 Оперативник полиции задержан на Одесчине при получении 1,4 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Старший оперуполномоченный за взятку в сумме 1400 долларов обещал не заводить оперативно-розыскное дело и не уведомлять орган досудебного расследования о якобы содержании гражданкой притонов на территории Одессы.

При получении взятки полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении от должности.

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Уголовное производство открыто по факту вымогательства неправомерной выгоды должностными лицами (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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