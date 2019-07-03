 РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.
Глава государства поблагодарил Курта Волкера за все, что он лично и администрация Президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.
Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской.
"В то же время Россия не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украины "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.
поэтому оно и его шобла в кацапии шутили про "хохлов" очень жестко, а в Украине про крайне аккуратно (проколы были но то видать с будуна). У них были свои программы для развлечения отдыхающих в турции и для участия в концертах в юрмале. даже фильмы были сняты и озвучены в двух вариантах - для украинской ватной и для чисто ватной аудитории
У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,Ревущий горько на руках у мамки.. Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, С лицом румяным, нехотя, улиткой Ползущий в школу. А затем любовник, Вздыхающий, как печь, с балладой грустной В честь брови милой.
А затем солдат, Чья речь всегда проклятьями полна, Обросший бородой, как леопард, Ревнивый к чести, забияка в ссоре, Готовый славу бренную искать Хоть в пушечном жерле. Затем судья С брюшком округлым, где каплун запрятан, Со строгим взором, стриженой бородкой, Шаблонных правил и сентенций кладезь,
- Так он играет роль. Шестой же возраст
- Уж это будет тощий Панталоне, В очках, в туфлях, у пояса - кошель,
В штанах, что с юности берег, широких Для ног иссохших; мужественный голос Сменяется опять дискантом детским: Пищит, как флейта... А последний акт, Конец всей этой странной, сложной пьесы - Второе детство, полузабытье: Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
у них это у кого? Весь мир театр, и ты в том числе в нем актер. В данный момент исполняешь роль порохобота.
а ігоркові це і потрібно, бо його українізація боляче вдарила, Пагубій ледь росіску мову не відібрав, поганец эдакий...
он мошенник, обыкновенный. есть такой вид приматов ))))))))
А вот добрая воля народа Украины должна проявиться в том, чтобы за*бенить Зелю с Беней и разивать свою армию, включая дальнобойное ракетное оружие, и к нему правильные боеголовки.
"Просто прекратить стрелять"(с)
крот-преЗЕК крот-СБУ, крот-внешняя разведка
))))))))))))))))))))))))))
уж точно без понимания )))))))) ты бы прямо себя петухом обозначил..))))))))))