 Обвинение в окончательной редакции предъявлено 13 военнопленным украинским морякам, - Полозов

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в фейсбук-группе "Защита военнопленных украинских моряков" сообщил адвокат Николай Полозов.
"Военнопленных моряков и их адвокатов ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы и предъявили обвинение в окончательной редакции", - сообщил он.
По словам Полозова, 3 июля следственные действия будут продолжены в отношении остальных военнопленных украинских моряков.
Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.
"У Росії загинули 14 моряків.
Причиною загибелі стала пожежа на науково-дослідницькому підводному апараті, повідомляє Міноборони РФ.
Пожежа сталася 1 липня у територіальних водах Росії.
На дослідницькому апараті моряки вивчали дно Світового океану.
Військові розслідують причини пожежі, але припускають, що загорітися міг один із приладів під час біометричних вимірювань.
Який саме глибоководний апарат мається на увазі, росіяни не повідомляють. Список загиблих не розголошують."