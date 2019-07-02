 Европейский совет согласовал четырех будущих руководителей институтов ЕС, - Туск

Об этом сообщил в твиттере председатель Евросовета Дональд Туск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

Теперь для того, чтобы эти назначения состоялись, предложенные Евросоветом кандидатуры должен одобрить новый состав парламента ЕС.

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Европейский совет не сразу смог согласовать будущих руководителей институтов ЕС. Саммит открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам саммит был приостановлен до вторника.

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина на посту министра обороны ФРГ. Этот пост она занимает с 2013 года.

Шарль Мишель с 2014 года занимает пост премьер-министра Бельгии.

Кристин Лагард с 2011 года является главой МВФ. До этого в течение нескольких лет занимала пост министра экономики Франции.

Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года.

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