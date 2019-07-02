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 Происшествия, За рубежом
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 Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов

Сегодня состоялись следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков Владислава Костышина, Олега Мельничука, Сергея Чулибы и Василия Сороки.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в фейсбук-группе "Защита военнопленных украинских моряков" сообщил адвокат Николай Полозов.

"Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - сообщил он.

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По словам Полозова, 3 июля следственные действия будут продолжены в отношении остальных военнопленных украинских моряков.

Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов 01

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135319
 
 
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Нехай кацапи візьмуть всі ці звинуваяення,звернуть їх у трубочку, та засунуть собі в сраку... Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов - Цензор.НЕТ 3431
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Бумеранг повертається тоді, коли ти його навіть не чекаєш.

"У Росії загинули 14 моряків.
Причиною загибелі стала пожежа на науково-дослідницькому підводному апараті, повідомляє Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня у територіальних водах Росії.
На дослідницькому апараті моряки вивчали дно Світового океану.
Військові розслідують причини пожежі, але припускають, що загорітися міг один із приладів під час біометричних вимірювань.
Який саме глибоководний апарат мається на увазі, росіяни не повідомляють. Список загиблих не розголошують."
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Для кацапов и вода становится адом. Недавно хор александрова, который на дне поет вокализы, объявил о наборе утопленников на вакантные места.
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Если вас что-то не устраивает, идите жаловаться в ОПУ.
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По его мнению, вариант признания пленными своей вины, как того хочет Россия, является недопустимым, передает InfoResist.
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І що, зебіл руками Клімкіна мав би погодитись з цими звинуваченнями?
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Вернут скоро "героев". Будут в команде Савченко.
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А що пуля? Та краще - нехай дура буде в Україні.
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У них потопло 14 штук военных на атомной подводной лодке. Неизвестно еще, реактор цел или нет.
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я знову ж, в 2916-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов
 
 
 
 
 
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