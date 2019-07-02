 Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива

"Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно", - заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Znaj.ua
24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке "Оппозиционной платформы – За Жизнь" оказались радикальный националист Илья Кива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.
"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов", - отметил Мураев, обращаясь к Бойко.
Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках "Оппозиционной платформы – За жизнь", предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы.
По словам Евгения Мураева, Бойко превратился в ширму, прикрывающую подлость политики Петра Порошенко и Виктора Мудведчука. "Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - заявил Мураев.
Сражались три говна
Совпадение? неа, "свои лица"
И ведь что характерно - зебил не орёт "куда вова смотрит, почему реванш?"
Зебил знает что вазелин ВОЗГЛАВЛЯЕТ реванш пророссийских сил и ... переводит стрелки на Пороха, следуя методичка ботофермы лахти
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
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Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.