 Дети погибших воинов АТО/ООС с Черниговщины ежегодно будут получать 5 тыс. грн помощи из областного бюджета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Упомянутая категория детей будет получать ежегодно материальную помощь в размере 5 тыс. гривен на одного человека. Поскольку День защиты детей в этом году уже прошел, выплаты осуществят до 1 сентября.
Данная выплата будет касаться 78 детей. Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета, составляет 400 тыс. гривен.
Глубже не буду, админ забанит...
Придурки, раз в год могли бы и пару лямов выделить!
Вы в месяц больше воруете!
400 тысяч видите ли они выделили! Позорники...