 Украина может достичь прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе только политико-дипломатическим путем, - Зеленский

Об этом глава государства заявил 2 июня в Торонто, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И наконец заставим Россию прекратить эскалацию, установить постоянное прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех украинских пленных. Действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Канаду за активную и всестороннюю поддержку Украине в этом направлении и консолидацию международного сообщества для помощи Украине в противодействии российской агрессии и санкционной политике.

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"Особенно этот вопрос встает в контексте невыполнения Россией решения Международного трибунала по морскому праву по освобождению наших 24 моряков и возвращению захваченных украинских кораблей", - добавил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована углубить сотрудничество с Канадой в военной сфере. Это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая будет действовать в Украине до 2022 года. Президент назвал это весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины.

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