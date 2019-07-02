 Лауреатом госпремии имени М. Рыльского стала переводчица Джугастрянская за литературный перевод романа Киплинга "Ким". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
Юлия Джугастрянская - выпускница кафедры теории литературы, компаративистики и литературного творчества КНУ имени Тараса Шевченко. В 2009 защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Теория литературы". Переводит с английского художественную литературу и публицистику.
Книга "Ким" вышла в издательстве "Учебная книга - Богдан" в Тернополе. Перевод Джугастрянской является первой украинской интерпретацией великого произведения английского нобелевского лауреата. Председатель Киплинговского общества Великобритании даже направил письмо в адрес НСПУ с просьбой отметить украинский перевод романа "Ким".
Напомним, премия имени М. Рыльского была основана 1972 году и восстановлена 2013 году. В 2018 году решением правительства был увеличен размер премии до 20 тыс. гривен. А начиная с 2019 года, согласно постановлению Кабмина, премия будет присуждаться в двух номинациях.
Ред'ярд Кіплінг. Кім. пер. з англ. Ю. Джугастрянська - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. 2017, - 256 с.
Був інший переклад, а цей стався ще у 2017.. А чим Тарнавчького гірший? І чому 2 роки чекали? Є питання