 Украина и Канада будут работать над расширением действия Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, - Зеленский

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 2 июля в Торонто, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Важное место в украинском-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. И мы хотели бы его усилить. Поэтому наши страны будут работать над расширением действия двустороннего Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - сообщил Зеленский.

Он также отметил, что вместе с командой работает над тем, чтобы условия ведения бизнеса в Украине были комфортными.

"Я искренне приветствую инвестиции в нашу страну канадских компаний, таких как Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilиon. Вчера украинская компания вместе с канадской "Вермилион Энерджи" выиграли право на нефтегазовые участки ", - сообщил глава государства.

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Также Зеленский поблагодарил канадскую сторону за прекрасную организацию Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая стартовала 2 июля.

"Верю, что этот форум станет эффективной площадкой, ведь наши амбициозные планы нуждаются в широкой поддержке международных доноров", - отметил Президент Украины. Он подчеркнул, что Украина изучит опыт Канады по развитию справедливой, счастливой и успешной страны.

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