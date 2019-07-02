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 Политика Украины, Происшествия
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 Когда Клюев вернется в Украину, его задержат, - Горбатюк

В случае возврата экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине, его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

Об этом сообщил в эфире Громадського начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно реализовываться", - пояснил Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против регистрации кандидатами в нардепы Клюева и Шария пройдет вечером 2 июля на Майдане

Напомним, в декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов относительно 18 бывших высокопоставленных чиновник Украины. Впоследствии санкции ежегодно продолжались. В то же время ряду лиц путем их опротестования в суде ЕС удавалось добиться их отмены. Так, младший брат Клюева, Сергей Клюев выиграл в суде ЕС дело против Совета ЕС в феврале этого года. Суд признал, что за несколько лет, как впервые были введены санкции против Сергея Клюева, украинская сторона должна была продемонстрировать прогресс в расследовании дел и по крайней мере кратко предоставить европейским партнерам соответствующую информацию. В июле 2018 года Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него. А в марте 2019-го ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева.

23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также читайте: Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3135315
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, Портнова вже затримали... Когда Клюев вернется в Украину, его задержат, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8596
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Клюев и рыги бенефециары зеленого арлекина. Он им нужен в ВР для закрепления позиций ватного реванша. Под шумок должно проканать
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его задержут... а потом этот же недоСуд его и выпустит. Я вас витаю, ЗЕБИЛЫ! Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2562
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Дозвіл на його реестрацію кандидатом в депи дав якраз *реХформований Свинарчуком * Верховний суд .
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рехвормований кажеш? Як думаеш, Петро мав їх спочатку вішати а потім каструвати, чи спочатку четвертувати а потім люструвати? Ти знаєш що таке Система? Скільки років наш самий гуманний в мірє суд будував вертикаль з процентом покидьків, що перевищував 99%? Хто мав прийти на заміну всій судєйскій системі? Де ті добровольці зараз? Де були вони 5 років назад? Де був многострадальний нарід, коли треба було об'єднуватися і гнати тих "суддів" разом, а не поодинці "рішать вапроси" за бабло. Ця нинішня "судова система" вигідна в першу чергу для простого наріду, бо хоч і останні штани з нього стягне, але все одно дозволить вирішувати конфлікти з законом за бабло! Чого коштує лише одне, доволі розповсюджене заклинання нашого многострадального наріду: " Вони крали і нам давали...". А так, да, Петро виновнік всього етово істєца, а простий нарід тєпєрь будєт страдать...
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Этот плокулол именем Майдана отжимал имущество предпринимателей в Киеве и вымогал деньги с зернотрейдеров в Одессе (ведь за каждый день хранения зерна на элеваторах предприниматели должны платить деньги и чтобы "порешать вопрос" каждый из них отлистал департаменту Горбатюка энную сумму!) Ему в это время лучше закрыть свою грязную пасть и подискивать ходы для отступления (например в Израиль).
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Свин бздить що Клюв дасть на нього покази...
🤗
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Цікаво, хто його затримає?! Генпридурок чи рюкзачник?! Поживемо, побачимо!
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ЕщеЦВК таки зареєструвала Клюєва і Шарія.
Вбивця Небесної Сотні і ватний муд.к. Чудові "народні" депутати..
Пля Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3376
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Чого возмущаєшся? - Зате не марадьор парашенко.
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Тепер зрозуміло, чому вбивства майданівців до сих пір не розкриті: прокурор Горбатюк не володіє здоровим глуздом. "Є постанова про затримання і доставку в суд. Звичайно, вона має реалізовуватися", - пояснив Горбатюк. Джерело:
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А что ж там Горбатюк, как там с оборудками в прокуратуре?
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Та фіг хто там того рига сепарського арештує . Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9051 ..Якщо його зареестрували кандидатом хдається він користується всіма правами як діючий деп . Коли Клюєв повернеться в Україну, його затримають, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3068
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хлопці скучили за Україною так Києвом...повертаються в київські хатки.
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Вернётся когда депутатское удостоверение будет в кармане и неприкасаемость.
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спасібо, Сергій Горбатюк, що попередив!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда Клюев вернется в Украину, его задержат, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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