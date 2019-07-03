 Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 2 июля в Торонто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Важное место в украинском-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. И мы хотели бы его усилить. Поэтому наши страны будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - сообщил Зеленский.
Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.
"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки ", - сообщил глава государства.
Также Зеленский поблагодарил канадскую сторону за прекрасную организацию Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая стартовала 2 июля.
"Верю, что этот форум станет эффективной площадкой, ведь наши амбициозные планы нуждаются в широкой поддержке международных доноров", - отметил Президент Украины. Он подчеркнул, что Украина изучит опыт Канады по развитию справедливой, счастливой и успешной страны.
і усі поїдуть на гастролі)
Монреальська промова 1983 р.
Програма партії, яку не можна заспівати в караоке - атстой.
Не більше трьох куплетів і приспів.
есть женщины в рузких селеньях
с спокойною важностью лиц
с красивою силой в движеньях
с походкой и взглядом цариц
их разве слепой не заметит
а зрячий о них говорит-
пройдёт словно солнце осветит,
посмотрит рублём одарит!
эта брендованая лядь писала текст сценки про "сеньера голодомора" и может даже не кривиться в попытке сделать скорбное лицо
Тебе должно быть стыдно потому что у Елены там заплаканные глаза из-за жертв Голодомора
Потому что украинец не может не плакать на таких мероприятиях
Потому что это трагедия которая на каждом отразилась. И ржать с того что она там плачет.. впрочем кремляди и не с такого могут потешаться
Это как Шварцнеггеру приписать антиамериканскую позицию, цитируя роль в «Красной жаре»
Не думаю, что ты этого не понимаешь.
ну а что касается "красной жары" то если для тебя милиционер Данко антиамериканец то мне искренне тебя даль. твой мозг достался не тебе
есть вещи о которых нельзя шутить
"россия двигает границу вперед" в день освобождения Мариуполя когда гибли наши воины. ты такая же **** как и вазелин. и такая же тупая
Спасибо я тебя услышала. Оставляю попытки общаться с тобой как с человеком.
Результат "ЗІРО"
Там же не дурні сидять і усе бачать
Только что хотел купить билеты на завтрак завтра с Зеленским который организован Economic Club of Canada. На сайте оказалось что все продано. Позвонил в клуб и выяснилось что почти все билеты выкупили члены клуба. Т.е не какие то случайные украинские поклонники Зеленского живущие здесь, а серьезные канадские бизнесмены платящие взносы в серьезный бизнес клуб не имеющий никакого отношения к Украине. Человек на другом конце провода мне сказала, что это очень редкое событие когда подобное происходит.
Как же противно то что устраивают тут в комментариях вообще не понимая что происходит. И самое главное что создается впечатление, что их и не интересует что происходит - главное создать сра4 и стеб.
Канада "термос", Украину-порноактрису, дающую и спереди и сзади, не поймет....
Канада поддерживает Украину, а не Зебильного урода....
жаль если Зебил все развалит...
Зеленский окрім того що несе повну дурню, будь яким чином уникає називати росію агресором, казати що росія порушує всі міжнародні закони, що росія веде війну проти України. Сьогодні про це казав тільки... Трюдо.
Висновки? Їх не буде.
«С момента инаугурации президент Владимир Зеленский ни разу не общался с министром иностранных дел. Еще раз. Ни одного. Раза. За полтора месяца», - пишет журналист. В о же время Шуклинов рассказал, что Климкин один раз попытался сам связаться с Зеленским, чтобы поговорить о встрече во Франции, однако так и не смог поговорить с украинским лидером. «Но говорить с ним было некому. Рекомендации оказались не нужны», - поделился журналист, пообещав вскоре раскрыть все подробности разговора.
Думаю, и этот визит зечмо про-рал, как и три предыдущих... Зачем вообще деньги на поездки зечмо тратить, если от них только вред стране?