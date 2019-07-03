 Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, травмирован один украинский воин, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов;
- окраины Широкино - из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:
- пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Болотного - из минометов калибра 82 мм;
"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.
По данным разведки 2 июля один оккупант был уничтожен и двое ранены.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Не знаю, на який мир розраховує президент.. хіба що ми відійдемо і поступимось росії.
храни вас Боженька, наши дорогие воины!
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