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 Европейский совет согласовал четырех будущих руководителей институтов ЕС, - Туск

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции.

Об этом сообщил в твиттере председатель Евросовета Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

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Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года. 

Шарль Мишель с 2014 года занимает пост премьер-министра Бельгии.

Кристин Лагард с 2011 года является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции.

Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135329
 
 
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«27 июня в 18 часов истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором целый раздел посвящен и регламентированной процедуре импичмента президента Украины."
Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
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