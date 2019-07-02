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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1244) граната (680) Нацполиция (9629) Донецкая область (4293)

 Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура. ФОТО

2 июля правоохрантиели задержали в Донецкой области жителя Марьинского района, который продавал боевые гранаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура 01

В июне 27-летний мужчина по предварительной договоренности с оперативным покупателем продал две гранаты Ф-1, получив денежные средства в размере 5 тыс. грн.

Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура 02

Смотрите: Двое военных в Одессе попались на продаже 15 гранат Ф-1, привезенных из зоны ООС. ФОТО+ВИДЕО

После осуществления второй контрольной закупки двух гранат РГД-5 за 5 тыс. грн, продавца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура 03

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Решаются вопросы сообщение указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре, - полиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135333
 
 
 Топ комментарии
 
Шпекулянт. Мона купити дешевше.
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поняття не маю. але майже сотка баксів за гранату - дорогувато якось
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Дороговато что то. $40-50 им красная цена.
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ТИМОШЕНКО ПРАВИЛЬНО ГОВОРИЛА--- ОБНЕСТИ ЭТИ ОБЛАСТИ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛКОЙ И ПУСТЬ ЖРУТ КАЦАПСКОЕ СЕНО
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Поедешь на историческую родину в рф Майдан антипутинский устраивать? Молодец
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Нє, на історичній Батьківщині буду Зєлю скидати.
А ти на антимайдан приїдеш?
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Майдан? Це з якої радості? Зараз при владі народий обранець якого вибрали 73%. Та ще й єпоха бідності вже як два місяці назад закінчилась.
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Говорят в окопе цена 1 шт=1 пачка сигарет. Но вряд ли большинство поедет в такое путешествие.
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поняття не маю. але майже сотка баксів за гранату - дорогувато якось
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)) раньше у афрокавказцев на базаре мабуть кило дешевле было.
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Дороговато что то. $40-50 им красная цена.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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