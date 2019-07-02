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Все про:армия РФ (5765) подводная лодка (140) Путин (24875)

 В результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Президент России Владимир Путин обнародовал некоторые подробности об экипаже секретной подлодки, затонувшей в Северном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  РИА "Новости".

Путин добавил, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.

Среди утонувших оказались 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России.

Причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке

Источник: https://censor.net.ua/n3135325
 
   
 Топ комментарии
 
Бог - все бачить.. Бога - не надурити ні хуйлу , ні гундяю..
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Задорнов бы пошутил ,Какими надо быть тупыми,чтобы сгореть под водой ... В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387
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Короткому замыканию необходимо присвоить звание Герой Украины!
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Это правый сектор. Там пацаны такие, достанут из под воды. Вернее не выпустят.
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интересно,там нашли визитку Правого Сектора? У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 4681
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Жду увидеть портреты погибших на палках на очередном победобесии под вопли "Можем повторить!"
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Я понял что такое ЛОХ (ну и соответственно "Лошарник") - ЛОХ это Людь Обманутый ******!
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На подводной лодке семь капитанов первого ранга? Кому он лапшу вешает?
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никому ...так буває ...звісно якщо ви служили в Союзі ...або у Параші тепер (те ж саме)
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А шо вам не комильфо? Семь старших офицеров тю-тю.
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может, много знали про ЯО в Севастополе?
ну и типа сборы там устроили
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капитан перваго ранга это типа старший матрос ?
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Помнися в СССР капитан 1ранга возглавлял флотилию АПЛ. А тут 7 капитанов 1 ранга на маленькой подлодке?
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Весь экипаж Лошарика по штату состоит из офицеров.
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Ну да, только эта "маленькая подводная лодка" не совсем подводная лодка..... Это так называемая атомная автономная глубоководная станция (ААГС). Экипажи этих станций, только офицеры. Подчиняются непосредственно министру обороны, минуя командование ВМФ. Так что количество каперангов не удивляет. Удивляет другое, как такое количество опытных офицеров-подводников могло элементарно задохнулось? Где были их пдашки, почему не использовали ИДА? Шо то здесь какая то хрень на уровне дебелизма.
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Есть предположение, что там было повышенное парциальное давление кислорода (ведь всё случилось во время барометрического испытания) и из за этого пожар распостранился мгновенно не оставив шансов экипажу. Нечто подобное случалось по разу в советской и амеровской космонавтике в 60х, оба случая с гибелью экипажа не земле и кучей свидетелей, не успевших прийти на помощь
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Не проходит версия....... Во-первых не во время барометрического испытания, а во время проведения батиметрических измерений. Это как говорят в Одессе две большие разницы. Они карту глубин и рельеф дна рисовали. Во-вторых они не сгорели, а отравились продуктами горения, т.е. элементарно задохнулись. В "кислородной" атмосфере сгорели бы все, а не часть экипажа. Да ещё и лодка бы выгорела до тла, ну или как минимум аварийный отсек. А там "пожар локализовали силами экипажа", значит было кому. И потом, это не просто ПЛ. Там автоматика контролирует даже "пищеварительный выхлоп" экипажа. При таком малочисленном экипаже противопожарная система срабатывает сразу, автоматика даже не запрашивает подтверждение на включение. Да и на обычной лодке в любого духа сразу вбивают, сначала одень ПДА, а уже потом кричи "ой мамочки". Это рефлекс. А у них пол экипажа задохнулись..... Это даже не один отсек...... И главное все не просто пописать вышли...... Не шо то там не то, особенно учитывая их конструктивные особенности. У них все отсеки всегда задраены, а не как на обычной ПЛ.
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Чем вражеского флота меньше, тем лучше.
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На Роиссе +14 десятидолларовых шлюх. А не, там же инфляция - 3-хдолларовых. Но в рублях сумма та же!
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наверное семь и два хероя
подохли от стекломоя
а воха карлик в блохах
наплужает лохов
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Видать на Лошарике что-то по-быстрому подремонтировали - слеили китайским клеем «Момент» с барахолки.
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китайське - не означає " погане ",кацапським аналогом китайського клеїли. Сподіваюсь , паскуди мучились !
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Собрали начальство, чтобы продемонстрировать возможности Лошарика провести какую-то пакостную операцию против вражеской техники. Но, как всегда, оконфузились...
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Перед пожаром гидрофоны американской субмарины записали веселую песню:

"Плывем мы в гости к Крабе!
Скорей бояру лей!
Нам дали по две ласты,
а к ним еще и клей!"
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Понятно, что вынуждены были признать потери, потому что и аппарат не примитивный, и погибли не рядовые матросы какие-то, а офицеры, да ещё не простые.

