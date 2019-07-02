EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  332  13
Все про:дети (3607) облсовет (375) помощь (3039) Черниговщина (565)

 Дети погибших воинов АТО/ООС с Черниговщины ежегодно будут получать 5 тыс. грн помощи из областного бюджета

Черниговский областной совет принял решение о ежегодной выплате ко Дню защиты детей единовременной материальной помощи детям, чьи родители участвовали в АТО/ООС и имеют статус членов семьи погибшего (умершего) ветерана войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Упомянутая категория детей будет получать ежегодно материальную помощь в размере 5 тыс. гривен на одного человека. Поскольку День защиты детей в этом году уже прошел, выплаты осуществят до 1 сентября.

Данная выплата будет касаться 78 детей. Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета, составляет 400 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Лазебник собирает средства на отдых в Турции и Болгарии детей, пострадавших от войны на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3135337
 
   
 Топ комментарии
 
5 (пять) тысяч, Карл. Гривен. Раз в год..
 показать весь комментарий
 
А "дэпутаты" ежемесячно почти по 20000 компенсации за изматывающие скитания по готелям "Украина". Вот так вот. Как говорится, кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
 показать весь комментарий
 
Мля!!!
Глубже не буду, админ забанит...

Придурки, раз в год могли бы и пару лямов выделить!
Вы в месяц больше воруете!
400 тысяч видите ли они выделили! Позорники...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
5 (пять) тысяч, Карл. Гривен. Раз в год..
 показать весь комментарий
 
 
получайте дети за своих отдавших жизни пап.
 показать весь комментарий
 
А "дэпутаты" ежемесячно почти по 20000 компенсации за изматывающие скитания по готелям "Украина". Вот так вот. Как говорится, кесарю-кесарево, а слесарю-слесарево...
 показать весь комментарий
 
 
Мля!!!
Глубже не буду, админ забанит...

Придурки, раз в год могли бы и пару лямов выделить!
Вы в месяц больше воруете!
400 тысяч видите ли они выделили! Позорники...
 показать весь комментарий
 
 
Вот сейчас Коболеву реально обидно стало.
 показать весь комментарий
 
 
Надовго? В наступному році - перевибори місцевих рад. Нові ради не факт, що погодяться - при зебільній-то владі... Варіанти всякі то можуть бути: наприклад: редецентралізація місцевих бюджетів... А то ще що покруче...
 показать весь комментарий
 
Могли бы и в месяц столько платить. Страна не обеднеет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДети погибших воинов АТО/ООС с Черниговщины ежегодно будут получать 5 тыс. грн помощи из областного бюджета
 
 
 
 
 
 вверх