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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4598) Одесса (5503) Нацполиция (9629) ГБР (394)

 Оперативник полиции задержан на Одесчине при получении 1,4 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задокументовано противоправную деятельность старшего оперуполномоченного Нацполиции в Одесской области, который требовал и получил взятку в сумме 1400 долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Оперативник полиции задержан на Одесчине при получении 1,4 тыс. долл. взятки, - ГБР 01

Старший оперуполномоченный за взятку в сумме 1400 долларов обещал не заводить оперативно-розыскное дело и не уведомлять орган досудебного расследования о якобы содержании гражданкой притонов на территории Одессы.

При получении взятки полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении от должности.

Смотрите: Двое патрульных задержаны в Одессе при получении 15 тыс. грн взятки от нетрезвого водителя, - СБУ. ФОТО

Оперативник полиции задержан на Одесчине при получении 1,4 тыс. долл. взятки, - ГБР 02

Уголовное производство открыто по факту вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также смотрите: Следователь столичной полиции задержан при получении 500 долл. взятки от наркозависимого. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3135322
 
 
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присмотреслся... возле офиса... или где?
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Отказ Авакова от люстрации полиции по всей стране, приносит свои плоды.
Ядовитые....
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аваков первый кто не сможет ее пройти
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