 "Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акцию протеста вышло несколько сот людей.

Была стычка между митингующими - противниками и сторонниками Порошенко

На акцию также прибыло несколько десятков сторонников Шария. У одного из них митингующие сорвали шарики на мотоцикле.

Также было несколько других стычек между сторонниками Шария и митингущими. Полиция диалога пресекла дальнейшую эскалацию конфликта.

Участники акции заявили о том, что 4 июля в 10-00 прийдут под Конституционный суд.































Фото, видео - Олег Богачук