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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Голодомор (876) диаспора (277) Зеленский (1961) Канада (1270)

 Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине 01

Президент с супругой положили колосковые композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто и осмотрели передвижную мультимедийную экспозицию Holodomor Bus, которая является частью проекта Holodomor National Awareness Tour.

Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине 02

Смотрите: Канада будет всегда выступать вместе с Украиной против ненависти и несправедливости, - министр обороны Канады Саджан почтил жертв Голодомора. ФОТО


Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине 03

Также Президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам. Ее подготовили украинские школьники из Торонто.

"Для моряков очень важно ежедневно слышать, что о них помнят. Украина и Канада, которая является очень большим другом нашей страны, - мы будем делать все для того, чтобы ребята как можно быстрее вернулись домой", - сказал Зеленский.

Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине 04

Глава государства подчеркнул, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы освободить моряков. "Я верю, что у России появится такое желание. Мы очень хотим этого", - сказал он.

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Справка.

Мемориал Голодомора в Торонто был открыт 21 октября 2018 года. Он расположен на территории выставочного комплекса на берегу озера Онтарио.

Проект Holodomor National Awareness Tour реализован канадско-украинскм фондом при финансовом содействии правительства Канады, провинциальных правительств Онтарио и Манитобы, а также семьи мецената украинского происхождения Дж. Темертея. Проект включает "передвижной класс" - автобус с интерактивным оборудованием, который будет путешествовать школами Канады с целью донесения правды о событиях 1932-1933 гг. в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3135318
 
   
 Топ комментарии
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Дякую, наші рідні канадійці. Щиро дякую.
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и канадцы из Украины ?,
мало вам Иисуса ?
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 9 часов назад

Якщо кожну появу на екрані Зеленського супроводжувати мелодією з польського фільму "Вабанк", з'являється якесь розуміння того, що з нами відбувається.
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Хоча б дізнолося що таке голодомор.
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а мордочка какая грустная... Наверно думал, что ему историю про холокост рассказывают.
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Цікаво, а що там було насправді? Чекаємо на розповідь Ведани.
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Когда кловун пытаеца дураковатую рожу сделать умной и серьёзной это реально какая то ржака выходит))) ВОт смотрю на эту наигранную рожу и прям на ржаку пробивает...Ну не его это... Мне всё время кажеца шо ему щас цветной нос на резинке пришпандёрят и оно по привычке кривляца начнёт как шут)))
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и по русски не смог , и украинского не выучил
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Клован до этого времени вообще о голодоморе не знал и не думал и тут раз и стал паенькой
который переживает за погибшых,лицемер
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Канадійці даремно ностальгують по Порошенкові. Ще трохи, і вони зрозуміють, що пан Порошенко був зовсім не тим, за кого себе видавав. Зовсім не тим.
Вовік, звісно, поки що тільки Вовік. Але в нього є дві дуже важливі чесноти. Він не бреше і не краде. Все інше додається.
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Дон-пэдро в дырявых носках Зеленський у Канаді вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-33 рр. в Україні - Цензор.НЕТ 7739
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Лукавое, двуличное падло... Революцию Достоинства делали 20-25% романтиков, веривших в Достоинство всего народа за что были готовы положить свои жизни. Реальность - 73% обывателей, которым пох в какой стране жить, на каком языке говорить, абы жрачка да ржачка была, выбирают убогое ничтожество, которое еще с "квартальных" подмостков вытирало свои копыта как раз таки о Достоинство и Память народа Украины... Посмотрите на мордочку этого скомороха - оно играет грусть и озабоченность...
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А кто одевает жену кошерной жабы? Почему она такая нелепая ? Или полагается на свой криворожско-тупиковый вкус и розсуд?
Стыдоба!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора 1932-33 гг. в Украине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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