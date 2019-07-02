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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Клюев Андрей (864) майдан (3904) Богачук Олег (859) Шарий Анатолий (6)

 "Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 июля на майдане состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акцию протеста вышло несколько сот людей.

Была стычка между митингующими - противниками и сторонниками Порошенко

На акцию также прибыло несколько десятков сторонников Шария. У одного из них митингующие сорвали шарики на мотоцикле. 

Также было несколько других стычек между сторонниками Шария и митингущими. Полиция диалога пресекла дальнейшую эскалацию конфликта. 

Участники акции заявили о том, что 4 июля в 10-00 прийдут под Конституционный суд.

Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 01
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 02
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 03
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 04
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 05
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 06
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 07
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 08
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 09
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 10
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 11
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 12

Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 13
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 14
Шарій жуй сраку, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 15

Фото, видео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3135323
 
   
 Топ комментарии
 
Не бачу на фото "сивочолого гетьмана", котрий закликав на цю протестну акцію проти ЦВК , в котрому більшість членів призначено по квоті петі та по квоті петіної "коаліції потужних реформаторів " в ВР.. "Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против решения суда о регистрации Шария и Клюева кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 3191
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Кукареканье зебилов напоминает идиота который прилюдно обосрался,но это не страшно потому что это естественный процесс и котяшок то маленький и штаны уже не новые,мамка постирает.....
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Чтобы вы понимали: все суды сейчас контролируются Портновым и Коломойским. Это - команда Зеленского. За всю *****, происходящую в стране, ответственность несет Зеленский. Это его работа.
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т.е. если завтра суд решит, что кто-то жив, несмотря на свидетельство о смерти, то его надо будет зарегистрировать кандидатом..., а свидетельство о смерти посчитает не достаточным доказательством..., а потом постановит зарегистрировать кандидатом, например, какую-нить Мурку, потому что никто не доказал, что она просто кошка..., то нас будет ждать очччень и очччень интересная жизнь...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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