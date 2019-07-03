 Полиция сняла с розыска экс-нардепа Иванющенко (Юру Енакиевского), - Тракало

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Тракало, Иванющенко сняли с розыска с 27 июня 2019 года, поскольку поступили документы из прокуратуры.

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"Если я не ошибаюсь, Иванющенко не находится в розыске с 27 июня. Его сняли с розыска на основании документов, которые поступили от прокуратуры Одесской области. Прокуратура была инициатором такого розыска... Написали, что уголовное производство закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Соответственно, это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскные базы", - заявил Тракало.

Напомним, прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский).