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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1961) инвестиции (874) Канада (1270) ЗСТ (504) Трюдо Джастин (99)

 Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

Украина заинтересована в усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Канадой.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 2 июля в Торонто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Важное место в украинском-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. И мы хотели бы его усилить. Поэтому наши страны будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.

"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки ", - сообщил глава государства.

Читайте: Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии, - Офис президента

Также Зеленский поблагодарил канадскую сторону за прекрасную организацию Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая стартовала 2 июля.

"Верю, что этот форум станет эффективной площадкой, ведь наши амбициозные планы нуждаются в широкой поддержке международных доноров", - отметил Президент Украины. Он подчеркнул, что Украина изучит опыт Канады по развитию справедливой, счастливой и успешной страны.

Также читайте: Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо

Источник: https://censor.net.ua/n3135352
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, а що насправді відбувалося у Канаді. Треба справжнє канадійське джерело і пряма мова української діаспори.
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Застріч закінчилась!!!!!
Результат "ЗІРО"
Там же не дурні сидять і усе бачать
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і усі поїдуть на гастролі)
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Ты как раз собрался в Джибути и Бенин - а тут такая подстава, туда скасувалы безвиз? Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1912
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Професор Юрій Шевельов (Шерех) - про "українізацію" 1920-х та Голодомор - www.youtube.com/watch?v=KKYarNYqKuc&fbclid=IwAR08iDRlcjFNPr4D1LvhyhQO6gxi9tvh3rvcz5P4lqGHuw9Y3nKDsswyqak
Монреальська промова 1983 р.
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Дааааа! Инвестиции иностранные компании деловые проекты 👍🏻
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Цікаво, а що насправді відбувалося у Канаді. Треба справжнє канадійське джерело і пряма мова української діаспори.
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Попозже шо-то будет от Украинской диаспоры обязательно. Они ж канадцы, у них там торопиться не принято.
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Услугі - я так розумію, концертна діяльність Інвестиції у сферу послуг - це гастролі 95 кварталу у Канаді? А чому про виробництво і інвестиції у виробництво новообраний не домовлявся? Чи кому що, а курці просо?
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

Програма партії, яку не можна заспівати в караоке - атстой.
Не більше трьох куплетів і приспів.
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шмаркля полетела на курсы повышения интеллекта? Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5192
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это намекают на недопустимость высказываний бурята, члена зекоМанды
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Его Зелемойский не назвал "синьором Голодомором" (даже произносить это гидко...)?
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А офшоры Зелемойского в десятки тысяч раз большие, чем у Порошенко уже забыты?
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як ти смієш ногою тупати на вибір 73% любітєлєй серіалів та мудозвонських обіцянок?Он чувак із народа!!! Большинствомізбраний сцарь...Йому і про гроші в оффшорах ніхто не нагадує, ні про руйнування державності, ні про брехливі обіцянки під час виборів, ні про співпрацю з парашстаном, бо спільна з ордою фірма Зєлєбєні працбє...ні про що...Сцарь має право на все...Сєпарня вся повилазила і вже не криючись, погрожує репрессіями патріотам...і ще стільки такого, про що ми забули за 5 років демократії, за 5 років поступової відбудови держави європейського напрямку. Обрали диктатора, та ще й неосвіченого і радіють, як діти...що аби тільки не Порох
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"...работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций" думаю из всего этого набора сложных определений, оно понимает только: предлоги = над, о, на. союз = и. хотя таки ужасы как предлог и союз, тоже не знает.....
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Когда поняла что в Канаде концертов квартала не будет

Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9350
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хоспади! кто это? сестра захеровой?
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ну чЁ нах, абакнавенаЯ рюзькая баба!

есть женщины в рузких селеньях
с спокойною важностью лиц
с красивою силой в движеньях
с походкой и взглядом цариц
их разве слепой не заметит
а зрячий о них говорит-
пройдёт словно солнце осветит,
посмотрит рублём одарит!
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Не стыдно? Фото с мероприятий памяти жертв Голодомора
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абсолютно. почему мне должно быть стыдно? пусть вазелин стыдится
эта брендованая лядь писала текст сценки про "сеньера голодомора" и может даже не кривиться в попытке сделать скорбное лицо
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Что касается «сеньора Голодомора» то это говорилось в квартале от имени Януковича. Сатира о цинизме и неукраинскости Овоща и спекуляциях на теме в принципе.

Тебе должно быть стыдно потому что у Елены там заплаканные глаза из-за жертв Голодомора
Потому что украинец не может не плакать на таких мероприятиях
Потому что это трагедия которая на каждом отразилась. И ржать с того что она там плачет.. впрочем кремляди и не с такого могут потешаться
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ты дура сцену ту смотрела? какого нахрен "януковича"? пароль кто подбирал к компьютеру президента? дух святой? а янык сидел в наушниках и слушал свой новый кабинет?
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Янукович там подбирал пароль и один из вариантов который ВВЁЛ НА КЛАВИАТУРЕ ЯНУКОВИЧ был «сеньор Голодомор»
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и что же это значит? по твоему. по лалаловски... ни сценарист написавший это, ни актер озвучивший перед людьми, ни руководитель этого балагана не виноваты?
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Это значит что фраза озвучивалась от лица Януковича. И этим Овоща нещадно высмеивали.

Это как Шварцнеггеру приписать антиамериканскую позицию, цитируя роль в «Красной жаре»

Не думаю, что ты этого не понимаешь.
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бл. ЕСТЬ ТЕМЫ НА КОТОРЫЕ ШУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!

ну а что касается "красной жары" то если для тебя милиционер Данко антиамериканец то мне искренне тебя даль. твой мозг достался не тебе
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Над Овощем и его отношением к Украине - можно и нужно
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текст этим ублюдкам клоунам кто писал? тоже янукович?
есть вещи о которых нельзя шутить

"россия двигает границу вперед" в день освобождения Мариуполя когда гибли наши воины. ты такая же **** как и вазелин. и такая же тупая
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ты какой-то странный, сам же говоришь, что есть вещи о которых нельзя шутить, но сам это делаешь
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Показательный комментарий.
Спасибо я тебя услышала. Оставляю попытки общаться с тобой как с человеком.
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Дырочка ложись спать, или в ночную смену заступил?
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Застріч закінчилась!!!!!
Результат "ЗІРО"
Там же не дурні сидять і усе бачать
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Треба уважно прочитати договори, бо все інше є несуттєвим.
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А якби відреагував Трюдо на бажання посадити опонентів у фільтраційні табори?
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Как оно клоуну было всё напряг!? Хер его знает,о чем надо было говорить? Рядом хоть был,кто нибудь,что бы вовремя вставить умняк?напряг мозгов был ещё тот! Кабак до сих пор болит от переутомления
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Кто собрался здесь в комментариях? Вся эта клоунада и стеб для кого? И главное от кого?

Только что хотел купить билеты на завтрак завтра с Зеленским который организован Economic Club of Canada. На сайте оказалось что все продано. Позвонил в клуб и выяснилось что почти все билеты выкупили члены клуба. Т.е не какие то случайные украинские поклонники Зеленского живущие здесь, а серьезные канадские бизнесмены платящие взносы в серьезный бизнес клуб не имеющий никакого отношения к Украине. Человек на другом конце провода мне сказала, что это очень редкое событие когда подобное происходит.

Как же противно то что устраивают тут в комментариях вообще не понимая что происходит. И самое главное что создается впечатление, что их и не интересует что происходит - главное создать сра4 и стеб.
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Тобто ви не були на зустрічі і знаєте лише з їхніх слів, що всц квитки були куплені членами клубу. А від мене я можу сказати, що ви не з української діаспори.
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П.С. Билеты, кстати, уже все распроданы", - сообщила она. Источник: https://censor.net.ua/n3134877
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Цьому можна довіряти? У мене сумніви, що є така зацікавленість у інвестиціях до інвестиційно непривабливої України. Результати зустрічі будуть відомі після статей канадців та інших незалежних медіа, але і зараз зі слів зекоманди очевидна відсутність нових інвестицій і договорів по результатам цієї зустрічи.
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ну не знаю, ты же цн читаешь, наверное, потому что не доверяешь
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если бы только здесь, практически все темы на цн забиты этим
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Я ще раз уважно прочитав статтю і зрозумів, що сама зустріч не дала нових інвестицій, а було лише обговорення того, що відбулося раніше. Отже треба незалежну оцінку результатів зустрічи.
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жаль что Зебил все напортит - сотрудничество с Канадой, не в его интересах...
Канада "термос", Украину-порноактрису, дающую и спереди и сзади, не поймет....
Канада поддерживает Украину, а не Зебильного урода....
жаль если Зебил все развалит...
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 15 минут назад

Зеленский окрім того що несе повну дурню, будь яким чином уникає називати росію агресором, казати що росія порушує всі міжнародні закони, що росія веде війну проти України. Сьогодні про це казав тільки... Трюдо.
Висновки? Їх не буде.
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Журналист Петр Шуклинов по итогам интервью с главой МИД Павлом Климкиным опубликовал в сети пост, в котором рассказал о странном поведении новой власти, передает replyua.net. Отметим, в интервью Климкин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский, который ранее устроил «разбор полетов» министру из-за украинских моряков, за полтора месяца на посту ни разу не встретился с ним и не поговорил по телефону.

«С момента инаугурации президент Владимир Зеленский ни разу не общался с министром иностранных дел. Еще раз. Ни одного. Раза. За полтора месяца», - пишет журналист. В о же время Шуклинов рассказал, что Климкин один раз попытался сам связаться с Зеленским, чтобы поговорить о встрече во Франции, однако так и не смог поговорить с украинским лидером. «Но говорить с ним было некому. Рекомендации оказались не нужны», - поделился журналист, пообещав вскоре раскрыть все подробности разговора.
Думаю, и этот визит зечмо про-рал, как и три предыдущих... Зачем вообще деньги на поездки зечмо тратить, если от них только вред стране?
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