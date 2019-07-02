 Россия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год в 33 млн евро, - спикер СЕ Гольтген

Как пишет Радіо Свобода, об этом сообщают российские государственные агентства новостей со ссылкой на пресс-секретаря организации Даниэля Гольтгена, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ. ДОКУМЕНТ

В комментарии агентству AFP Гольтген выразил надежду, что долг за 2017 и 2018 годы также будет погашен.

С 2017 году Россия не платила взносы в бюджет Совета Европы. Причиной этого власти страны называли ограничения в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, из-за чего она с 2015 года не участвовала в работе сессий ПАСЕ. Права были ограничены из-за аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.

Сумма долга за 2017, 2018 и 2019 годы составила около 85 миллионов евро. На недавней сессии ПАСЕ приняла решение вернуть российской делегации полномочия в полном объеме, несмотря на протест делегатов от Украины и ряда других стран.

Выплатит Россия долг за 2017 и 2018 годы и когда это произойдет - пока неясно. Ранее в МИД России заявляли, что деньги будут выплачены после полного восстановления прав делегации в ПАСЕ.

Также читайте: Рада должна немедленно рассмотреть ситуацию с возвращением РФ в ПАСЕ и обратиться к партнерам и союзникам, - Бурбак. ВИДЕО

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.