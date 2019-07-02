 В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
Путин добавил, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.
Среди утонувших оказались 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России.
Причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание.
ну и типа сборы там устроили
подохли от стекломоя
а воха карлик в блохах
наплужает лохов
"Плывем мы в гости к Крабе!
Скорей бояру лей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
Но верить русским (их официальной версии) в принципе, а русским военным - особенно, в свете последних событий как-то неправильно. Может полезли какие-то амеровские датчики слежения снимать (или наоборот, свои ставить прослушки подводные), а их и бахнули с подлодки . . . А теперь пробуют обе стороны замять, чтобы ядерной войны не было.
Когда-нибудь гриф секретности снимется, лет через 75 . . . Жаль, не доживём, чтобы узнать.
Дивимось - хто наступний:
Туда им и дорога, проклятым.
Ми у студентські рои на мелодію yellow submarine співали "при пожежі дзвонять 01, дзвонять 01, дзвонять 01...
А кацапи не здогадалися.
14х200=2800?
Таки лучшая новость за сегодня...
- Тягни вогнегасники!
- А чому я? Сам тягни!
сам сморчок прискакал. лично воду отсасывал
...ремикс
с вашими моряками?
Они угорели!
Дави их Бл#ть!
Только не в Северном, а в Баренцевом. Северное море значительно южнее.
на несправедливость жаловались
а Бог таки есть!