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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1961) МВФ (2692) Липтон Дэвид (4)

 "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО

2 июля Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто провел встречу с первым заместителем Директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном.

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ, - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном 01

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский. 

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. "Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - заявил Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский

Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ, - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном 02

Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ, - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном 03

Также читайте: Зеленский заявил о новой программе сотрудничества с МВФ: "Дефолта не будет"

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3135338
 
 
 Топ комментарии
 
Еееее. Стапе. Голобородько робив не так "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном - Цензор.НЕТ 7304
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Странно. а в кино нахер послал.

куда падла спалил деньги из ЗВР Украины?
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Странно. а в кино нахер послал.

куда падла спалил деньги из ЗВР Украины?
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от суда і спаліл

Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 12 часов назад

Тут кажуть:
Залишок на рахунку Держказначейства:
на 01.05.19 - 36,850 млрд грн
на 01.06.19 - 29,539 млрд грн
на 01.07.19 - 12.958 млрд грн

Ну, за 100 днів мають впоратися
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Украинцы на Майдане бунтуют против реванша Москвы и из-за решения ЦИК по Шарию и Клюеву

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Им надо не на майдане выступать, а ехать в Козино к Пете с вопросом ПОЧЕМУ ЦВК СОЗДАННОЕ ИЗ ЛЮДЕЙ ПОРОШЕНКО, ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО ШАРИЯ И КЛЮЕВА.
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"Козино" - це в вас, на расії. А в нас тут Козин.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 3 часа назад

Вобщем, це побиття немовлят. Набридло.
Давайте жартувати знову над Порошенком, там думати треба.
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Шановний, ви, як істинний прихильник Зєлєнского повинні знати, що Порошенка в Козині немає. Він сидить в тюрмі, або гуляє по Ростову. А якщо ні те, ні друге, то разом з Іоиною Геращенко розписує ліфти написами "Ще!", щоб дискредитувати новообраного.
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Вибачте, шановні читачі. Мій смартфон теж вочевидь підтримує Зєлєнского. Тому всі мої "Зе" він виправляє на "Ще". 😊
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Що ж ти кацапоид так палишься - Козин(о) "Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ", - Зеленський провів зустріч із заступником глави Фонду Ліптоном - Цензор.НЕТ 2013
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У даному випадку не бунтують, а протестують. Бунтують лише кацапи. Та й те на колінах. От стануть перед баріном на коліна - і бунтують, шельми.
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Еееее. Стапе. Голобородько робив не так "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном - Цензор.НЕТ 7304
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ганьба...слуга народу обманює свого виборця з оцим мвф....73% проти мвф
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сраный клоун встретился с зам главы МВФ!!!!!!!!!!!!!!!..
ОООООО!!! это событие!.. к Главе МВФ, Зеленую Шмарклю не подпускают.. уровень не тот!!!.. это вам не на рояле средним пальцем балабанить!
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Это потому, что в последний свой визит, серьёзные дяди из МФВ поводили вове по губам за нежелание платить по долгам!
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Александр Журавлев‏ @AlexxShmel

Ляшко казался клоуном, популистом, придатком к Ахметову, но он не вата.
Зьі. Скажи мне кто полгода-год назад, что я буду твитить Ляшка - плюнул бьі в глаза.
А вот нет.
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> отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильностиИсточник: https://censor.net.ua/n3135338
как же так, ведь петя все разворовал типа
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бач, він на боці петра...мабуть дослухався до порад...бо петро, то - камінь
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Єта той,що ,РЕГОЧУЧИ,називав Україну порноактрисою,бо та,Бачте,позичає грошики у МВФ.
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ці слуги народу втягнуть нас у віковічне рабство...і правнуки не повернуть...
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Це означає, що Зеленський буде продовжувати ліберальні реформи Порошенка, Яценюка, Гройсмана. Економіка буде й надалі занепадати, а народ бідніти.
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когда ты уже обеднеешь так, чтобы у тебя не стало денег на интернет и перестал тут срать?
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Так это не то кино! Зебилы - вы шо не видите? Э
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аллилуйя...!!
Пацан галстук одел......
Для Бэни деньги это святое... - заставил своего сморчка одеться прилично по такому случаю...
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Шоб ти сказилося ! Уряд парашенка-геморойсмана збільшив держборг на 14 млрд і цей недоумок збирається продовжувати курс на збільшення держборгу, який виплачувати нашим дітям та онукам замість того, щоб перекривати оффшори, куди щороку кримінальним олігархатом виводиться 50 млрд
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А я думав що зелебобізм не виліковний. З одужанням!
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Нет... этот теперь фан шария или михи-это не излечение, а побочный эфект)))
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Ага..., зелебобізм - шаріїзм - бебебізм - а вже потім одужання ))
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заший собі мордяку по саму сраку, пороходрочере
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хто тобі казаву що я голосував за зеленця-українофоба ? така ж погань що й мародер
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ця картинка межа твоїх розумових здібностей ?
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Кропе,а ти не чув,що Петько почав з пустої скарбниці?
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Саме тому він і не підписав антиоффшорного договору у січні 2018 ? Саме тому він збільшив фінансування АП на 600 % ? Так, за 5
років фінансування АП з 2014 збільшили на 600 % - з 293 млрд гр до 1 млрд 640
млн гр у 2018

А народ України став найбіднішим у Європі за найбагатшоого президента-олігарха

Тепер
Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларів ВВП на душу населення, а
Україна - 134 місце в світі з 2656,01 доларів ВВП на душу населення.

Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/

01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація

https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_deklaratsiya
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Так шо ЗЄля готовий як порноактриса приймати з усіх сторін?
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ну он так всю жизнь свою делал..
Это входило в его профессию блазня... - по другому там ни как...
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А ты еще хреном об рояль постучи, для пущей убедительности, кретин...
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Зеленский выразил готовность принимать в любых позах со всех сторон
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а з постійно зростаючими боргами МВФ українська економіка може розвиватися краще аніж 2-3 % ? дауніто, в тебе когнітивний дисонанс
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Так эти деньги нам нужны чтобы вприскивать их в экономику.
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Ага, в экономику действительно что-то там впрИснут, а остальное сольют в корыто.
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Україна сама може фінансувати МВФ, якщо перекриє оффшори але олігархам це не цікаво
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Представьте себе что Украина это задохлик, который хочет стать качком. Для этого он колит себе стероиды - кредиты МВФ. Конечно лучше накачаться самому, но это займет десятилетия.
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не десятеліття якщо відігнати від управляння і ресурсів країни кримінальний олігархат - парашенка, коломойського, ахметова, пінчука, боголюбова, суркісів
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Володя, роману з МВФ у тебе не вийде. Там теж виявляється ' люди, які дивились серіал "Слуга народу". З гумором у цих людей мабудь не дуже. Тому вони своїми грішми ризикувати не будуть. 😊
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Тепер Кьлюява з Парьтковємь пошлють--ті грошики вициганювати вміють добряче.
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тю так в сериале же МВФ послали нафиг, да еще и трахнули... как так-то...
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Решение конечно правильное, без МВФ через год доллар будет 200 и по нарастающей, но за проститутку ЗЕля должен на майдане встать на колени и сказать-тогда я был дебилом а сейчас просто идиот, простите.
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Шарий не появится в Украине, ибо знает, что есть большая вероятность навестить друга Бузину.
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А вот так Зеленский озвучивал свою предвыборную программу для 73%:
Переговоры Голобородько с МВФ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО
 
 
 
 
 
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