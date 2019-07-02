 Дети погибших воинов АТО/ООС с Черниговщины ежегодно будут получать 5 тыс. грн помощи из областного бюджета

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Упомянутая категория детей будет получать ежегодно материальную помощь в размере 5 тыс. гривен на одного человека. Поскольку День защиты детей в этом году уже прошел, выплаты осуществят до 1 сентября.

Данная выплата будет касаться 78 детей. Общая сумма средств, выделенных из областного бюджета, составляет 400 тыс. гривен.

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