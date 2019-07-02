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 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (864) Парубий (1967) Шарий Анатолий (6)

 Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий

Глава Верховной Рады Андрей Парубий считает регистрацию Анатолия Шария и Андрея Клюева кандидатами в народные депутаты неприемлемой.

"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал политик на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Как Председатель Верховной Рады Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, СБУ и Госпогранслужбу Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании Клюева и Шария на территории Украины.

"Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации. Закон должен действовать! Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", - подчеркнул глава парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Напоминаем, Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий 01

Также читайте: Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Источник: https://censor.net.ua/n3135346
 
   
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а то шось вони зарано святкувати почали
правильно, пане Андрій!
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"Это и есть реванш! Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине", - написал политик на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3135346

Это все претензии? Больше ничего не возмущает?
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Да им на Небесную Сотню начхать. 5 лет показали.
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Зебилов вообще ничего не возмущает. Ни один зебобик не возмущается по поводу Шария и Клюева Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 2253
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Максимка! Привет! Давно не виделись! Как там Трампуша? Говорят хочет Парад провести? Путина что ли насмотрелся? На 9 мая?
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Ну наркешті хоч якась користь від цього зажравсьогося чиновника...
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ЦИК и Верховный суд при регистрации Клюева знали, что он не живет в Украине: доказательства https://inforesist.org/czik-i-verhovnyj-sud-pri-registraczii-klyueva-znali-chto-on-ne-zhivet-v-ukraine-dokazatelstva/ … Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 9399
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Вот вам и ответ, зачем нужен спикер парламента ЗЕреванш не проканает.
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поки що не проканає
зюзіна фракція буде найбільша, як не крути, бо щедра наша земля на зебілів
от тоді і проканає
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у рыгов при вите тоже большая была..
чечеткин не даст соврать..
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ну ну Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 1284 вернемся осенью к этому разговору
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Ці дурні тільки те і роблять, що піарять шарія. Йому якраз і потрібен розголос
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Чем больше оппоблока и шариев заведут в раду - тем больше шанс у ПЕСа войти в коалицию со слугой народа - а это уже индульгенция против уголовного преследования. Потому так и стараются.
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Не Україна, а кумплокуЛОЛ Юга Козлихін зі своїм кумом Парашеном продав чергову карну справу!
//Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 7228 Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"
https://24tv.ua/n1174090 Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 265
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постеснялся хоть посла б!
аль совсем башкой ослаб?
где б про что ни говорили -
все одно сведёть на баб!
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Клюев с петуШарием кореша карликового Зелебобки Обратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий - Цензор.НЕТ 7797
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ой задётся мне не безсмертные они эти предвадители русскаго мира и жопо блока......
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1146058425563901954?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1146058425563901954%7Ctwgr%5E393039363b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2Fantikor.com.ua%2Farticles%2F312965-parubij_otmenil_priglashenie_missii_pase_dlja_nabljudenija_za_vyborami_v_ukraine
Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

07:09 - 2. Juli 2019
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Среди цензоровскох зебобиков полно поклонников шария.
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Пригрели как крутых оппозиционеров режиму порошенко.
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убирайте от греха - мы люди нервные, без дома, БЕЗ ВСЕГО, встретим Шарикова, глотку вырвем.... Звернувся із запитом до ГПУ, СБУ і Держприкордонслужби про терміни перебування Клюєва і Шарія на території України, - Парубій - Цензор.НЕТ 1747
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Вангую.
После лета,сентябрь октябрь,МАЙДАН.
Лечинка Коломойского прямым рейсом до Ростова.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбратился с запросом в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о сроках пребывании Клюева и Шария на территории Украины, - Парубий
 
 
 
 
 
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