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Все про:Болгария (341) Европарламент (1401) Йозвяк (21)

 Главой Европарламента может стать болгарский социалист Станишев, родившийся в Украине

Болгарский депутат Европарламента от группы социалистов Сергей Станишев, имеющий высокие шансы стать президентом Европарламента, является уроженцем Украины, а именно - Херсона.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал брюссельский корреспондент радио свобода Рикард Йозвяк.

"Если Сергей Станишев станет президентом Европарламента, он станет первым президентом института ЕС, который родился в Украине", - отметил он.

Сергей Станишев - болгарский политик левого толка, премьер-министр Болгарии (август 2005 - июль 2009), председатель Болгарской социалистической партии (БСП).

Родился в украинском городе Херсон в семье Димитра Якова Станишева, бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии, ответственного за международные связи БКП, и Дины Мухиной, профессора факультета славянской филологии Софийского университета.

Вскоре после его рождения семья эмигрировала в Россию, в город Москва. Там в 1989 году он окончил исторический факультет Московского университета. Затем переехал в Болгарию, где сделал политическую карьеру.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135314
 
   
 Топ комментарии
 
О Боже... ще тільки комуняки у Європарламенті бракувало...
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Не цікавить, що цей болгарин народився у Херсоні. Головне - він комуніст, якого виховала москва. Це все, щопро нього треба знати.
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У Європі почалося тяжіння до комунохуйловців.
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А Брежнев был директором СССР, и тоже родился в Украине. И что?
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О Боже... ще тільки комуняки у Європарламенті бракувало...
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а то !
Родился в украинском городе Херсон в семье бывшего секретаря Центрального комитета Болгарской коммунистической партии
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+ истфак МГУ

"истинный мордованский ариец" Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні - Цензор.НЕТ 5524
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как раз там вам ватника и не хватало, заслужили наверное.
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комік первостолічний, йди на банта, сонце сідає
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Не цікавить, що цей болгарин народився у Херсоні. Головне - він комуніст, якого виховала москва. Це все, щопро нього треба знати.
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У Європі почалося тяжіння до комунохуйловців.
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Что социалист, что коммунист - одна шобла упырей и подонков из вонючего гнезда мразей марксов с энгильсами, ульяновыми и джугашвили с путиными.
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Уточнение по существу: социалист - это всегда циничный демагог, заигрывающий с тёмными инстинктами ("отнять и поделить") пролетарского быдло-охлоса...
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Socialist Bolgariji eto neznacyt sto on protiv NAtO ,po EC i tak jasno jesly uze tam vybrali.Vmesto Tuska mozet byt nemka ministr oborony Ursula eto neploxoj variant,glavnoje francuzov nevybrat
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І він відразу висловить глибоку заклопотаність...
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Что социалист, что коммунист - одна шобла упырей и подонков из вонючего гнезда мразей марксов с энгильсами, ульяновыми и джугашвили с путиными.
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73%зебіли, ви це (допуск права голосу параші в ПАРЄ та їхнє голосування за своїх ставлеників) зробили разом.
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Если кто не знал, так большинство украинофобов тоже родились в Украине. Живут здесь и даже избираются в парламент. Так что упаси бог от таких "украинцев".
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і навіть деякі вивчились державною... навіть "в нацжони" записались...
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Оноприенко и Чикатило тоже родились в Украине. Головою Європарламенту може стати болгарський соціаліст Станішев, який народився в Україні - Цензор.НЕТ 3989
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Биография больше катит на пророссийского левого шовиниста.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавой Европарламента может стать болгарский социалист Станишев, родившийся в Украине
 
 
 
 
 
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