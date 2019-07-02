 Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк

Об этом сообщил в эфире Громадського начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Клюева объявили в розыск через Интерпол. По словам Горбатюка, в мая этого года Клюев указывал село Шульгин Одинцовского района Москвы, информируя Интерпол о своем местонахождении.

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"Следователи направляли документы по разным адресам, и в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - добавил Горбатюк.

Напомним, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".

1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

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В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.