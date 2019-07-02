 В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - отметил Зеленский.

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Президент добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.