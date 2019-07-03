 Пилот упавшего на Харьковщине учебного самолета в стрессовом состоянии, его госпитализировали

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил представитель информагентства "АрмiяInform" майор Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилот - курсант 3 курса Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба - госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков). Он в стрессовом состоянии, но не в реанимации, а в палате, под наблюдением врачей. Пилот контактный, общается, но еще не может рассказывать о пережитом. Физически пилот не пострадал", - отметил Виталий Саранцев.

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По его словам, врачи пока не прогнозируют его выписку.

"Что касается сегодняшней ситуации, то у пилота уже был опыт самостоятельных полетов, начиная со 2 курса, на легкомоторных самолетах марки ХАЗ - с инструктором и самостоятельно. В общей сложности у него 80 часов общего налета. На реактивном самолете он уже летал с инструктором, а сегодня - самостоятельно", - добавил Саранцев.

По его словам, в вузе создана специальная комиссии для выяснения причин произошедшего.

Напомним, 2 июля на территории Чугуевского военного аэродрома во время учебных полетов упал самолет Л-39. В частности, по данным Минобороны, возникла нештатная ситуация, о которой пилот сообщил руководству полетов, и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное.

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Упавший в поле самолет загорелся. По предварительным данным, падение произошло из-за отказа двигателя.