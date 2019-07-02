EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Языковой вопрос Агрессия России против Украины Украинские заложники в РФ Избиение экс-мэра Конотопа Семенихина Убийство Кирилла Тлявова
 Политика Украины
  13888  406
Материалы по теме:
Все про:Клюев Андрей (864) Синицын Роман (37) Шарий Анатолий (6)

 Если за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын

Волонтер и активист Роман Синицын заявил о том, что если решение о допуске к выборам соратника беглого Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария не будет отменено, то начнутся силовые акции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Синицын отметил: "Сегодня на акцию за пару часов собралось более тысячи человек. Потому что люди не будут терпеть позор. Шарий и Клюев - ватная нечисть, которая бежала из страны - не может баллотироваться и не будет баллотироваться в Раду.

Сегодня протест был мирный. Постояли, поговорили, покричали, сожгли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане

Если за два дня ЦИК и ВСУ не разберутся, кто из них больше налажал и не отменят решение о регистрации этих двух подонков - мы оставляем за собой право от мирного протеста перейти к не мирным.

Также обращаемся к Владимиру Зеленскому, президенту и гаранту Конституции. В таких ситуациях вы говорить быстрее, чем люди, а не молчать и прятаться. Если от вас не будет заявления по поводу позорных решений о регистрации на выборы антимайданивцов-беглецов вопреки закону и конституции, то мы придем и к вам.

2 дня. Время пошло. С уважением ваши. Те, кому не пох#й".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3135334
 
   
 Топ комментарии
 
И большая у вас семейка идиотов..???
 показать весь комментарий
 
Наконец-то похоже народ начал просыпаться. Поверить не мог что при том что творилось после избрания Зели народу было похрен. Оказывается не всем.
Кстати, то, как тут активизировались тролли, поливающие дерьмом… Пороха (хотя казалось бы при чём тут он???) говорит о том, что важная тема затронута, и важное событие сегодня произошло.
Посмотрим теперь, насколько у нынешних барыг, пришедших к власти чтобы дерибанить Украину, хватит времени и внимания чтобы заняться этими проблемами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Давіть хлопці ватну нечисть та зелену гниду ! Бажаючих взяти баян та заграти цим виродкам Шопена дуже і дуже багато !
 показать весь комментарий
 
 
На немирный я приду. Всех Шариев и судей стрелять надо, а не протестовать.
 показать весь комментарий
 
 
прийди, прийди, стрілець. Може хоч асфальт відполірують твоєю пикою, датчанин
 показать весь комментарий
 
Однако какая важная птица этот Шарий. Наверно его распирает от удовольствия.
 показать весь комментарий
 
Пойду посмотрю что он сам думает по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
это неизбежные последствия пребывания жидов у власти.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли за два дня ЦИК и Верховный суд не разберутся с регистрацией Шария и Клюева, то начнется не мирный протест, - Синицын
 
 
 
 
 
 вверх