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 Политика Украины
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 Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива

Глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко отказался от проведения дебатов с лидером Оппозиционного блока Евгением Мураевым.

"Никаких дебатов не будет. Пусть они собираются и с собой дебатируют. Мне это вообще не интересно", - заявил Бойко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Znaj.ua

24 июня Евгений Мураев вызвал Юрия Бойко на публичные дебаты и потребовал объяснить причины, по которым в списке "Оппозиционной платформы – За Жизнь" оказались радикальный националист Илья Кива и члены команды Петра Порошенко. Спустя неделю, не получив от Бойко согласия на дебаты, Мураев сам назначил время и место встречи.

"Вы прячетесь, так же как прячете в своих списках людей Порошенко и откровенных нацистов", - отметил Мураев, обращаясь к Бойко.

Отметим, что Илья Кива до того, как оказался в списках "Оппозиционной платформы – За жизнь", предлагал создавать расстрельные команды из участников АТО, призвал "патриотические силы" вершить самосуды над оппонентами, доказывать правоту при помощи оружия, а также расстреливать донецкие автобусы.

По словам Евгения Мураева, Бойко превратился в ширму, прикрывающую подлость политики Петра Порошенко и Виктора Мудведчука. "Жаль, что при помощи средств массовой информации, принадлежащих Медведчуку, Левочкину и Порошенко, они смогли обмануть многих, спекулируя на том, что действительно для людей дорого и свято", - заявил Мураев.

