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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
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Все про:Клюев Андрей (864) ЦИК (3154) Шарий Анатолий (6)

 ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Член Центральной избирательной комиссии Ирина Ефремова объяснила она голосовала за регистрацию кандидатами в депутаты приспешника беглого Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария - отказ от их регистрации сегодня срывал бы весь избирательный процесс в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Ефремова отметила: "Послевкусие...чувство омерзения не покидает после завершения еще одного тяжелейшего рабочего дня! Центральная избирательная комиссия проголосовала сегодня за регистрацию господ Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты!

Единственной причиной,которая заставила меня поднять руку "за" это даже не решение Верховного суда,а опасение,что затянется изготовление бюллетеней,которые должны быть отданы сегодня в печать! Это является прямой угрозой проведению внеочередных выборов 21 июля 2019 года!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Януковича Клюева кандидатом в нардепы

Однако,считаю делом чести ЦИК вернуться к этому вопросу, истребовать еще раз документы,подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария!

Завтра де подниму этот вопрос в ЦВК и думаю,что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦИК,предоставить имеющююся информацию!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал пророссийского пропагандиста Шария кандидатом в депутаты

Источник: https://censor.net.ua/n3135343
 
 
 Топ комментарии
 
Ефремова проголосовала За с чувством омерзения..., что бы не сорвать выборы... ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова - Цензор.НЕТ 5309
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
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Зебільне, якщо ти не вкурсі, тільки з будуна, то ці вибори потрібні Зебілу, бо до осені, його можуть винести на вилах.
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Так уже не соевого, це вже історія. Зараз ЗЕмлянЄ рулять... ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 3626
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Засцали сепарские проститутки. Слава Украине!
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А теперь - сенсация Рейтинг шария - 2,7 процента.
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безмозглые пешки хряка соевого нарубали дров.
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Так уже не соевого, це вже історія. Зараз ЗЕмлянЄ рулять...
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ПЕСдюки дають задню
ой то Петро знову через задні двері входить до ЦВК

нє , реально , ПЕСдюки , ви думали шо так проконає ?
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Ущербний, як би Педро хотів їх протягти то давно б вони вже були там. А при Петрові вони як щури у ***** під крилом сиділи і нЄ жужалі... ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 671
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ПЕСдюк, вспомни хилое месячное военное положение, которое петя ввел перед през. выборами
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Зебільне, якщо ти не вкурсі, тільки з будуна, то ці вибори потрібні Зебілу, бо до осені, його можуть винести на вилах.
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Петекантропы должны подымать неподьемный рейтинг ПЕСа, вилоносец как ляшко.
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зебільноватне, а сказати ти що хотіло, бо тільки щось промичало на якомусь козлячом.
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Рейтинг посмотри ПЕСа. Так дошло, ПЕСдюк?
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Я за зе покидьк..так і за уйла кацапського..Бо файну начал "соєфий"..Нам краще уйло кацапське..Я за зе малароса і сватов..
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Ефремова проголосовала За с чувством омерзения..., что бы не сорвать выборы... ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова - Цензор.НЕТ 5309
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
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Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал инцидент с избиением журналиста "Страны" Владислава Бовтрука во время сегодняшнего митинга на "майдане Порошенко".По словам Томиленко, произошедший инцидент является возмутительным. "Любые митинги и политические акции должны быть открыты для журналистов всех медиа и сотрудники СМИ не должны бояться ходить на массовые мероприятия и выполнять свою работу. Эта агрессия становится возможной, потому что в украинском обществе уже годами наработался стереотип - журналист является беззащитной жертвой, атака на него остается безнаказанной. Рассчитываем, на то, что в полиции хватит профессионализма провести расследование и выдержки не обращаться к политике" - заявил "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.
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журналістів в Україні практично немає, залишились дурналісти і журнашлюхи, тому не розумію чому вони дивуються, коли їх б'ють.
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Сепара-провокатора від Гужви тре було посадити на пляшку, то й годі
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кацапе) у нас не журналисты, а медиаляди и недорогеньки, а никак не жертвы-так что копайся в своем дерьме, может за умного сойдешь...
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ну у нас журналисты разделены на "правильных" и "неправильных"--агентов кремля, и последние за журналистов не считаются
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Шановний, якщо ви будете з балкону плювати на голови тих, хто проходить під вами, думаючи, що вас спасе третій поверх, то змушений вас розчарувати, ви будете биті навіть під власним ліжком.
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если бы люди не начали возмущаться то Клован и компания вообще бы никаких инициатив не проявляли как это они делали в вопросе ПАСЕ
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Пора на Майдан собираться! Зебилы не пройдут!
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Подушку поправь перед майданом и спать.
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Смотрите новости. Сегодня на Майдане уже собирались, обещали продолжение.
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Хитро Свин задумал шоб усьо сорвать...
🤗
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- і як завжди в нього нічого не вийде ..))
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Ещё одна пытается сделать из страны идиотов. Сорвётся печатали бюллетеней. Так под этим соусом может и Овоща в списки внесём, так на всякий случай. Почему они всех за дебилов держут????
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Тут не тупізна чи переляк від *псячого * збіговиська .!
Тут конкретна ПРовокація . щоб заплутати виборчі комісії коли штампіки *вибув * будуть ставити ! ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва, щоб не зірвати виборчий процес. Питання реєстрації цих кандидатів буде розглянуто повторно, - член комісії Єфремова - Цензор.НЕТ 3794
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Бггг) теперь, из за зебобиков, и нас считают
идиотами??? Капец, не отмазка, а полный зебелизм
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Обосрались зЛемрази!бойтесь!на ростов вас вынесем.очень быстро
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А толку? сама то партия Шария остается в списках, плюс бесплатная реклама.
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Вообще-то это есть поощрение судами и ЦИКом терроризма против Украины и действия направленные на поддержку внешнего врага, а по принятому ВР закону поддержка страны - оккупанта России.
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О! Безперечно, ця пані лише вчора прилетіла з Марсу і вочевидь сама останні 5 років а Україні не жила. Тому і не знає, що ці два українофоби теж в Україні не жили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова
 
 
 
 
 
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