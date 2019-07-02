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 Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким". ФОТО

В Киеве состоялось вручение государственной премии имени Максима Рыльского за 2018 год. Лауреатом стала Юлия Джугастрянская за литературный перевод с английского языка романа Редьярда Киплинга "Ким".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга Ким 01

Юлия Джугастрянская - выпускница кафедры теории литературы, компаративистики и литературного творчества КНУ имени Тараса Шевченко. В 2009 защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Теория литературы". Переводит с английского художественную литературу и публицистику.

Книга "Ким" вышла в издательстве "Учебная книга - Богдан" в Тернополе. Перевод Джугастрянской является первой украинской интерпретацией великого произведения английского нобелевского лауреата. Председатель Киплинговского общества Великобритании даже направил письмо в адрес НСПУ с просьбой отметить украинский перевод романа "Ким".

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Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга Ким 02

Напомним, премия имени М. Рыльского была основана 1972 году и восстановлена ​​2013 году. В 2018 году решением правительства был увеличен размер премии до 20 тыс. гривен. А начиная с 2019 года, согласно постановлению Кабмина, премия будет присуждаться в двух номинациях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135312
 
   
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ПРОСТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС!!! И Букет Цветов!
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Ну хоч тут зраду не розводьте...
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хиба цей роман ще 100 років тому не переклали? фігня якась
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Если у тебя диплом - херяч кацапов, девочка, по-полной!
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у тебя судя по высерам мозг удмурда-философа.. те полное его отсутствие.. давно откинулся, филолох? Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким" - Цензор.НЕТ 1647
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Именно в "Киме" впервые появился термин "Большая игра" - противостояние Британской и Российской империй в центральной Азии.
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ПРОСТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС!!! И Букет Цветов!
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Кім: роман / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Євгена Тарнавського. - К. : Знання, 2018. - 335 с. - (Скарби: молодіжна серія).

Ред'ярд Кіплінг. Кім. пер. з англ. Ю. Джугастрянська - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. 2017, - 256 с.

Був інший переклад, а цей стався ще у 2017.. А чим Тарнавчького гірший? І чому 2 роки чекали? Є питання
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е можливисть. шо переший переводився не с англиськой. а с кацапськои. то моя думка.
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Лауреатом наступного року має стати перекладач надпопулярного в світі твору Р. Кіплінга "Зухвалі капітани", який щойно вийшов у цій же серії. Антон Санченко вперше здійснив повний його переклад українською, успішно адаптувавши сленг бостонських рибалок минулого століття, що ним відтворено діалоги в "Зухвалих капітанах" - вельми специфічна і складна праця, як для перекладача.


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким". ФОТО
 
 
 
 
 
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