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Все про:Коломойский (1086) компенсации (265)

 Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью

Американские бизнесмены украинского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман потребовали от Игоря Коломойского компенсации 200 млн грн после его интервью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журалист Радио Свобода Кира Толстякова.

Она отметила: "200 млн гривен. Ровно столько компенсации за моральный ущерб требуют американские бизнесмены украинского происхождения у Игоря Коломойского после интервью "Схемам".

Тогда олигарх в разговоре с Mихаилом Ткачем назвал Льва Парнаса и Игоря Фруман "аферистами", которые "собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани (личным адвокатом Трампа) - и что они решат с господином Луценко любой вопрос".

Поэтому Фруман и Парнас решили обратиться к украинской фемиде, чтобы опровергнуть сказанное олигархом, поскольку считают, что он тем самым унизил  их честь и достоинство.200 млн обещают отдать на благотворительность :)

А вот Коломойский отреагировал на это коротко, только сказал: "до встречи в суде".

Источник: https://censor.net.ua/n3135339
 
 
 Топ комментарии
 
Мечтать не вредно. Барышевский суд присудит вам выплатить Бене 200 миллиардов. Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 8554
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да пристрелите эту бородатую Абизяну вместе с её клоуном!!!
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Мечтать не вредно. Барышевский суд присудит вам выплатить Бене 200 миллиардов. Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 8554
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жид коломойский ходит по лезвию ножа,скоро штаты за жопу возьмут
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жид жиду глаз не выколет,так что читаем очередной висер и проходим дальше
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Ну таки ты не прав беня не одного жида обул . он и абрамовича в своё время кинул ну а последний березовского обул . таки жиды не могут не кидать любого кто рядом
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По иску американских бизнесменов будет в итоге разбираться американское и международное правосудие. А подача иска в Украине, это просто первый юридический шаг. Думаю Беня пойдет на мировое соглашение. 200 млн. не выплатит, но извинения и какие-то компенсации будут обязательно
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да пристрелите эту бородатую Абизяну вместе с её клоуном!!!
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я слежу за тобой, существо с антиукраинским ником!!!
Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 5663
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следи за стрелками часов, немощь!.. твое время уходит!
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зебільноватна наволоч тупа, як завжди.
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Ну хоть кто-то ,хотя и ФБР этого мега-ворюгу и торговца Украиной в покое не оставят
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Не занимайтесь флудом!
Про Порошенко здесь речи нет! Здесь о Бене речь Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 8340
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Вот именно. На Пэдру делa в ФБР нет. А на твоего президента Беню - таки есть.
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да нет там дела, изучают причастность это не дело ещё
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Британський єврей vs американські євреї.
Незрозуміло мені, чому коломойського називають олігархом. Це те саме як би дику собаку у лісі кликали головою лісгоспу.
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Телепні Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 7548
Останні тепер віддасте Бені Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью - Цензор.НЕТ 7548
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Парнас и Фруман требуют от Коломойского. Внутривидовая борьба.
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Твое больное воображение , Вальцман это Вальцман . Порхатое , клептократическое чмо .
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а Зельцман - то не Зельцман, а щирий рузке хлопець, шахтар з кривбаса?
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от бачиш: з повагою, з великої літери
вмієш, коли захочеш, кацапе
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Так была ж якобы угроза жизни от которой они убегали аж до ФБР! А теперь дайте 200 тыс и расходимся
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я тоже не понял) могли бы сразу в ФБР обращаться насчёт Бени, а тут решили обратиться к украинской фемиде
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Так они обращались в ФБР.
Джулиани же им посоветовал, они писали заявления.

Где-то недели три назад. Ну вот видимо пришёл ответ из ФБР 😁
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В прошлый раз выкрадывали фотки с их рожами
Там такие классические мошенники из Голливудских фильмов
Колоритнейшие типажи
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маланцы ссорятся-только тешуться, а по Украине "щепки" летят
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Украинцам ещё придётся отдавать эту сумму с процентами
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Проти коломойші навіть тимошенко відпочиває
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про украинское происхождение - это как то занадто
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Беня назвал этих еврейчиков пройдохами,они обиделись .Вероятно, они собирали денежку для обустройства под Киевом беженцев с Донбасса еврейского происхождения..Что-то к рукам прилипло..Они на Беню наезжали ещё в Израиле,угрожали своим Джулиани.Джулиани посоветовал им впаять иск ,дескать за клевету.А по сути, Беня,как всегда,прав
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Наши суды могут все. У них и белое может стать и чёрным серо буровой малиновым.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью
 
 
 
 
 
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