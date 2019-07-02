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Все про:армия РФ (5765) подводная лодка (140) Путин (24875)

 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Президент России Владимир Путин обнародовал некоторые подробности об экипаже секретной подлодки, затонувшей в Северном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  РИА "Новости".

Путин добавил, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.

Среди утонувших оказались 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России.

Причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страшная катастрофа на российском флоте: 14 трупов после пожара на суперсекретной подлодке

Источник: https://censor.net.ua/n3135325
 
   
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и тут Шоколадный Барыга постарался, конфеты с порохом подкинул, гад
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Земля бетоном свинорусне. Яка сумна новина 😁
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На проводке экономили или электриг в запое был?
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Огонь охватил обычную атомную подводную лодку, которая была носителем для глубоководного аппарата, утверждают два источника на Северном флоте

Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе - обычной атомной подводной лодке.
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Бог - все бачить.. Бога - не надурити ні ***** , ні гундяю..
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Это они удачно попали...Бог этих скотов в одно место долго собирал....
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Вы верите, что 7 капитанов 1-го ранга глубоководных рыб изучали?
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кільце подій замкнулося
біороботи Ру закінчуються
нових уже не виростити - можна тільки захопити/перекупити
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каверин перевернулся, достал карандаш и написал заглавие- "семь капитанов и два героя" )).
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Покойтесь с миром, дай вам Бог здоровья!!
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****** на воротник свинорусам. В ад сволочей😁
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Та ну нах. Неужели? Вот так вот прям и задвухсотились? Ну, спасибо всем, кто принял в этом участие. Всех небайдужих - с днем дохлого кацапа.
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Вот не надо было наших моряков хватать, пусть бы шли себе в Мариуполь. А так нашими проклятиями...
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Карму за наших захваченных моряков никто не отменял
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наверное ряшили что царь неправивильно империю васстанавливет, на самаго царя батюшку **********
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Нююю, видно достаточная для грузика 200..
😂
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лошарик - это круто, спалить семь свинособачих полковников. кузя стал аутсайдером.
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Задорнов бы пошутил ,Какими надо быть тупыми,чтобы сгореть под водой ... В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 1387
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не сильно розбираюсь...соррі...
а каптіан 1 рангу в Росії це серйозне звання? може їх в Росії сто тисяч..
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Це як в сухопутних військах - полковник..
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так, серйозне звання, що дозволяє командувати великим підводним човном.
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Пойду баян порву )) и сотку дарболызну на радостях!! Побольше бы таких новостей !!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Подох Максім-і х.й с нім.
А тут аж 14 максімок.. Менше русні-більший спокій для українців.
14 єнотів в студію. В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 6690
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Передайте вітання Александрову і його оркестру.
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Это где 14 жмуров? Интересно, похоже подлодку подняли и она не затонула. Не сообщают только, все ли на борту окачурились, или кто-то выжил. Но в любом случае, чем больше мокшанских вояк двухсотится, тем лучше.
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Tam ekipaz byl 25 celovek,znacyt drugyje vyzyli ili ruskije vrut ocerednoj raz В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России - Цензор.НЕТ 9950
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Шо то сльози нікуя не заливають мою клаву... Зі мною щось не так!?)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России
 
 
 
 
 
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