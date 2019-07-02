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 Экономика
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 Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП

Государственное предприятие "Одесский морской торговый порт" в очередной раз планирует избавиться от 70% портофлота предприятия, передав буксиры в аренду неизвестной частной компании.

Это следует из письма начальника портофлота Одесского порта Михаила Черных, копией которого располагает Delo.ua, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о 8 буксирах портофлота ОМТП, а именно "Пурга", "Труженик", "Стивидор", "Ударник", "Новатор", "Бугаз", "Кентавр" и "Сфинкс". Их планируется вывести в отстой и уже в третьем квартале текущего года передать в аренду. Исходя из письма Черных, речи о прозрачном конкурсе для выбора компании для сдачи в аренду буксиров с максимально выгодной ценой не идет.

Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП 01

Претендентом на аренду буксиров является ООО "Навигейт". Компания уже обратилась к и.о. директора порта Виктору Войтко с просьбой рассмотреть возможность передачи в аренду буксиров компании.


Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП 02

Компания "Навигейт" создана 11 месяцев назад, в 2018 году. О ее деятельности на буксирном рынке Украины ничего не известно. У компании два учредителя — Владислав Мушенко и Евгений Чернышенко, но ранее никто из них не был связан с портовым бизнесом или логистическими услугами. Один из учредителей компании Владислав Мушенко — уроженец Винницы, поэтому в портовых кругах компаниюсвязывают с начальником Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком.

В 2018 году эти буксиры порта уже пытались передать в аренду сомнительной частной компании по заниженной стоимости. Тогда стоимость оценки буксиров, которую проводило консалтинговое агентство "Бюро Стефанович", составляла в 2-3 раза ниже рыночных цен. К слову, компания "Бюро Стефановича" замешена в ряде коррупционных скандалов, в частности, в скандале по приобретению Одесским городским советом в 2018 году бывшего аэродрома "Застава" по завышенной в 11 разстоимости. Тогда оценку объекта проводило именно "Бюро Стефанович". Кто будет оценивать буксиры в этом году пока остается неясным. Как и неясен ответ на вопрос, почему государственное имущество передают в аренду без открытого и прозрачного конкурса.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил в телеэфире о том, что начальник Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук занимается махинациями с государственными буксирами Одесского порта. Именно под его руководством буксиры порта передаются в аренду частным компаниям, которые связаны с родственниками или бизнес-партнерами Ткачука. Ставка почасовой аренды для частных компаний, по информации Сергея Лещенко, составляет не более 400 у.е., тогда как рыночная стоимость — как минимум вдвое больше и достигает не менее 800 у.е. Из-за этого ГП "Одесский морской порт" теряет ежемесячно минимум 3-4 млн грн.

Весной 2018 года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО "Экофлот". Основателем этой компании в портовых кругах называют российского криминального авторитета Андрея Марисова. Его считают главным бизнес-партнером Ткачука в схемах с незаконной арендой государственных буксиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3135321
 
 
 Топ комментарии
 
Так епоха Зубожіння вже скінчилася. Тєпєрь можно всьо!
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Тяжкое ты - наследие соевого свина.
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Так епоха Зубожіння вже скінчилася. Тєпєрь можно всьо!
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Прокляни лучше свина и гросю с гпу.5 лет "реформ"не прошли даром и напоминаю ГПУ под боком,вся госсобственность в ведении гроси и кабмина.
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Спостерігаю, як день за днем втілюється в реальність брехня гівноїдів.
В 2014 вони кричали про загрозу свободи слова, зараз сидять тихо і хвалять зелепупу в цензурованих новинах.
В 2015 вони кричали за плани Мореля, і що Петро зливає Широкине, сьогодні зелепупа зливає реально Станицю.
В 2016 вони кричали за "торгівлю на крові", зараз пінчук після відводу військ отримує можливість експортувати труби в Звіконсцякивиливастан.
В 2017 вони кричали за антикорупційний суд, мріяли про його створення, щоб він був незалежним від Петра, а зараз заткнули рота і спостерігають, як суди дружненько лягли під власника зелепупи і плодять антидержавні рішення.
В 2018 вони кричали про узурпацію і олігархів, а зараз збираються голосувати то за партію клоуна, то за партію ортіста, дозволяючи олігархам узурпувати владу.
Весь цей час вони кричали про зубожіння, бідність, голод.
Чекати залишилося не довго.
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И только петелюбы не могут молча быть.От вашей ненависти и пропаганды Аля Петя хороший смешно.Первое вы кричите и не одного в застенках СБУ,Пинчук,мертвечук и Ахмет петины друзья 5 лет как сыр в масле катались,про суды Петя сам гордился и визжал на каждом углу.О чем вы?Молча принимайте поражение,основное будет 21
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соевый придурок просто не знает божьей заповеди, все проклятия на его соевую голову падут Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 1963
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А щоб ти здох Максімка....і вся твоя шоколадна шобла.
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Все гос предприятия находятся под управлением кабмина одного наиуспешнейшого премьера из Винницы.Так что ему и все карты в руки.
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Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 5225

Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 9303 Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 7 ч.7 часов назад
Когда нашего змеёныша ловят на очередной гадости против Украины, он начинает шипеть

Одесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП - Цензор.НЕТ 3565
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цитата - "всё уже украдено до нас" не вписывается в классику жанра
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Інвестиційна привабливість України впала до рівня 2016 року

Показник індексу інвестиційної привабливості України впав до рівня 2016 року, склавши 2,85 балів з 5-ти можливих і опинившись у негативній площині.
Про це свідчать результати нової хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації за перше півріччя 2019 року.
За даними асоціації, топ-менеджери компаній в Україні погіршили оцінку інвестпривабливості країни - значення показника знизилося з 3,07 балів у попередньому періоді. Зокрема, кількість незадоволених інвестиційним кліматом зросло з 40% до 57%, водночас лише 19% топ-менеджерів вважають бізнес-середовище сприятливим, в той час, як наприкінці 2018 року таких було 25%. Водночас, до старих проблем корупції, недовіри до судової системи, відтоку робочої сили, додалася відчутна політична й економічна турбулентність. Також бізнес не поспішає робити оптимістичні припущення на майбутнє - 54% керівників компаній сумніваються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування в найближчі шість місяців.

https://ua.news/ua/investytsijna-pryvablyvist-********-vpala-do-rivnya-2016-roku/

73%зебіли, ви - зробили це разом!
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Новый зеленый губер в Одессе ...акула по металлолому...ему эти буксиры в самый раз....поедут в приднестровье....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОдесский порт снова пытается отдать в аренду государственные буксиры неизвестному ЧП
 
 
 
 
 
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