 ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Ефремова отметила: "Послевкусие...чувство омерзения не покидает после завершения еще одного тяжелейшего рабочего дня! Центральная избирательная комиссия проголосовала сегодня за регистрацию господ Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты!
Единственной причиной,которая заставила меня поднять руку "за" это даже не решение Верховного суда,а опасение,что затянется изготовление бюллетеней,которые должны быть отданы сегодня в печать! Это является прямой угрозой проведению внеочередных выборов 21 июля 2019 года!
Однако,считаю делом чести ЦИК вернуться к этому вопросу, истребовать еще раз документы,подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария!
Завтра де подниму этот вопрос в ЦВК и думаю,что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦИК,предоставить имеющююся информацию!"
ой то Петро знову через задні двері входить до ЦВК
нє , реально , ПЕСдюки , ви думали шо так проконає ?
Ефремова проголосует снова Против, но уже без чувства омерзения - и пофиг на выборы...
Ефремова - проститутка...!
Не будьте как Ефремова....
Ах ты, ***** ты крашена!
🤗
Тут конкретна ПРовокація . щоб заплутати виборчі комісії коли штампіки *вибув * будуть ставити !
идиотами??? Капец, не отмазка, а полный зебелизм
..Ось тут гарне означення вам дали .