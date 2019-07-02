 Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий

"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал политик на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Как Председатель Верховной Рады Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины.
"Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации. Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", - подчеркнул глава парламента.
Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
правильно, пане Андрій!
Это все претензии? Больше ничего не возмущает?
зюзіна фракція буде найбільша, як не крути, бо щедра наша земля на зебілів
от тоді і проканає
чечеткин не даст соврать..
// Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"
https://24tv.ua/n1174090
аль совсем башкой ослаб?
где б про что ни говорили -
все одно сведёть на баб!
Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
07:09 - 2. Juli 2019
После лета,сентябрь октябрь,МАЙДАН.
Лечинка Коломойского прямым рейсом до Ростова.