 Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива

"Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно", - заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Znaj.ua





24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке "Оппозиционной платформы – За Жизнь" оказались радикальный националист Илья Кива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.





"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов", - отметил Мураев, обращаясь к Бойко.





Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках "Оппозиционной платформы – За жизнь", предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы.

По словам Евгения Мураева, Бойко превратился в ширму, прикрывающую подлость политики Петра Порошенко и Виктора Мудведчука. "Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - заявил Мураев.