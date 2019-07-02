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 Политика Украины, За рубежом
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 Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорился о поставках Украине бронетехники.

Об этом он рассказал по итогам переговоров, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "theБабель".

"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал Зеленский.

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Позже украинский президент уточнил, что речь идет о бронетехнике. "Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать подробнее, но мы говорим о том, что в Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере", - добавил Зеленский.

Трюдо в свою очередь заявил, что Канада включила Украину в список стран, которым можно поставлять вооружение. "Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении", - сказал он. Кроме того, премьер добавил, что Канада планирует выделить в течение шести ближайших лет $25 млн на развитие украинской демократии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135348
 
   
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Бронетехнику Украина сама в состоянии производить, нужны самолёты, вертолёты и пр.
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Украина сама в состоянии производить бронетехнику на контрабандные из раисси запчасти с пятикратной наценкой в пользу свинарчуков.
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Это тебе Путин с Порошенком насвистели?
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Володя, бронетехніка стріляє! Тобі про це Богдан не сказав? 😨
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ДА так , ЧИСТО ПОРЖАТЬ! Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо - Цензор.НЕТ 9040 , кормильцы колобрационистов
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зекомандА швиденько розбереться з тією допомогою.
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Вы нам уже аж 3 снайперских винтовок прислали Канада будет поставлять в Украину бронетехнику, - Зеленский по итогам встречи с Трюдо - Цензор.НЕТ 6365
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Вова! Пожалкуй тролєй! Зараз у стецьків в дупі почнеться ланцюгова реакція Канада поставлятиме в Україну бронетехніку, - Зеленський за підсумками зустрічі з Трюдо - Цензор.НЕТ 3211
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Видно совсем деградировал Укроборонпром, раз уже броневика не способен сварить. Даже негры в Африке делают примитивную бронетехнику.
Давно нужно все госпредприятия распродать, иначе ****** им. Загубят чинуши и Антонов, и Укроборонпром и все, что еще осталось. Государственное предприятие значит неэффективное предприятие, доказано миллион раз.
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