 Российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине, - замглавы МИП Золотухин

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в эфире Громадського радіо рассказал, как Telegram влияет на украинское информационное пространство, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы видите где угодно в онлайне, новости на традиционных источниках, где ссылки на анонимный телеграм-канал, это должно быть признаком, что эта информация может быть недостоверной, фейковой и так далее", - подчеркнул Золотухин.

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Как пример он привел новость о якобы покупке олигархом Виктором Медведчуком 80% телеканала "Интер".

"Это именно та практика, которая сложилась в России. Когда инвестируются огромные деньги в телеграм-канал, он становится платформой, которую цитируют. На самом деле этот источник анонимный, это микромедиа, за которым, собственно, официально никто не стоит, но через определенные манипуляции и инвестирование в информационное пространство новость от анонимного источника начинает влиять на общее информационное пространство, на политическую повестку дня. И уже определенным образом изменяет отношение к ситуации потребителей информации", - пояснил замминистра.

По его словам, российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине.

"Я лично, анализируя события, которые происходят в сегменте русскоязычного Telegram, увидел, что в феврале-марте этого года, буквально за несколько недель до первого тура президентских выборов, было принято несколько Telegram-каналов, которые занимаются исключительно украинской повесткой дня", - отметил заместитель министра информационной политики.

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