Источник: https://censor.net.ua/n3135331
 
 
 Топ комментарии
 
Борьба была равна
Сражались три говна
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Помню порохоботы говорили что Кива хороший мужик и патрийот, когда тот разгонял блокаду дамбаса. Помните свинарчуки? А еще у вас Аваков был патрийотом который гонял агентов кремля Парасюка и Саакашвили. Или уже забыли соевые? Ну где же ваши все патрийоты? С таким гнилым народом и врага не надо Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 1907
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Та перегризите друг другу глотки воздух намного чище станет.
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Та перегризите друг другу глотки воздух намного чище станет.
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ЩЕНОК И ПОДСТИЛКА мураев НЕ ДОРОС ДО РАЗГОВОРА С ВОРОМ бойко
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а ведь за бойко и мураева тоже найдется "голо-сователей"-зебилов, и немало.
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да и педролюбителей тоже найдётся. И что теперь?
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мечты зебилов как всегда - пальцем в небо)
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Вы можете гарантировать что ни единого не найдётся?
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ты,зебил шоколадный,чего Петя 5 лет Бойко прикрывал?
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забавно, как ВСЯ ЗЕБИЛЬНАЯ шелупонь С ПЕНОЙ У РТА кинулась защищать мураева и бойко.. Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 6486
Совпадение? неа, "свои лица" Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 6486
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Ригівські "сваі ліца" були якраз для порошенка, коли за відсутності "кааліціі" потрібно було протягти в Раді якийсь закон...
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"За життя" это открытая пророссийская партия и довольно агрессивная.
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не пророссийская ,а чисто российская,филиал Единой России и расцвела в Украине именно при Порошенко,он их в тюрьмы не бросал,как добровольцев и не выгонял,как Саакашвили
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это твоя, зебил, партия.. родственная по духу - вазелину
Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 5224
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Кива в жопоблоке будет играть роль crazy boy, тоесть, что в голову взбредет о том и будет молоть, отбирать голоса у слуг.
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Риги гризуться - гарний знак. Про пепе особливо сподобалось.
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"а ведь могли бы за 2-3 тыс гривень на копанках ишачить"...
Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 8385
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Вилитий Ивашка из дворца пиоенров, бил такой мульт.
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кол ему вместо дебат подошёл бы куда лучше.
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Помню порохоботы говорили что Кива хороший мужик и патрийот, когда тот разгонял блокаду дамбаса. Помните свинарчуки? А еще у вас Аваков был патрийотом который гонял агентов кремля Парасюка и Саакашвили. Или уже забыли соевые? Ну где же ваши все патрийоты? С таким гнилым народом и врага не надо Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 1907
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о, как зебил кинулся защищать СВОИХ - мураева и бойко) Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 5100 Браво!)
И ведь что характерно - зебил не орёт "куда вова смотрит, почему реванш?"
Зебил знает что вазелин ВОЗГЛАВЛЯЕТ реванш пророссийских сил и ... переводит стрелки на Пороха, следуя методичка ботофермы лахти Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 818
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ты шо.. это друг вазелина! у них даже политтехнолог - один и тот же
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мураев...А ха ха ха!!!Эта падаль ещё жива разве? Народ,надо исправить ошибку,ОНО в аду черти заждались!Кстати,почему шуферок до сих пор не бит не отпи...ен????? Бойко отказался от дебатов с Мураевым. Тот хотел узнать как в список попал Кива - Цензор.НЕТ 6038
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О! Ше один стукач намалювався. Агліцький.
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Интересно глянуть дебаты бойка с пэтюней.Хто кому больше в глаза насцыт.
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.... небольшая, но очень живописная деталь. 26 июня в Киев пытался вернуться российский политтехнолог, советник Медведчука и Януковича и бывший руководитель так называемой "фабрики темников" Игорь Шувалов. После того, как СБУ заблокировала его въезд в Украину, Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Даниила Доценко.
Мы так понимаем, что это временный казус с блокированием въезда Шувалову скоро победоносно завершится, и скоро у Суркова и Зе-команды будет общий ньюзрум.
.....
Российскую журналистку РЕН-ТВ Столярову, сделавшую в 2014 году серию репортажей о героических ополченцах ЛДНР, пригласил руководить новостной службой «Интера» именно Шувалов. Позже в сети была обнародована взломанная переписка Столяровой со своим коллегой, в ходе которой она называет себя и Шувалова «главными руками Кремля в Украине, которые всегда в тени».
Ну и вишенка на торте. Зеленский уволил СБУ-шника, не пустившего Шувалова, не только потому что бизнес, но и потому что личное. Действующий президент хорошо знаком и даже дружен с Шуваловым.
Вместе они руководили телеканалом «Интер» в 2010-2012 годах.
Шувалов - как неофициальный куратор информационной политики, Зеленский - во вполне формальной роли генерального продюсера телеканала.
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Где гарантия, что ты не набрехал? Как проверить? Ну или предъяви уволенного сбу-шника.
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Не плутайте. То вічні партнери і папутчікі разом з мертвейчуком. Мураєва просто відсунули від коритця в свій час.
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Та я то знаю,шо они с одной рыгобанды,но перед выборами всё может быть.вилкул,как на бойку попёр.загляденье просто,а оба рыгомрази.
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На них нужно глядеть только через оптический прицел. Уже не хочется ни их смотреть ни их слушать как они ссат в уши лохам. А так нажал на курок и 40 миллионов украинцев вздохнули с облегчением.
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ссать в уши это у них профессия такая.а с прцелом в точку.
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Вчора на Слабоді слова коли Мураєв розповідав що вони всьо знають і всьо можуть, аудиторія йому аплодувала. Отака у мухи срака.
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эти зебилы всегда найдут себе царька.. лишь бы он обещал ...эээ... просто ОБЕЩАЛ - и не важно что))
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"повелитель юрок",ты определись с "зебилами" и рыгами.Это не одно и тоже
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Слушай, я так понял, тебе не за пост платят, а за количество слов ЗЕБИЛЫ?
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Кива - это тупое парнокопытное животное в одной и той же белой рубашке, которое жрет сено/солому где подают?
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Щось я відстав, а ця дика собака ківа вже не соціаліст?
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Ви думаєте кива хворе ? Поза всяких сумнівів. Але воно ще й абсолютно кончене в моральному плані створіння. Коли чуєш що зараз верзе на ZIK кива стає зрозуміло для чого мертвечук купив цей канал.
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