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 Политика Украины, За рубежом
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 Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине

На поддержку украинских реформ в течение следующего года Великобритания выделит свыше £37 млн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение следующего года Великобритания выделяет более 37 миллионов фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ, обороны, строительства мира, борьбы с коррупцией и гуманитарной деятельности в Украине, а также расширения прав и возможностей и равенства женщин", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте МИД Великобритании.

В МИД напомнили, что Великобритания оснговала и провела первую Конференцию по реформам Украины в Лондоне в 2017 году. "Великобритания и Канада продолжают возглавлять поддержку международным сообществом важных реформ в Украине и будут добиваться дальнейшего прогресса в проведении судебной, избирательной и экономических реформ на Конференции. Крайне важно, чтобы Украина продолжала взаимодействовать с Международным валютным фондом, ЕС и другими донорами для завершения этих реформ", - говорится в пресс-релизе.

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В ходе конференции в Торонто госминистр иностранных дел Великобритании лорд Ахмад отметил успехи Украины в проведении реформ на фоне продолжающейся российской агрессии.

При этом лорд Ахмад подчеркнул необходимость сосредоточиться на фундаментальных реформах в Украине: "во-первых, реформа судебной системы; во-вторых, хорошо разработанная программа приватизации; в-третьих, законодательство о ликвидации монополий; и, в-четвертых, реформы в сфере собственности СМИ, обеспечивающие свободную и справедливую прессу".

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Источник: https://censor.net.ua/n3135327
 
 
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Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента президента
Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон о временных следственных комиссиях, который предусматривает процедуру импичмента президента
Об этом сегодня сообщили несколько источников, передает "ДС".
"Зеленский ветировал закон об импичменте. П-Последовательность"
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п.с. а что еще ждать от БРЕХУНА и ССЫКУНА вазелина?
Оно настолько брехливое, что даже зебилы НЕ могут сказать о вазелине хоть что-то хорошее Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 2222
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п.п.с.«27 июня в 18 часов истек срок подписания президентом Зеленским закона о временных следственных комиссиях Верховной Рады Украины, в котором целый раздел посвящен и регламентированной процедуре импичмента президента Украины." Закон подписан НЕ был...
Зеленский ветировал закон, который содержит нормы регулирующие процедуру импичмента Президента.
Он конечно обещал в предвыборной компании совершенно противоположное.
Ну так разве пацан не может немного пошутить? Чувства юмора у вас нет, что ли?(с)
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Це добре. Бо за місяць уже 12 лярдів євро ЗВР просрали зеленим.
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Отличная поддержка реформам Зеленского. Спасибо, братья.
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перечисли ВЕСЬ список "рехВорм" вазелина?
что там.. кроме селфи с шаурмой и поссать в бассейн? ВЕТО на закон об импичменте Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине - Цензор.НЕТ 5872
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Ясно, вирішили трохи підгодувати власну резидентуру в Україні.
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Якраз музей Леніна віремонтувати та шаурми замовити
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37 лямов фунтов? На реформы? А можно еще 37 миллионов бутылок водки на борьбу с пьянством?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВеликобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине
 
 
 
 
 
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