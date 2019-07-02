 Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент с супругой положили колосковые композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто и осмотрели передвижную мультимедийную экспозицию Holodomor Bus, которая является частью проекта Holodomor National Awareness Tour.
Также Президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам. Ее подготовили украинские школьники из Торонто.
"Для моряков очень важно ежедневно слышать, что о них помнят. Украина и Канада, которая является очень большим другом нашей страны, - мы будем делать все для того, чтобы ребята как можно быстрее вернулись домой", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы освободить моряков. "Я верю, что у России появится такое желание. Мы очень хотим этого", - сказал он.
Справка.
Мемориал Голодомора в Торонто был открыт 21 октября 2018 года. Он расположен на территории выставочного комплекса на берегу озера Онтарио.
Проект Holodomor National Awareness Tour реализован канадско-украинскм фондом при финансовом содействии правительства Канады, провинциальных правительств Онтарио и Манитобы, а также семьи мецената украинского происхождения Дж. Темертея. Проект включает "передвижной класс" - автобус с интерактивным оборудованием, который будет путешествовать школами Канады с целью донесения правды о событиях 1932-1933 гг. в Украине.
мало вам Иисуса ?
Якщо кожну появу на екрані Зеленського супроводжувати мелодією з польського фільму "Вабанк", з'являється якесь розуміння того, що з нами відбувається.
который переживает за погибшых,лицемер
Вовік, звісно, поки що тільки Вовік. Але в нього є дві дуже важливі чесноти. Він не бреше і не краде. Все інше додається.
Стыдоба!