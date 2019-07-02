 Зеленский в Торонто встретился с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку нашей страны.

"Спасибо каждому из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерские и социальные дела, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - подчеркнул Владимир Зеленский.

На территории Канады проживают почти 1,4 миллиона украинцев, и это вторая по численности украинская диаспора в мире.

Президент также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса нашей страны.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как Президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил он.

Во время встречи были обсуждены актуальные шаги, которые может сделать украинская власть, чтобы создать лучшие возможности для украинцев, проживающих за рубежом, посещать и свободно работать в Украине.

"Я хочу сделать так, чтобы вы приезжали в Украину не в гости, а домой", - подчеркнул Президент".

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