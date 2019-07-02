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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Минск (1256) Олифер (213) Трехсторонняя контактная группа (116)

 На заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и "хлебному перемирию", - Олифер

На заседании Трехсторонней контактной группы обсудили вопрос освобождения Россией украинских пленных, демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской и условия введения "хлебного перемирия".

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна согласовать СММ ОБСЕ.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

На заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и хлебному перемирию, - Олифер 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3135324
 
 
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Радуйтесь порохоскоты, "не перестанут стрелять".
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Пнх, кадр. Ты даже не в курсе о том что здесь говорят.
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Самоутилизация партии войны добровольная
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насколько теперь кацапские войска "отодвинут нашу границу"?
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Ничего себе "хлебное" уже несколько лет по сезону было, что кацапы уже задумали?
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Разве с этими кацапскими шакалами можно о чем-то договариваться, все равно не выполнят.
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Интересно что бы сказал Гитлер, если бы Жуков предложил ему хлеб перемирие 5 и че то там пошагово развести?
Наверное бы согласился с радостью!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и "хлебному перемирию", - Олифер
 
 
 
 
 
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