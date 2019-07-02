 В результате пожара на секретной подлодке армии РФ грузом 200 стали семь капитанов первого ранга и два героя России

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
Путин добавил, что экипаж глубоководного аппарата был высокопрофессиональным.
Среди утонувших оказались 7 капитанов 1-го ранга, 2 Героя России.
Причиной пожара на подлодке стало короткое замыкание.
Аминь!!
Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе - обычной атомной подводной лодке.
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😁
біороботи Ру закінчуються
нових уже не виростити - можна тільки захопити/перекупити
😂
действительно...
а каптіан 1 рангу в Росії це серйозне звання? може їх в Росії сто тисяч..
А тут аж 14 максімок.. Менше русні-більший спокій для українців.
14 єнотів в студію.