 Полиция сняла с розыска экс-нардепа Иванющенко (Юру Енакиевского), - Тракало

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.
"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявил Тракало.
Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).
Спасибо Юрию Луценко лучшему генпрокурору всех времён!
"нет состава преступления" - нет и никакой коррупции.
Верховный суд закрыл все уголовные производства в отношении Юрия Иванющенко в марте 2017 года
В ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата (это по ссылке источника на цн)
Зебилов на стадион!
Хунта - так хунта!
Стадион - так стадион!
Чили. Стадион. Пиночет. 1973 год
Зебики, спешл фор ю
Чтобы было понятно на счет вчерашней истерики Зеленского на брифинге, где он по бумажке отчитывал министра иностранных дел Климкина - к сожалению, Крым собираются слить, и слить с помощью президента Украины.
На пути к сливу оказался один единственный честный министр - Климкин. А теперь по порядку. Начнем с того, что у Зеленского или предатели все или круглые идиоты. Я склоняюсь и к первому и к второму.
В ноте МИД РФ было написано, что украинских моряков смогут вернуть без кораблей и имущества (!) только в том случае, если их будут судить по российским законам в Украине как преступников, нарушивших границу России.
Нота РФ предусматривала признание Украиной незаконное нарушение границы с Россией.
То есть согласие с ней полностью нивелировало бы решение морского трибунала - фактически Украина бы признавала вину, в том, что ее моряки нарушили границы РФ.
Зеля не из новостей услышал об этом, ему позвонили из РФ - что очевидно.
Договоренность была шикарной - в случае возвращения моряков в этом случае создавался прецедент, согласно которому Кремль мог опереть свое утверждение, что что это Россия. Вот, мол смотрите - сам президент Украины это подтвердил.
Дело в том, что признание вины со стороны Украины поставило бы крест на всех дальнейших судебных процессах в международных инстанциях по аннексии Крыма. Поскольку есть понятие правовой доктрины противоречивого поведения.
Дальше дело техники.
Мол смотрите, Украина признала вину моряков, то есть признала в Крыму границу РФ, то есть признала Крым территорией РФ, и если сама Украина признала, то почему же не признавать другим?
Кстати это детский фокус - его можно школьнику объяснить. Я не удивлюсь, что в обмен на наших пленных Зеленский признает, что это Украина агрессор на Донбассе.
Поведением, которое противоречит добросовестности и честности в деловой и договорной практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предыдущим заявлениям или поведению сторон.
Проще говоря Украина больше не смогла бы утверждать, что не нарушала границу РФ (!).
Фактически это признание потери Крыма! Зеленский под аккомпанемент Медведчука и МИД России на это согласился. Но тут на пути возник достаточно умный дипломат Климкин, который нотой МИДа Украины смог этот процесс остановить.
При этом премьер-министр Гройсман оказался полным идиотом и ради своих политически, фактически поддержав гидранта.
Что будет дальше? Я думаю, что если снимут Климкина и ряд других умных людей еще из прошлой команды, которую собирал несколько лет Порошенко к концу 2020 года Крым полностью сольют России.
Видимо уже существует какая-то договоренность. Но это если Украина еще переживет 2020 год. При таком раскладе до конца 2020 года Зеленский сольет Украину.
Друзья, поймите одно, команде ЗЕ наплевать на Украину.
У низ задача попроще - как можно быстрее ограбить страну, задержавшись у власти подольше и все.
Не зря рука с булавой у Хмельницкого на днях обвалилась.
То, что происходит вокруг Крыма это только начало.
Виктор Шевчук.
На территории Станицы Луганской, где происходило разведение сил и средств, сегодня наблюдается присутствие российских наемников, о чем заявил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины, полковник Дмитрий Гуцуляк во время дневного брифинга, 2 июля.
В частности, Гуцуляк заявил: «В районе населенного пункта Станица Луганская, на территории, с которой, по заявлениям противника, были выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местное население, переодевшись в штатское».
Однако пока не понятно, что конкретно собирается делать страна-агрессор. Следовательно, Александр Данилюк убеждён, что Российская Федерация находится далеко не в расслабленном состоянии. По всем показателям видно, что она намерена переходить к масштабным наступательным действиям. Но видимо есть определённые факторы, которые сдерживают Россию. Александр Данилюк считает, что Российская Федерация будет подстраиваться под ситуацию в Украине. «Динамика указывает на то, что Россия к чему-то готовится... У них несколько сценариев, в зависимости от того, что будет у нас происходить. Это явно какие-то наступательные действия... У России есть три ключевые локации, где базируются её войска: Северо-Восток, Юго-Восток и Крым», - говорит Александр Данилюк.