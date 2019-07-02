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Все про:ПАСЕ (1407) Россия (73216) Совет Европы (544) взнос (3)

 Россия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год в 33 млн евро, - спикер СЕ Гольтген

Российская Федерация заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Как пишет Радіо Свобода, об этом сообщают российские государственные агентства новостей со ссылкой на пресс-секретаря организации Даниэля Гольтгена, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

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В комментарии агентству AFP Гольтген выразил надежду, что долг за 2017 и 2018 годы также будет погашен.

С 2017 году Россия не платила взносы в бюджет Совета Европы. Причиной этого власти страны называли ограничения в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, из-за чего она с 2015 года не участвовала в работе сессий ПАСЕ. Права были ограничены из-за аннексии Крыма и поддержки Россией террористов на востоке Украины.

Сумма долга за 2017, 2018 и 2019 годы составила около 85 миллионов евро. На недавней сессии ПАСЕ приняла решение вернуть российской делегации полномочия в полном объеме, несмотря на протест делегатов от Украины и ряда других стран.

Выплатит Россия долг за 2017 и 2018 годы и когда это произойдет - пока неясно. Ранее в МИД России заявляли, что деньги будут выплачены после полного восстановления прав делегации в ПАСЕ.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Источник: https://censor.net.ua/n3135332
 
 
 Топ комментарии
 
Европа как обычно утерлась.Все ее ценности заканчиваются возле банкомата.Америкосам и бритам больше не за чем им помогать.Пусть орда пройдется по ним катком,история забыта .
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Странно. Я почему то думал что сумма 30 (сребреников). А оказывается целых 33 (серебрянка) - Так что ЕС таки переплюнуло Иуду.
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Бабло от паРаши получили..?? Теперь снова выгоняй ее нах...
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Так еще 85 лямов должны. Мне даже подумать страшно, на что готовы будут пойти в ЕС за такие деньги. Если за 33 ляма - продали все свои ценности,
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Да все платят
Взносы за год сотни миллионов выходят
На что они их тратят? Делегацию каждую своя страна отдельно содержит
Здание содержать - да не выйдет столько

Огромный все-такт бюджет
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Мальчик Зе обошелся пу дешевле .
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Теперь дети европейских депутатов не умрут с голоду.
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Ипаньки!!!
С рузьгих нужно брать за пять лет сразу!!!
Эти падлы за год так насрут, что и за пять лет не уберёте!
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выразил надежду, что долг за 2017 и 2018 годы также будет погашен - ага, дурень думкою багатіе....
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Странно. Я почему то думал что сумма 30 (сребреников). А оказывается целых 33 (серебрянка) - Так что ЕС таки переплюнуло Иуду.
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За 2000 прошедших лет инфляция нули накрутила.
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Европа как обычно утерлась.Все ее ценности заканчиваются возле банкомата.Америкосам и бритам больше не за чем им помогать.Пусть орда пройдется по ним катком,история забыта .
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В ПАСЕ с благодарностью приняли этот х.ловский дар. Сделка состоялась.
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Ну и слава богу. Главное, чтоб совет европы был доволен...
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Раком теперь становитесь. Уплочено
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та ну ту росію в ж...... краще дивитися прикольні відео... https://www.youtube.com/watch?v=b6243eQ2eLI&t=2s Ну і Слава Нації!!!
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Do ruskix deneg biudzet pASE byl 240 milionov evro,ruskije dajut 33 mln evro,vot tak i golasujet potom.Tut pravdy i nenajdios,voporos komu ona nuzna eta PASE,?
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Znak.com‏ @znak_com 2 часа назад

Концерн «АвтоВАЗ» объявил о полной остановке производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 3 июля. Когда работа предприятий возобновится, пока не известно.
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Евробляди ждут еще 55 лимонов от Уйлостана за ранее не оплаченные годы! Росія виплатила внесок до Ради Європи за 2019 рік 33 млн євро, - спікер РЄ Гольтген - Цензор.НЕТ 1661
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Вот вами лохи реальная торговля на крови)))
Торгуют интересами цельіх стран сразу оптом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия выплатила взнос в Совет Европы за 2019 год в 33 млн евро, - спикер СЕ Гольтген
 
 
 
 
 
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