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 Политика Украины
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 Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку нашей страны.

"Спасибо каждому из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерские и социальные дела, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - подчеркнул Владимир Зеленский.

На территории Канады проживают почти 1,4 миллиона украинцев, и это вторая по численности украинская диаспора в мире.

Президент также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса нашей страны.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил он.

Во время встречи были обсуждены актуальные шаги, которые может сделать украинская власть, чтобы создать лучшие возможности для украинцев, проживающих за рубежом, посещать и свободно работать в Украине.

"Я хочу сделать так, чтобы вы приезжали в Украину не в гости, а домой", - подчеркнул Президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы за границей будут пристально наблюдать за процессами в нашей стране, - Порошенко провел встречу с лидерами организаций диаспоры Гродом и Футеем. ФОТО

Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 01
Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 02
Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135316
 
   
 Топ комментарии
 
Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3135316
Цуко до слез)))) Напоминает овоща - говорит одно делает абсолютно противоположное.
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Так вони ж там усі українською балакають! Йому ж перекладача треба було дати Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 5693
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Добре й гостинно приймає українська діаспора в Канаді новообраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.. Репетують щодо цього - лише прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі.. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 3740
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Так вони ж там усі українською балакають! Йому ж перекладача треба було дати Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 5693
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У коломойського вибори.
Поїздка маппет-шоу до Канаду з фотками діаспори повинна переконати тупеньких хохлів які почали шото підозрювать що зеля весь з себе дюже проукраїнський)
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Не треба ля-ля. Вовік українською спілкується вільно, а англійською на розмовному рівні, бо спілкувавсь з європейцями без перекладача. Переконаний, що він швидко опанує англійську.
Вовік об'єднав навколо себе Україну, таку, якою вона є. Тому, будь ласка, поважайте і, будь ласка, допомогайте. А не ************.
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Гуглядрочер,воно українську знає так само,як і ти.
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діаспора підтримує: https://petition.president.gov.ua/petition/62306 ???
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Так пэтя ж не едет
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також цікавлюся... Поки що в новинах - нічого.
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обсудили номер про "синьор голодомор"?
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Добре й гостинно приймає українська діаспора в Канаді новообраного Президента України Володимира Олександровича Зеленського.. Репетують щодо цього - лише прихильники нікчемного петі на тутешньому форумі.. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 3740
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Ага, зважаючи на джерело новини, вірю. Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады - Цензор.НЕТ 8323 Чимось совок нагадує: Товарища Брежнева тепло встретили трудящиеся братской...
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це пан дурник вважа що він когось тролить)
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Так, "дуже" гостинно... По CBC тільки сказали, шо приїхав російськомовний Президент України... ????? Який сам сказав, що нічого не знає та не вміє... Який хоче зупинити війну, а як і не знає... Хіба що ***** допоможе... Якось так... Стидоба. Послухаю, що ввечері буде у новинах... Але діаспора від нього поки що зовсім не в захваті...
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То просто він перед ними на роялі не зіграв.
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Перед нами пластілін. Вовік не бреше і не краде. Що ми з нього зліплемо, то і матимемо. Головне не відкидати його. Бо його швидко підберуть наші вороги.
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Еге! ТОй "пластилін" з якого якутський скульптор "фігури" ліпить!
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як це не в захаваті? батько українського народу завітали, а діаспора обличчя відвертає?
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Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО Источник: https://censor.net.ua/n3135316
Цуко до слез)))) Напоминает овоща - говорит одно делает абсолютно противоположное.
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"Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии Источник: https://censor.net.ua/n3135316"
а раньше украину в канаде не поддерживали?
зеля дурачок?
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Перед выборами он еще и сплясать может. А вот что будет после них,когда недалёкий плебс судя по всему его никчемной партейке большинство в ВР с дури подарит?
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третья фотка очень выразительная. присмотритесь
плохо восприняли зеленку
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а мародер -порося уже свое отпосещал, нары удобные пусть себе сбивает, он же мастер по строительству собачьих будок
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Чо-то сегодня в галстуке пришел. У японцев был без галстука.
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Смотрят не понимают как можно было выбрать это недоразумение....
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а где "бренд" в это время шаталась? шопинг по методу "орла и решки"?
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Цікаво, що представники канадської діаспори йому сказали... Не послали?
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Соя уже и из фоток конспиралогию вытягивает))).Ну да Пете же челом били когда он с диаспорой в Канаде общался)))
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"челом не били..." Але зустрічали зосім навіть непогано! Сам був і бачив у Торонто. Петра тут поважали та й досі поважають... Зробив він для Неньки багато....
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Так никто не против.Негатива нету и на этой встрече с зелёй.Просто присматриваются.Это логично.
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дурив він добре це так. результатів - нуль - Ненька знову починає все спочатку, всі реформи спотворено було під петя.
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Зєркаль посварилась з Вовою. Перед самим його від'їздом. Тому Зеркаль найблищі років п'ять ми не побачимо. Вона сама цього захотіла.
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Останнє фото все за зустріч сказало. Сподіваюсь Vedana десь там серед них
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Та то вона мабуть і є, бачиш, яка невдоволена приїздом Зе'

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Найбільша українська діаспора, доречі, в Канаді. І їм можна довіряти більше, ніж комусь, вони не зрадять. Дуже цікава оцінка Зеленського з боку канадійців.
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Парашенко в прошлом году боялся появиться на Украинском фестивале хотя в это время был в Торонто Я как и многие ураинцы хотели плюнуть в его мерзкую поросячью морду и поблагодарить за все что он сделал для Украины за 5 лет К сожалению не пришел мы бы оказали ему теплый прием
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Набежали порохоботы-нищеброды. И тут надо грошик словить от хряка.
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И что даже не заехал шаурмы покоштувать?
В Торонте хорошая шаурма на каждом шагую
Там у вокзала где он ходил отличная Shawarma House
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Пу був на G20 зі своїм термосом, а Зе з чим?
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Ну что на пианино концерт дал этим представителям, дебил.
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Да в Канаде украинцы примитивны, как дети.
Маланка капительман надела на встречу с ними вышыванку, так они писали кипятком и разругались со своими родными в Украине, которые пытались открыть на нее глаза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. ФОТО
 
 
 
 
 
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