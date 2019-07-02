 Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о "госперевороте". ДОКУМЕНТ

Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в Центральной избирательной комиссии, которое оказалось в распоряжении Громадского, передает Цензор.НЕТ.
В письме говорится, что в соответствии с показаниями, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым.
Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".
В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 1 января 2014 года Клюев вылетел из аэропорта "Борисполь" рейсом Киев - Салалах, а 11 января 2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.
"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в ГПУ.
Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.
23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
Еще раз, показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийским реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях..
тут уже начали место меня решать что я буду делать а что не буду! по моему у кого то крыша едит!!
одна проблема, у "истЕнных" как и у "прИзЕдента" - одни и те же ватники, голо-сователи..
а насчет того станем мы окраиной или нет тебе лучше спросить у ЯКУНЕВИЧА он типа то же хотел сделать ОКРАИНУ чем все закончилось еще не забыл?!!
помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно"
п.с. если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) ..
Учи законы, зебил, вазелин УЖЕ поназначал "своих" людей от бени - проросийских швали, криминальных авторитетов и прочей быдлоты..
Так что, беги и требуй от вазелина..
Хотя ты же зебил - вечный ждун, поклонник обещаний мавроди
напомним, небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
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Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Однако, к регистрации ЦВК. Читайте по буквам решение Верховного суда: "еще раз изучить документы". )) Не "зарегистрировать немедленно", а только еще раз изучить документы и, если посчитают нужным, отказать. Но разве Порошенковская ЦВК "посчитает нужным" не зарегистрировать петиного закадычного кента Клюева?))))
Четвер, 04 травня 2017
Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього главу Адміністрації президента Андрія Клюєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_interpol-znyav-z-rozshuku-topchinovnika-chasiv-anukovicha/770218
04.03.2019
Європейський союз виключив екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва з санкційного списку, в якому фігурують колишній президент Віктор Янукович та його оточення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Зокрема, до 6 березня 2020 року продовжуються санкції проти Януковича та його оточення (всього 12 осіб) за незаконне привласнення державних коштів України. Також повідомляється, що санкції відносно одного фігуранта не були продовжені за рішенням щорічного перегляду санкцій. Рішення опублікують в Офіційному журналі ЄС 5 березня.https://www.rbc.ua/ukr/news/evrosoyuz-snyal-sanktsii-klyueva-1551694213.html