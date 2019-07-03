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 Политика Украины
  2018  129
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 РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду провел встречу со Специальным представителем США Куртом Волкером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

Глава государства поблагодарил Курта Волкера за все, что он лично и администрация Президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медики и скорая помощь никогда не должны быть мишенями", - Волкер осудил обстрел санитарного автомобиля наемниками РФ на Донбассе

"В то же время Россия не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украины "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3135360
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, через сколько лет до зю дойдёт, что не для того кацапы на Донбасс полезли, чтоб добрую волю проявлять? РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде - Цензор.НЕТ 2474
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Ти ж казав щоб припинити війну потрібно не стріляти. Геніально, але вона чомусь продовжується. Стратєх великий, мля.
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Митя, ти забув як ти тут гавкав на попереднього президента, "замість агресора з мордора"?
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ТОГО САМОГО, шо БЕЗВИЗ ОРГАНИЗОВАЛ... ОНИ БОЛЬНЫЕ ВСЕ ЗЕБЕНЯТА...))))
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тем кто радуется "наконец то прозрел" напомню - этот недомерок профессиональный клоун, который говорит только то что нравится конкретно этой публике. только то что "эта" публика ожидает и воспримет.
поэтому оно и его шобла в кацапии шутили про "хохлов" очень жестко, а в Украине про крайне аккуратно (проколы были но то видать с будуна). У них были свои программы для развлечения отдыхающих в турции и для участия в концертах в юрмале. даже фильмы были сняты и озвучены в двух вариантах - для украинской ватной и для чисто ватной аудитории
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"Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
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Весь мир - театр. В нем женщины, мужчины - все актеры.

У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,Ревущий горько на руках у мамки.. Потом плаксивый школьник с книжной сумкой, С лицом румяным, нехотя, улиткой Ползущий в школу. А затем любовник, Вздыхающий, как печь, с балладой грустной В честь брови милой.

А затем солдат, Чья речь всегда проклятьями полна, Обросший бородой, как леопард, Ревнивый к чести, забияка в ссоре, Готовый славу бренную искать Хоть в пушечном жерле. Затем судья С брюшком округлым, где каплун запрятан, Со строгим взором, стриженой бородкой, Шаблонных правил и сентенций кладезь,
- Так он играет роль. Шестой же возраст

- Уж это будет тощий Панталоне, В очках, в туфлях, у пояса - кошель,
В штанах, что с юности берег, широких Для ног иссохших; мужественный голос Сменяется опять дискантом детским: Пищит, как флейта... А последний акт, Конец всей этой странной, сложной пьесы - Второе детство, полузабытье: Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
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"У них свои есть выходы..."

у них это у кого? Весь мир театр, и ты в том числе в нем актер. В данный момент исполняешь роль порохобота.
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ты главное со своей ролью определись перед тем как тупые "нецитаты" из интернета постить. я понимаю - мозги тебе не позволяют заниматься самообразованием. вот я тебе и помог, чтобы ты если хочешь блеснуть умишком не обделывался. цитата должна быть точной
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точней уже некуда. В.Шекспир. "Весь мир - театр, а люди в нем актеры" (с)
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тупой баран. я тебе официальный перевод дал. что тебе не понятно? забей в гугле "свою" цитату и убедись что я прав
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роль порохобота тебе очень идет. тупой от природы.
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прикольно. прямо как студент первокурсник объясняет профессору, что тот баран. а вся группа с недоумением за этим наблюдает, и гадает, какой дурью баловался их одногруппник намедни.
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В отношении конченых сепаров действует метод кнута и пряника.Эффективность ВСУ с приходом Хомчака увеличилась в несколько раз.Открыт сезон охоты на сепаров.Особо удачливым бригадам выдают премии.За месяц нащёлкали стока за пределами отвода,что Гиркин и Пушилин вопят несамовито на всех ордынских площадках.Согласны уже и на обмен и на отвод.Поэтому охоту на дорогущую технику и сепаров прекращать не будут,но и отвод для создания демилитаризованной зоны будет делаться.
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Не вешай лапшу ,лехторату!! С приходос ссукуна хомчака,применять что либо стало труднее. в несколько раз.Сплошные запреты и десятки разрешений.Так что не ври федя сериус.
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Что и требовалось доказать. При всей миролюбивой риторике команды Зе перед выборами, реальность всех опускает на землю. Нынешняя внешняя политика не измениться, а во внутренней уберм воров-порохоботов. Этого достаточно для движения вперед, за это голосовали 75% избирателей.
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а в реальності замінемо одніх ворів на інших, більш лояльних до росії.
а ігоркові це і потрібно, бо його українізація боляче вдарила, Пагубій ледь росіску мову не відібрав, поганец эдакий...
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у нас появился уникальный случай, когда к власти пришли без помощи олиграхов, поэтому есть очень боьшая надежда начать с нуля (зеро). Разонгать всю нынешнюю порохоботовскую, ахметовкую и бенину ылиту.
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да,да..і як я забула, коломойша чєсний бізнесман, не олігарх..
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можешь забыть окнончательно, все предвыборные порохоботовские методички.
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и зелины обещания тоже )))))))))))))))
он мошенник, обыкновенный. есть такой вид приматов ))))))))
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Доброй воли, Зеля, ты от Ху*ла не дождёшься, и даже не скули на этот счёт.
А вот добрая воля народа Украины должна проявиться в том, чтобы за*бенить Зелю с Беней и разивать свою армию, включая дальнобойное ракетное оружие, и к нему правильные боеголовки.
РФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде - Цензор.НЕТ 3754
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Канада разрешила экспорт оружия.Американское оружие через Канаду потечёт в Украину рекой!!Спасибо Волкеру ,прекрасному ставленнику славетного друга Украины Джона Маккейна!Слава Канаде и США!
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Зеля, ты лох?
"Просто прекратить стрелять"(с)
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На очереди отправка украинских курсантов на обучение и освоение американской техники и современных методов ведения войны.Наши ребята не подведут ! Вообще среди украинских курсантов одни патриоты,причем мотивированные.Среди них нет ещё ФСБшных кротов и Дай Бог не будет!
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а зачем среди курсантов?
крот-преЗЕК крот-СБУ, крот-внешняя разведка
))))))))))))))))))))))))))
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В том то ти дело что ФСБ и ГРУ сейчас на крайне голодном пайке из Украины.Не знают откуда ждать оплеуху.90% процентов лаптей считают себя нищими!!!.Это беспрецедентно!Даже при Ельцине такого не было!Значит санкции делают орду нищей!!!И Китай орде тут не помощник,хотя и товарооборот растёт.Гонка вооружений загоняет орду в болото.ЗЕ взялся активно продвигать экономические санкции,пытается консолидировать Запад в этом вопросе.Пока у ЗЕ всё идёт по плану.
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золотарь высказал авторитетное мнение
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читать научись на латинице. свой ник можешь прочесть?
уж точно без понимания )))))))) ты бы прямо себя петухом обозначил..))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе, - Зеленский на встрече с Волкером в Канаде
 
 
 
 
 
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