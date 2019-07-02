 В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.
Не повезло нашим странам...
ти аж на мові козломордих заговорив!
як тобі? пащу не перекособобило?