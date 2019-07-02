 "Ми втомились від лайна", - на Майдане прошла акция против регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На акцию протеста вышло несколько сот людей.
Была стычка между митингующими - противниками и сторонниками Порошенко
На акцию также прибыло несколько десятков сторонников Шария. У одного из них митингующие сорвали шарики на мотоцикле.
Также было несколько других стычек между сторонниками Шария и митингущими. Полиция диалога пресекла дальнейшую эскалацию конфликта.
Участники акции заявили о том, что 4 июля в 10-00 прийдут под Конституционный суд.
Фото, видео - Олег Богачук
попалились геть усі на шаріку
ги
А пораженко молодец - превратил страну в заповедник воров и корупционеров, а сейчас, как ни в чем не бывало, протестует против самого себя!!!
что бы обделывать свои делишки и протаскивать нечисть...
Там все норм было, или команды Пети гавкать на его партнеров не было?
Пускай регистрируют Шария меньше за жООПОблок проголосует, меньше мрази в зРаду попадет.
2. Ок. Знесли порохнявого тирана. А чому зе-ультрапатріотичний мудрий електорат не виходив коли Медведчук купив ЗіК та інше?