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 Политика Украины
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 Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о "госперевороте", - письмо ГПУ в ЦИК. ДОКУМЕНТ

Экс-глава АП Андрей Клюев, которого Центризбирком зарегистрировал кандидатом на досрочных парламентских выборах, сопровождал Виктора Януковича при побеге из Украины и свидетельствовал в Москве по делу о событиях в феврале на Майдане.

Об этом говорится в письме Генеральной прокуратуры Украины в Центральной избирательной комиссии, которое оказалось в распоряжении Громадского, передает Цензор.НЕТ.

В письме говорится, что в соответствии с показаниями, Клюев сопровождал Януковича в период с 21 февраля 2014 года по 23 февраля 2014-го при пересечении последним государственной границы Украины на вертолете и самолете, который принадлежал РФ, в направлении с территории РФ в воинскую часть вооруженных сил РФ на территории Автономной республики Крым.

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Также в декабре 2016-го Клюев свидетельствовал в суде Москвы "с целью признания событий февраля 2014 года в Украине государственным переворотом, а также в феврале 2017 года участвовал в телеэфире российского телевидения".

В то же время, в письме говорится, что по данным Государственной пограничной службы Украины 1 января 2014 года Клюев вылетел из аэропорта "Борисполь" рейсом Киев - Салалах, а 11 января 2014 года прибыл оттуда. Другой информации о пересечении государственной границы Украины Клюевым в базах данных нет.

"Клюев А.П. при содействии органов власти РФ вместе с Януковичем В.Ф. и самостоятельно имел возможность пересекать государственную границу Украины и России вне таможенного и пограничного контроля для укрытия от следствия и суда с целью избежания уголовной ответственности", - отметили в ГПУ.

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Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о госперевороте, - письмо ГПУ в ЦИК 01
Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о госперевороте, - письмо ГПУ в ЦИК 02
Клюев сопровождал Януковича при побеге из Украины и давал показания в РФ о госперевороте, - письмо ГПУ в ЦИК 03

Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

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В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3135335
 
 
 Топ комментарии
 
.... небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.



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5 лет Клюева и в Украине не было. А как на выборах пААбедил самый патриотичный в Мире клоун - "вдруг" обьявился. При этом то, шо он баллотируется в Раду, пААтриотичных зебилов никак не трогает.
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показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийким реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях.. Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 9917
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ничего ты требовать НЕ станешь) ибо зебилам придумают НОВУЮ отмазку, и лично ты, с высунутым от усердия языком, будешь бегать и и орать всякий бред с г+г.. как сейчас Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 4804
Еще раз, показательно, что зебилы НЕ возмущаются проросийским реваншем и выгораживают вазелина при ЯВНЫХ антиукраинских действиях..
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хе хе хе
тут уже начали место меня решать что я буду делать а что не буду! по моему у кого то крыша едит!!
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тебе виднее.. в зеркале, да и кто об этом орёт - чисто по Фрейду
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я же не пытаюсь тебе расказать что ты бушь делать... так что не надо перекладывать свою глупость на других!!
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узбогойся, зебил) по г+г тебе СКАЖУТ что делать, и какие отмазки писать)) всё равно своих моСхов у вас нет..
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И снова валим все на Петю....Т.е., в том, шо клоун ставит на должности русню и сепарню, виноват Петя. И в том, шо зебобики сопровождают возвращение всякой мрази в Украину восторженным визгом - тоже виноват Петя. А шо, часовню и обоих Кеннеди - тоже Петя?
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ПЕТЯ виноват в том что за 5 лет место того чтобы менять систему он занимался ГРАБЕЖОМ!! а теперь просто вылезло на свет то что построил ПЕТЯ!!
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Угу. Пэдра занимался грабежом, и именно поэтому клоун ставит на должности и вносит в список "слуги урода" откровенную русню и сепарню. И вы именно поэтому поддерживаете все эти назначения. Понял.
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и поэтому тоже... мы же все посмотрели чем занимаются ИСТЕННЫЕ ПАТРИОТЫ СТРАНЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ, ВРОДЕ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ МАРОДЕРСТВО!!
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да, "истЕнные" патриоты, как и прИзЕдент - они такие...
одна проблема, у "истЕнных" как и у "прИзЕдента" - одни и те же ватники, голо-сователи..
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ну вишь как тебе не повезло у тебя в стране 73% ватников, вот засада!!
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слава Богам, что я не в их числе, и не в твоей рашке, где зебилов 87% Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 3503
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Понял. Вы 5 лет страдали от "майданутых" и киевской хунты. И вот теперь в Украину возвращаются истинные патриоты, под руководством которых вы наконец-то вернетесь в обьятия ваших мышебратух. Слава Зе!
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прочитай еще раз мои посты, ты не хера не понял!!
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Да я как раз все понял. Вот когда клоун рассадит русню и сепарню по всем должностям, когда Рада станет самой про-московитской за всю историю независимой Украины - вот тогда вы перестанете опасаться открыто высказывать свои пророссийские взгляды. Вы не хотели стать европейской державой. Вам комфортнее быть западной окраиной московии.
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рада станет такой какой ее выберет народ Украины, если народ выберет как ты написал РУСНЮ значит так тому и быть! или ты что то имеешь против выборов?!!

