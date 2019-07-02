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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1961) Канада (1270) Трюдо Джастин (99)

 В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО

В Торонто началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо 01

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - отметил Зеленский.

В Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо 02

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Президент добавил, что Джастин Трюдо - один из тех, кто вдохновил его идти в политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3135344
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по фоткам, общий язык нашли

Пусть все сложится ✌🏻
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"по плечо"
теперь в мире два карлика и оба припиздеденты
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славно подлизнул , а гоаорил языком не владееш)))
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Карликовое позорище с рожей клоуна.
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і все ж таки у Зеленського досить неприємна посмішка... якась неприродня, фальшива... на перший погляд він досить недалека людина, без інтелектуальних здібностей... хотів би помилятися...
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Так и есть, низкоинтеллектуальное существо карликового роста.
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але з величезними амбіціями і нестерпним почуттям помсти..цим вони з Бєнєю схожі...він нагадав зовсім недавно, що на "Прямому" його типу наркоманом назвали(хоча це не ведучі так казали), і ось через деякий час там- обшуки...Совпадєніє? НЕ думаю...
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********** - подлое, туповатое, украинофобское карликовое ничтожество.
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Два сапога пара. Один - несостоявшийся учитель драмы и полный имбецил, занимающий свой пост в угоду мафии progressives, целенаправленно уничтожающей современное западное общество. Другой - типа актёришко (или несостоявшийся юрист?), занимающий пост исключительно для узаконивания распила страны своими дружками-олигархами.
Не повезло нашим странам...
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за вашого нічого такого конкретно сказати не можу...а про нашого- це ти ще ДУЖЕ м'яко висловився...Але ж таких обрало стадо, що любить кіно, обіцянки та дешевий сир...який завжди тільки в мишоловці...
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отношения между двумя странами улучшатся..куда уж дальше
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Как козломордых и поросячих плющит .
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та хоч по вигляду, бо якщо послухати, що воно там меле(як завжди, якщо без бамажки), - нормальні відчуття та враженя від фотки зразу зникнуть геть... Хоч дивитися в цей раз не соромно...
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точно!
ти аж на мові козломордих заговорив!
як тобі? пащу не перекособобило?
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карлики какие-то прибацанные! нужно бы ввести какой-то закон, ограничивающий право карликов избираться в управленческие структуры
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зу. даю хатинку собі шукає, оно офшорі повні бабла, його треба кудись скинути!!
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Жiнка Зеленського повинна йому пiдказати носити бiльш довгi шкарпетки. По этикету навiть присiвши, ногу не має бути видно.
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А за чий кошт Зєля свій туристичний бренд за собою тягає?
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чего оно лыбется у него война в стране...... ваЗелин немножко напрягись сделай умное лицо!!
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Сейчас Зеля расскажет канадцам, что Трюдо - старое лицо, его отец тоже был премьером, поэтому Канадцы так плохо живут, пусть выберут шута, тогда настанет благодать.
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Только ** .. Й может поверить что канада нам помогает.
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А чого наш преЗЕк не в светрі с закатаними рукавами?
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А зеленский улыбку широкую имеет на фото, наверное легализованной марихуаны успел отведать)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Торонто проходит встреча Зеленского с премьер-министром Канады Трюдо. ФОТО
 
 
 
 
 
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