Но верить русским (их официальной версии) в принципе, а русским военным - особенно, в свете последних событий как-то неправильно. Может полезли какие-то амеровские датчики слежения снимать (или наоборот, свои ставить прослушки подводные), а их и бахнули с подлодки . . . А теперь пробуют обе стороны замять, чтобы ядерной войны не было.
Когда-нибудь гриф секретности снимется, лет через 75 . . . Жаль, не доживём, чтобы узнать.
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Злой ви очінь.Ну як-знайшов "биківця" у "Швейка"?Читай у перекладі Степана Масляка--буде тобі биківець.
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Понятно, что высокопрофесиАнальные. Обычные утонули бы по пьяне лет двадцать назад. У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 3905
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Я думал Гавно не тонет!!!,а воно во как!
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Велика подяка Нептуну - тризуб в його не дарма, бо вiн теж бандерiвець.
Дивимось - хто наступний:
У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 8387





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ви будіті сміяцца но - «Смерть в 43 года»: в Финляндии во время соревнований погиб спортсмен-политик из России. Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии. По словам родственников Дерягина, кровоизлияние в мозг произошло, когда он нырнул в озеро. Напомним, в России после вечеринки умер юный теннисист. Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 17-летний парень был обнаружен мертвым. Ранее сообщалось, что 17-летний российский гандболист погиб в свой день рождения. Гандболист Герман Тихонов выпал с балкона.
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Федорович, мы не будем смеяться. Я, например, иду уже к серванту, накачу соточку, новости то какие! Сплошная печалька, блин.
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Она утонула , а жёны - 10 долларовые проститутки ( курск в помощь ) .
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и два героя России - такие же чмошники, как петров с бошировым. Нет на расисе героев, одно гебнявое говно.

Туда им и дорога, проклятым.
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Она сгорела?
Ми у студентські рои на мелодію yellow submarine співали "при пожежі дзвонять 01, дзвонять 01, дзвонять 01...
А кацапи не здогадалися.
14х200=2800?
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7кап-раз мабуть з'ясовували хто з них старший:
- Тягни вогнегасники!
- А чому я? Сам тягни!
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Блин,только вчера хотел написать что что-то у лапотных вояк нормальных ЧП давно не было и тут такое горе. У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 4003
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*** се. а красноярский край дерипаска затопил. дождиком 15 метров воды налило...
сам сморчок прискакал. лично воду отсасывал
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Може субмарина саме для повені ц була пристосована? Тільки не допливла...
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Капитанами первого ранга не рождаются , - ими становятся . Курск вам всем в помощь !
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Влаштували радісну здибанку з хором Олександріва.
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не исключаю, что это вяликий праект - носитель беспилотных подводных ядерных торпед-подлодок, которыми лубянские людоеды хотят уничтожать побережья америки. этим может объячсняться большое количество чиновных бандитов на борту. куда поплывёт это неуправляемое говно и где оно взорвётся... бог весть. спортивные животные играются в атомные пиписьки
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Это просто праздник какой то .Требую на бис .
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Після судових рішень реформованими Педро судами і сформованою цвк свинярчуками хоч новини з паРашкастану трохи розбавили похмурий день
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Ото тебе й пучить від *****... А від ЗЄлі таки вср--ся.
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Ребятушки из росии не до конца , видать понимают , что учения НАТО в балтийском море , - это не показуха для росии
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СМИ РФ сообщили о 14 погибших. И почему душа праздника захотела !
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Владимир Владимирович, а этот раз что случилось
с вашими моряками?
Они угорели!
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После бурной дисскусии учённые русни решили заменить спасательные глубокоподводные парашюты на дельтопланы короткого разбега.Они снабжены свистком для отпугивания акул и компактным горшком для какания если свисток откажет.
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Ну, шо, казламордые, как поплавали ??? _____почти (с)
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нарешті за сьогодні хоч одна приємна новина
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"Президент России Владимир Путин обнародовал некоторые подробности об экипаже секретной подлодки, затонувшей в Северном море"

Только не в Северном, а в Баренцевом. Северное море значительно южнее.

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Не возражаю, если кацапы и там и там булькнут.
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А поднимать её будут или решат её курском ?
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Так она вроде не тонула, только горела. А "Курск" хоть и не весь, но подняли.
У результаті пожежі на секретному підводному човні армії РФ вантажем 200 стали сім капітанів першого рангу і два герої Росії - Цензор.НЕТ 624
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Это не лодка, а какой-то утилизатор капитанов первого ранга
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2 героя расии которые сдохли точно участвовали в окупации крыма. Не за взятие Берлина же 100 лет назад им дали героев расиси.
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Ну наконец-то!!! Давно уже писал-Что то лодки у мокшан давно не тонули....все только падает горит и взрывается и тут на тебе праздник)))))))
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Вот сволочи! Лишь бы ЖКХ по новым нормам не платить!
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наверное, наши пленные моряки крепко Всевышнему помолились
на несправедливость жаловались
а Бог таки есть!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ результате пожара на секретной подлодке флота РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России
 
 
 
 
 
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