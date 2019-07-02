 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

Путин добавил, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.

Среди утонувших оказались 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России.

Причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке