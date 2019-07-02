 Бизнесмены Парнас и Фруман требуют от Коломойского 200 млн грн компенсации после его интервью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала журалист Радио Свобода Кира Толстякова.

Она отметила: "200 млн гривен. Ровно столько компенсации за моральный ущерб требуют американские бизнесмены украинского происхождения у Игоря Коломойского после интервью "Схемам".

Тогда олигарх в разговоре с Mихаилом Ткачем назвал Льва Парнаса и Игоря Фруман "аферистами", которые "собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани (личным адвокатом Трампа) - и что они решат с господином Луценко любой вопрос".

Поэтому Фруман и Парнас решили обратиться к украинской фемиде, чтобы опровергнуть сказанное олигархом, поскольку считают, что он тем самым унизил их честь и достоинство.200 млн обещают отдать на благотворительность :)

А вот Коломойский отреагировал на это коротко, только сказал: "до встречи в суде".