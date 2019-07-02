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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17630) США (15092) Тейлор (63) Европейская Солидарность (43)

 Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время сегодняшней встречи с Временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором обсудил эскалацию ситуации на Донбассе, свободу СМИ в Украине и перспективу освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук политика.

"Считаю, что ответом на дерзкое невыполнение Москвой решения Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу. Надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны Вашингтона.

Циничный обстрел медицинского автомобиля привел к гибели украинских медиков - это очередное преступление, подтверждающий нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиление давления на Россию", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно, - Порошенко

Глава партии "ЕС" также сообщил, что передал Тейлору текст евроатлантической Хартии - "нашего плана ускорения движения Украины в ЕС и НАТО".

Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором 01 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это как клятва, присяга и план действий: Порошенко призывает проевропейские партии подписать Евроатлантическую Хартию. ТЕКСТ

Источник: https://censor.net.ua/n3135341
 
   
 Топ комментарии
 
Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 47 минут назад

Фіксую поворотну точку тренду.
Лідери заляпування Пороха гівном і відповідно зелені адепти з недорогеньких вперше вжили формулу "тупо немає повноважень" щодо Зеленського замість дотеперішнього "дайте йому 100 днів". А в нас ще стільки їхніх заготовок попереду. Всі ходи записані.
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Петро по старинке лапшу на уши вешает.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 47 минут назад

Фіксую поворотну точку тренду.
Лідери заляпування Пороха гівном і відповідно зелені адепти з недорогеньких вперше вжили формулу "тупо немає повноважень" щодо Зеленського замість дотеперішнього "дайте йому 100 днів". А в нас ще стільки їхніх заготовок попереду. Всі ходи записані.
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Їм вже ніц не допоможе

Рейтинг Слуги урода рада із темпом три відсотка на тиждень

Восени Урод буде мати мінус 146 відсотка 😀
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Это тупой ублюдок
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Він ніхто але його слухають і з ним балакають, а є хтось але з ним не розмовляють йому кажуть що робити.
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Как уЗеленского "тупо а зачем" Ок, пусть жует шаурму.
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Пэдра, ты уже никто и твое мнение никому не интересно
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приходится слушать... Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 8960
У нашего пацанчика Зе мнений вообще нет...
Глуп наш пацанчик...
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Надо их срочно с Филаретом мирить! Им вместе не будет скучно!
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у вас гидрант Зебил, о Порохе забывайте...
как верещала нечисть, так и верещит - видимо припек вас Порох добрэ!... Необхідно скликати позачергове засідання РБ ООН у відповідь на дії Москви, - Порошенко на зустрічі з Тейлором - Цензор.НЕТ 9615
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А как там антикоррупционый суд? Сколько лет уже работает?
Все, парашенка, теперь без тебя разберемся.
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Когда этого п..са мы уже не увидели.За его президенство было тысячи подданив.Что то поменялось?
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Лапша в чем? О том что обстановка на Донбассе обострилась? О том что переговоры в Минске по обмену пленными закончились безрезульаьно? Или лапша в том, что Медведчук активно скупает украинские СМИ?
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Лапша .Вот уже несколько дней Гиркин и Пушилин вопят о том,что несут огромные потери, что Киев ,дескать усилил обстрелы, что при ЗЕ стало в Лугандоне значительно хуже..Эффективноность нового НГШ повысилась в разы !А Петя забыл ,что сейчас он- украинская придорожная пыль.Забивает ею глаза и уши всем,до кого долетит.5 лет не хватило!Опять полез Тейлору(!) вказивки давать спьяну.
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Это есть прозрачная будка Порошенко.
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Эта инициатива должна была исходить от действующего презЕдента, украинского МИДа, или в крайнем случае от главы офиса Богдана. Но у Зеленого гастроли, министр Климкин уже почти уволен, а Богдан несет несусветную чушь. А 16 июля Зеленский опять напишет, что сожалеет о принятом в СБ ООН решении
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Просто Порох продолжает брать инициативу в свои руки и ответственность, и действует, тем самым закрывая дыры недоработок действующего Преза и его беспутной компашки.
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Две жопы Европы - Россия и Украина еще и бодаются друг с другом. Я уже подумал, если у России денег нет, то она специально скинула Украину в Европу?
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Вже "непрезидент" зустрiвся з "щенепослом". Чи й не подiя. Бутусов, досить вже пана Петра пiарити. Необходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором - Цензор.НЕТ 2585
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Как я сказал чуть выше - Просто Порох продолжает брать инициативу в свои руки и ответственность, и действует, тем самым закрывая дыры недоработок действующего Преза и его беспутной компашки.
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"Вжепрезидент" заводить пророcійське лайно в Раду, та відводить українські війська з українських земель.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо созвать внеочередное заседание СБ ООН в ответ на действия Москвы, - Порошенко на встрече с Тейлором
 
 
 
 
 
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