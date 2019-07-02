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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Клюев Андрей (864) майдан (3904) Богачук Олег (859) Шарий Анатолий (6)

 "Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

2 июля на майдане состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акцию протеста вышло несколько сот людей.

Была стычка между митингующими - противниками и сторонниками Порошенко

На акцию также прибыло несколько десятков сторонников Шария. У одного из них митингующие сорвали шарики на мотоцикле. 

Также было несколько других стычек между сторонниками Шария и митингущими. Полиция диалога пресекла дальнейшую эскалацию конфликта. 

Участники акции заявили о том, что 4 июля в 10-00 прийдут под Конституционный суд.

Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 01
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 02
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 03
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 04
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 05
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 06
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 07
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 08
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 09
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 10
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 11
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 12

Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 13
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 14
Ми втомились від лайна, - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы 15

Фото, видео - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/n3135323
 
 
 Топ комментарии
 
Не бачу на фото "сивочолого гетьмана", котрий закликав на цю протестну акцію проти ЦВК , в котрому більшість членів призначено по квоті петі та по квоті петіної "коаліції потужних реформаторів " в ВР.. "Шарій жуй сраку", - на Майдане прошла акция против решения суда о регистрации Шария и Клюева кандидатами в нардепы - Цензор.НЕТ 3191
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Кукареканье зебилов напоминает идиота который прилюдно обосрался,но это не страшно потому что это естественный процесс и котяшок то маленький и штаны уже не новые,мамка постирает.....
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Шок синсация! Порошенко визде.
Возможно даже зеленский человек порошенко.
Покупайте шапочки из фольги за 11-80..
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Чим більше читаю дебільні пости порошенківських тролів про Шарія, тим більш хочеться подивитись - що він там настворював, бо толком не знаю. Є у когось посилання на Шарія?
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та зрозуміло , що вони роблять йому рекламу ..))
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Може він племінник Мародера "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 2523 ?
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Ты сам и есть тот же Шарий латентный сепар, можешь просто в зеркало посмотреть и увидишь Шария.
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дурилка картонная, не притворяйся более тупым чем ты есть
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він не прикидається, він дійсно тупий
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ну , всі знають - тупішим за порохобота може бути лише інший порохобот ! "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 4254
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или ЗЕбил, а тупее ЗЕбила только ЗЕклован..
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ну что то явно с ним не то. Не может допереть в ютубе набрать шарий, ссылку ему давай
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трудно в ютубе набрать шарий? Я просто поражаюсь таким вопросам, тебе сколько лет?
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Слово якесь нецензурне. Мене хоч не забанять? "Ми втомились від лайна", - на Майдані відбулася акція проти реєстрації Шарія та Клюєва кандидатами в нардепи - Цензор.НЕТ 8460
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Так любого набери - будет всякое, но каждый примет только то, что соответствует его политическим пристрастиям.
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Ну те що він називав майданівців "кастрюльками" - це нічого. Те що він розповсюджував лайно про добробати - це нічого. Але якщо порохоботи кричать що він лайно, то треба це лайно причмокуючи жерти і казати що це мармелад?)
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От і момент істини, зеКацапи
попалились геть усі на шаріку
ги
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Жрали 5 лет лайно, а теперь втомылись?! А ну быстро открыли рот и пошли голосовать за партию ПЁС!
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Тоже показалась странной речевка - это сколько лет и что именно надо делать, чтобы признаться, что уже устал от дерьма.
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А забавный чувачек этот ПОПА. Кто провел в стране офигенно "эффективную" судебную реформу (как и все остальные реформы, кстати, тоже)? Соевый мародер. Кто назначал судей? Соевый мародер. Какие вообще могут быть претензии к Зеленскому? Может быть, хватит валить все с больной головы на здоровую??? Или Зеленскому именно сейчас нужно все бросить и начать лопатой выносить соевое гуано из судов? И это гуано тоннами лежит не только в судах, но и во всех органах государственной власти, и сколько есть сил гадит новоизбранной власти.
А пораженко молодец - превратил страну в заповедник воров и корупционеров, а сейчас, как ни в чем не бывало, протестует против самого себя!!!
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Ты за дебилов всех держишь зебил. Вот тех дегернератов с красными шариками почему не пакуют? напомнить чей лутший министр МВД и кому он сраку лижет?? Так почему эту шваль ещё не попаковали в СИЗО. Суды не дают??
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А за что их паковать??? С таким же успехом и тебя можно запаковать, причем прямо сейчас, по статье за оскорбление Президента
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Типа если ватьі добавится, коррупции меньше станет?
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Именно сейчас и надо все бросить и выносить их и заодно параллельно и "за життя" выносить.
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чомусь ці "акції" вийшли доволі не цікаві і малочисельні ..? А все просто - більшість порохофілів і прихильників шарія сидять в РФії ... - в Україні їх майже нема і вони сидять під плінтусом !
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Сторонники Шария в центре Киева зебила конечно не смущают...
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Зебилы этого и хотят - хотят беспорядков и ощущения тревоги в стране!...
что бы обделывать свои делишки и протаскивать нечисть...
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А ПОЧЕМУ не было акции протестов за регистрацию жОППОблока с Бойко и Мертветчуком, которые в Москвобад как на работу летают.
Там все норм было, или команды Пети гавкать на его партнеров не было?
Пускай регистрируют Шария меньше за жООПОблок проголосует, меньше мрази в зРаду попадет.
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1. Шарік = жоппики
2. Ок. Знесли порохнявого тирана. А чому зе-ультрапатріотичний мудрий електорат не виходив коли Медведчук купив ЗіК та інше?
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Эти петушарии с красными шариками вышли только потому что их крышует ЗЕкоманда и СОбаков..именно поэтому аваковские беркута вместо того шоб паковать эту шваль, они их охраняют и ЗЕкоманда это полностью поддерживает..
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может это такой тактический ход, собрать врагов Украины в Украине и вот он несчастный случай, ну не по Европе же за тварями бегать и уж тем более не по Мордору. А тут такой шанс, думаю в Украине найдутся люди, которые без сожаления их завалят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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