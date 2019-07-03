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 Политика Украины, Общество
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 Российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине, - замглавы МИП Золотухин

Публикации в анонимных микромедиа могут влиять на политическую повестку дня.

Заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин в эфире Громадського радіо рассказал, как Telegram влияет на украинское информационное пространство, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы видите где угодно в онлайне, новости на традиционных источниках, где ссылки на анонимный телеграм-канал, это должно быть признаком, что эта информация может быть недостоверной, фейковой и так далее", - подчеркнул Золотухин.

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Как пример он привел новость о якобы покупке олигархом Виктором Медведчуком 80% телеканала "Интер".

"Это именно та практика, которая сложилась в России. Когда инвестируются огромные деньги в телеграм-канал, он становится платформой, которую цитируют. На самом деле этот источник анонимный, это микромедиа, за которым, собственно, официально никто не стоит, но через определенные манипуляции и инвестирование в информационное пространство новость от анонимного источника начинает влиять на общее информационное пространство, на политическую повестку дня. И уже определенным образом изменяет отношение к ситуации потребителей информации", - пояснил замминистра.

По его словам, российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине.

"Я лично, анализируя события, которые происходят в сегменте русскоязычного Telegram, увидел, что в феврале-марте этого года, буквально за несколько недель до первого тура президентских выборов, было принято несколько Telegram-каналов, которые занимаются исключительно украинской повесткой дня", - отметил заместитель министра информационной политики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135353
 
 
 Топ комментарии
 
Да какие росийские паблики да какие там Телеграмы. Прямо тут на Цензоре ЗЕбилы уже открыто топят за Шария, за руцький язик, а Портнови Клюевы у них уже в доску свои ребята..ЗЕбилы уже даже Медведчука поддерживают..
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тю, а вся зюзіботська кодла на цензорі - то не расійськіє пабліки?
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Да какие росийские паблики да какие там Телеграмы. Прямо тут на Цензоре ЗЕбилы уже открыто топят за Шария, за руцький язик, а Портнови Клюевы у них уже в доску свои ребята..ЗЕбилы уже даже Медведчука поддерживают..
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Это лахтинские, пригоженские тролли. Служивые возможно тоже
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Могу Вам сказать, что зебы это лукашисты украинского разлива и могу гарантировать на 100%, что больше половины это не пригожинские...

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да ну...прям так в порохоботной методичке и написано???
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Сейчас один твой зебратуха по зедиагнозу на другой ветке уже час не может ответить на вопрос "как зовут фюрера русни" Российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине, - замглавы МИП Золотухин - Цензор.НЕТ 7809
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вот с куя ты, тролль американский, меня тут в зебилы записал?просто потому, что я в вышиватную дудку не дую и о зраде не кричу?в спам
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Анонимный может быть только для ГРУшников, которым выдают SIM карту без регистрации. А все нормальные люди светят свой номер телефона при регистрации = телеграм не анонимный
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а номер телефона у всех общедоступен и привязан к фамилии???
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модеры часто не чисты на руку, сам знаешь. Есть и засланные казачки. Так что у спецсужб есть вся база данных - тупо вопреки любому шифрованию
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не совсем понял, как меня точно вычислить, если нет привязки номера к фамилии или адресным данным
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и что нет ни одной банковской карточки . договор с врачом заключал тоже телефон не указывал. и тд .
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привязка номера к фамилии или адресным данным есть всегда - иначе бы никто не требовал номер телефона под предлогом "безопасности"
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что ты мне втираешь какую то дичь..на один из номеров действительно может быть зарегена банковская карта и врач в поликлинике, но ведь может быть много терефонов с разными номерами у меня
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тю, а вся зюзіботська кодла на цензорі - то не расійськіє пабліки?
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свічка‏ @svecha62 2 часа назад

Читаю одного мутного чела в телеге.Точно не из наших,но "инсайды" слишком часто подтверждаются.

Российские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине, - замглавы МИП Золотухин - Цензор.НЕТ 5172
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ну будет неплохо, если действительно всех наших пленников, и тех что в раше томятся, обменяют...думаю не надо жалеть даже сепаров-террористов для обмена
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Натюрлих, расеяне активизировались перед выборами парламента. На "Цензоре", к примеру, бал правят поварята шеф-повара Пригожина, которые толпами переползают с ветки на ветку, чтобы пожестче наехать на президента Украины и заодно поностальгивать по их любимому Пеце и его поросёнкам.
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Так ты ведь сам и них . нормальный человек бы написал - зашкваренные твари опущенного на лагере в начале 80х повара для петухов кремлёвских
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Звичайно, що є зацікавленість російських спецслужб у впливі на українські вибори. Тому вони не будуть гребувати інформаційною брехнею для спотворення виборів і їх результатів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские паблики в Telegram активизировались перед выборами в Украине, - замглавы МИП Золотухин
 
 
 
 
 
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