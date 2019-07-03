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 Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, травмирован один украинский воин, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб

2 июля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 8 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник также открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов;
- окраины Широкино - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:

- пять раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку от Болотного - из минометов калибра 82 мм;

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

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По данным разведки 2 июля один оккупант был уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, травмирован один украинский воин, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3135359
 
 
 Топ комментарии
 
Все як завжди..
Не знаю, на який мир розраховує президент.. хіба що ми відійдемо і поступимось росії.
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Одужання пораненим українським воїнам.
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спасибо что живые!
храни вас Боженька, наши дорогие воины!
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Все як завжди..
Не знаю, на який мир розраховує президент.. хіба що ми відійдемо і поступимось росії.
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скоріше, поки путін-***** не зжохнн чи те, що замість нього, зміна влади на расії може змінити хід війни!!!! смерть клятій расії!!!!
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Одужання пораненим українським воїнам.
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спасибо что живые!
храни вас Боженька, наши дорогие воины!
.
(-1 и 2+- - нормально)
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Треба тільки перестати стріляти. Де наш великий стратег і тактик? Що б йому пусто було. Таке могли вибрати справді тільки дебіли.
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смерть расіянсько-фашиським окупантам та колоборантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! Воїну України скорішого одужання!!!! маскавітам до пекла та як найшвидше!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, травмирован один украинский воин, уничтожен один и ранены двое террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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