал, ноги бы ему целовали.
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Зелебєня робить теж саме що і лавочник. Так за що він його критикував на стадіоні?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский рассказал о договоренности с Канадой об упрощении поездок для украинцев
 
 
 
 
 
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