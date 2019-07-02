 "Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ", - Зеленский провел встречу с замглавы Фонда Липтоном. ФОТО

Глава государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. "Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - заявил Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.
Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины.
Глава государства выразил надежду, что новый парламент, который будет избран 21 июля, будет принимать реформаторские законы.
Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.
Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.
Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства.
куда падла спалил деньги из ЗВР Украины?
Anton Sanchenko @AntonSanchenko 12 часов назад
Тут кажуть:
Залишок на рахунку Держказначейства:
на 01.05.19 - 36,850 млрд грн
на 01.06.19 - 29,539 млрд грн
на 01.07.19 - 12.958 млрд грн
Ну, за 100 днів мають впоратися
Вобщем, це побиття немовлят. Набридло.
Давайте жартувати знову над Порошенком, там думати треба.
ОООООО!!! это событие!.. к Главе МВФ, Зеленую Шмарклю не подпускают.. уровень не тот!!!.. это вам не на рояле средним пальцем балабанить!
«Зеленский ВСРАВСЯ. Вiн боягуз» Олег Ляшко
Добавить нечего. Всё точно и по делу.https://twitter.com/i/status/1146098808192937990
Ляшко казался клоуном, популистом, придатком к Ахметову, но он не вата.
Зьі. Скажи мне кто полгода-год назад, что я буду твитить Ляшка - плюнул бьі в глаза.
А вот нет.
как же так, ведь петя все разворовал типа
Пацан галстук одел......
Для Бэни деньги это святое... - заставил своего сморчка одеться прилично по такому случаю...
років фінансування АП з 2014 збільшили на 600 % - з 293 млрд гр до 1 млрд 640
млн гр у 2018
А народ України став найбіднішим у Європі за найбагатшоого президента-олігарха
Тепер
Молдова займає 133 місце у світі з 2694,469 доларів ВВП на душу населення, а
Україна - 134 місце в світі з 2656,01 доларів ВВП на душу населення.
Україна стала найбіднішою країною Європи - дані МВФ
https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/12/641571/
01.04.19
Загальний дохід Порошенка в 2018 році перевищив 1,5 млрд грн, що в 95 разів
більше, ніж в 2017, - декларація
https://censor.net.ua/ua/news/3119707/zagalnyyi_dohid_poroshenka_v_2018_rotsi_perevyschyv_15_mlrd_grn_scho_v_95_raziv_bilshe_nij_v_2017_deklaratsiya
Это входило в его профессию блазня... - по другому там ни как...
А ШО ТАКОЕ?=))
Переговоры Голобородько с МВФ