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 Выход из ЕС без соглашения может стоить казне Великобритании $114 миллиардов, - министр финансов Хаммонд

Самовольный выход Великобритании из Евросоюза может стоить бюджету государства 114 миллиардов долларов (9 миллиардов фунтов стерлингов).

Об этом заявил министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Это должно быть учтено также в будущих расходах и налоговых решениях", - сказал он.

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Отметим, что двое нынешних кандидатов на кресло главы правительства вместо Терезы Мэй - бывший мэр Лондона Борис Джонсон и министр иностранных дел Джереми Хант - пообещали вывести Британию из ЕС до 31 октября независимо от того, будет завершена сделка с блоком или нет.

Напомним, Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Brexit предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.

Решение выйти из ЕС одобрил референдум, который состоялся в Великобритании около трех лет назад. Тогда датой Brexit было назначено 29 марта 2019 года. Соглашение с Евросоюзом об условиях такого выхода правительство Терезы Мэй разрабатывало почти два года.

Также читайте: Правительство Великобритании утвердило документы о сохранении санкций против РФ в случае выхода из ЕС без соглашения

В апреле 2019 года Европейский совет продлил действие статьи 50 Соглашения по выходу Великобритании из ЕС на следующие шесть месяцев, до 31 октября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3135354
 
 
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но в последующие годы британия выйдет в плюс?ведь известно, что она один из доноров ЕС
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Кому и от кого известно? От сторонников Брекзита?
И каковы расчёты предоставлены?
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Так, по данным исследовательского института Stratfor от октября 2016 года, в 2015 году в число «доноров», то есть стран, которые внесли в казну ЕС больше денег, чем получили, вошли 10 из 28 стран Евросоюза. Главными «донорами» оставалась Германия (17 млрд евро в год), Великобритания (13,9 млрд евро в год) и Франция (6,1 млрд евро в год).
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Тикайте...из этой продажной, коррумпированной, прокацапской, сидящей на кукане у кремля, за педофилию, субстанциии
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Это у кого с арифметикой хреново?! Да настолько, что в десятки раз: "114 миллиардов долларов (9 миллиардов фунтов стерлингов). Источник: https://censor.net.ua/n3135354
Может быть не 9 лярдов, а 90 лярдов таки?
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Опечатки в буквах мы уже привыкли, пора привыкать к опечаткам в цифрах! Выход из ЕС без соглашения может стоить казне Великобритании $114 миллиардов, - министр финансов Хаммонд - Цензор.НЕТ 2452
Оригинал на Радіо Свобода - (90 миллиардов фунтов стерлингов)
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114 миллиардов долларов (9 миллиардов фунтов стерлингов). = интересное соотношение Выход из ЕС без соглашения может стоить казне Великобритании $114 миллиардов, - министр финансов Хаммонд - Цензор.НЕТ 7221 Источник: https://censor.net.ua/n3135354
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Борис Джонсон - большой спец во всем, а главное шикарный, с подвешенным языком журналист , ненавистник кремля.
Так что никто, кроме никого не сделает лучше и правильнее и в отношении ЕС и в отношении кремля.
А тут еще и многолетнюю подругу и подельницу ***** затрясло - скоро уйдет в мир Паркенсона... А её преемница не будет в доле с ****** продавать Украину = другой тип.
Плохо становится у кремля с кадрами влияния.
Поэтому кремль будет торопить(ся) зеро побыстрее все обстряпать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыход из ЕС без соглашения может стоить казне Великобритании $114 миллиардов, - министр финансов Хаммонд
 
 
 
 
 
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