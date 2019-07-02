 НТКУ предоставит партиям для агитации по 120 минут эфирного времени, - ЦИК

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, партии могут использовать по 60 минут на общенациональном канале Общественного телевидения и на общенациональном канале Общественного радио (двумя равными частями по 30 минут).

Также ЦИК обратилась в Министерство финансов с предложением предусмотреть в проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год Центральной избирательной комиссии новую бюджетную программу "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины". ЦИК предлагает Минфину предусмотреть расходы по этой программе в сумме 2253420000 гривен.

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