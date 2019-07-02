 Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Синицын отметил: "Сегодня на акцию за пару часов собралось более тысячи человек. Потому что люди не будут терпеть позор. Шарий и Клюев - ватная нечисть, которая бежала из страны - не может баллотироваться и не будет баллотироваться в Раду.
Сегодня протест был мирный. Постояли, поговорили, покричали, сожгли.
Если за два дня ЦИК и ВСУ не разберутся, кто из них больше налажал и не отменят решение о регистрации этих двух подонков - мы оставляем за собой право от мирного протеста перейти к не мирным.
Также обращаемся к Владимиру Зеленскому, президенту и гаранту Конституции. В таких ситуациях вы говорить быстрее, чем люди, а не молчать и прятаться. Если от вас не будет заявления по поводу позорных решений о регистрации на выборы антимайданивцов-беглецов вопреки закону и конституции, то мы придем и к вам.
2 дня. Время пошло. С уважением ваши. Те, кому не пох#й".