 На заседании ТКГ не удалось достичь прогресса по освобождению пленных и "хлебному перемирию", - Олифер

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с позицией РФ, не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц. Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу проходит в Минске, - МИД Беларуси

По поводу дальнейшего демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской решено в течение недели согласовать график сноса этих сооружений, график должна согласовать СММ ОБСЕ.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

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