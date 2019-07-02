 Великобритания выделит в 2020 году 37 млн фунтов для поддержки реформ в Украине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В течение следующего года Великобритания выделяет более 37 миллионов фунтов стерлингов для поддержки более широких реформ, обороны, строительства мира, борьбы с коррупцией и гуманитарной деятельности в Украине, а также расширения прав и возможностей и равенства женщин", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте МИД Великобритании.

В МИД напомнили, что Великобритания оснговала и провела первую Конференцию по реформам Украины в Лондоне в 2017 году. "Великобритания и Канада продолжают возглавлять поддержку международным сообществом важных реформ в Украине и будут добиваться дальнейшего прогресса в проведении судебной, избирательной и экономических реформ на Конференции. Крайне важно, чтобы Украина продолжала взаимодействовать с Международным валютным фондом, ЕС и другими донорами для завершения этих реформ", - говорится в пресс-релизе.

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В ходе конференции в Торонто госминистр иностранных дел Великобритании лорд Ахмад отметил успехи Украины в проведении реформ на фоне продолжающейся российской агрессии.

При этом лорд Ахмад подчеркнул необходимость сосредоточиться на фундаментальных реформах в Украине: "во-первых, реформа судебной системы; во-вторых, хорошо разработанная программа приватизации; в-третьих, законодательство о ликвидации монополий; и, в-четвертых, реформы в сфере собственности СМИ, обеспечивающие свободную и справедливую прессу".

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