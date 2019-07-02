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 Политика Украины, Общество
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Все про:граната (680) Нацполиция (9629) Князев (345)

 С начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат, - Князев

Нацполиция проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия в стране.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Он напомнил, что накануне в Днепропетровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва. Установлено, что травмы дети получила во время игры на детской площадке предварительно - с гранатометным выстрелом ВОГ-25. Двое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На детской площадке под Днепром взорвалась граната от гранатомета ВОГ-25П, которую дети нашли на свалке, - полиция. ВИДЕО

"Таких преступлений очень много, и я хочу, чтобы общество понимало, что наши маленькие дети - это наше будущее. С начала года Национальная полиция изъяла 1401 гранату. А в прошлом месяце люди добровольно сдали 622 гранаты У нас в государстве идет война. Кто об этом забыл?", - сказал Сергей Князев.

Источник: https://censor.net.ua/n3135351
 
 
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они скоро понадобятся...раньше коктейли молотова, а теперь конкретно. клоуна больше чем 3-5 месяцев не выдержим.
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Очманiти. За гранати, та iншi вибуховi вибухові пристрої треба давати подвоєні сроки.
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У вдруг "злачынная" власть опять патриота посадит?
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А чи є статистика - скільки ще не вилучено? Тож ж є могутній та нездоланний айсберг в людському океані! А Титанік - ми з вами, шановні панове.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года полиция изъяла из незаконного оборота 1,4 тысячи гранат, - Князев
 
 
 
 
 
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