а насчет того станем мы окраиной или нет тебе лучше спросить у ЯКУНЕВИЧА он типа то же хотел сделать ОКРАИНУ чем все закончилось еще не забыл?!!
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Успокойся с дешевыми лозунгами. Я ничего не имею против выбора народа. Хотите быть хохляндией - ваше дело.
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Ти що не всік ? Нова *метода * . Всі хто проти банди *свинарчуків * ..*ахенти Кремля * ! Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 8763 ?
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зебил, так в чем проблема?? ТРЕБУЙ от зелепунфюрера вазелина принять меры.. СЛАБО?))
помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно"
п.с. если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу. У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование дебилов денег не дают.(с) ..
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а как он может принять меры? Прокурор ПЕТИН!! Суды ПЕТИНЫ! Назначить нового прокурора ЗЕЛЯ не может, поменять судей ЗЕЛЯ не может!! как ты видишь принимание мер?!! На ЦИК повлиять опять же ЗЕЛЯ не может!!
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еще раз: так в чем проблема? ТРЕБУЙ от зелепунфюрера вазелина принять меры.. СЛАБО?))помниться, вазелин оралО что "президент может ВСЁ - посадить кого угодно, найти кого угодно, сделать всё что угодно" - или ты забыл. как вазелин ссал тебе в глаза на стадионе и кричал это?
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да президент может все, но после того как на ключевые должности будут назначены его люди!! вот потому мы все и ждем выборов и новых назначений! а после как я писал ранее и будем требовать с ЗЕЛИ выполнения того или иного!!
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пля, зебилы, вы такие тупые.. Вот нахера ты мне бред с г+г повторяешь? у тебя НИ слова кроме бениной брехни - нет).
Учи законы, зебил, вазелин УЖЕ поназначал "своих" людей от бени - проросийских швали, криминальных авторитетов и прочей быдлоты..
Так что, беги и требуй от вазелина..
Хотя ты же зебил - вечный ждун, поклонник обещаний мавроди
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назначил говоришь! имя новоназначеного прокурора напиши!!
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зебил, тебе какого? одесского, луганского, шефера, богдана и Ко? Всю ПРОРОСИЙСКУЮ ШЕЛУПОНЬ, которую вазелин УЖЕ посадил в кресла.. Или мало, будем ждать дальше?))

напомним, небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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в отличии от твоего фейка - это НЕ подделка)
Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 86
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..А тут і домальовувати не потрібно .. Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 3225
..Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 5882.....
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у зебилов, что характерно, найтупейшие фейки) ибо моСхов нет , одни сосательные рефлексыКлюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 6259
Клюєв супроводжував Януковича під час втечі з України і свідчив у РФ про "держпереворот", - лист ГПУ в ЦВК - Цензор.НЕТ 89
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Дмітрій, навіщо ж ДОМАЛЮВАЛИ? Когнітивний дисонанс Лікуйтесь
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Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльную розьнью.


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А шо мы это узнаем после пяти лет правления самого гениального генпрокурора ?
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Надеюсь луи бидоны супруги ген прокурора украсят решетки Лукьяновки .
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Ребята, когда вы поймёте что вы пытаетесь что-то доказать не каким-то «зубилам», а самой отпетой сепарне! Я понять не могу ихнюю логику: в том, что возвращаются рыги виноват Порошенко. И все. Они же не будут протестовать по этому поводу только потому, что они есть те самые рыги! Сепары и кацапы. Они хотят этого. Сейчас они просто гнут свою линию до выборов. Потом будет сами знаете что.
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Забавно, конечно читать, как визжат порохолизы про "реванш", не посадив НИ ОДНОГО рыга, не вернув, как обещали, награбленное, закрыв все уголовные дела и прекратив всякое преследование овощной банды.)
Однако, к регистрации ЦВК. Читайте по буквам решение Верховного суда: "еще раз изучить документы". )) Не "зарегистрировать немедленно", а только еще раз изучить документы и, если посчитают нужным, отказать. Но разве Порошенковская ЦВК "посчитает нужным" не зарегистрировать петиного закадычного кента Клюева?))))
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Петекантропы руководствуются тем, что петрусь им в головы насрал вместо отхожего места.
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у зебилов всё по Фрейду: что ты ощущаешь на вкус, о том и визжишь))
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Нужна Революция-судьи твари с прокурорами должны здохнуть
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а ты хоть раз вышел на улицу в смутное время?)))))))))))
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Реванш по сути дела уже состоялся. Пока кацапня, под видом клоунов, рассаживается по всем ветках государственного аппарата.
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