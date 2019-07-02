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 Политика Украины
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 Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк

Экс-глава Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Клюев, которого ЦИК зарегистрировал кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду, сам сообщал, что живет в России.

Об этом сообщил в эфире Громадського начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Клюева объявили в розыск через Интерпол. По словам Горбатюка, в мая этого года Клюев указывал село Шульгин Одинцовского района Москвы, информируя Интерпол о своем местонахождении.

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"Следователи направляли документы по разным адресам, и в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - добавил Горбатюк.

Напомним, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".

1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.

2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

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В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3135303
 
 
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та ні, практик. Своєму сину забезпечує і роботу, і зарплату... Як в тому анекдоті про адвокатску династію:
"Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил..."
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Это у Зедента такой хитрый план: всю нечисть заманить в Украину, а потом всех разом посадить в тюрьму. А если не получится, то нужно дать еще 100 дней, ну, и в конце концов, он же этого никому не обещал.
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Янык,Мыкола Янович и Захарченко после выборов в раду вернуться.
Хана Украине.
Зелюки своего добились.
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отлично, ещё один свидетель по делу мародера порошенко приехал, сидеть подлецу порошенко не пересидеть Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1094
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Я уже не спрашиваю когда зебуины поймут, шо их кинули. Потому шо теперь понятно, шо зебуины именно всего этого реванша и хотели.
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Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія. Ну що, тепер норм стало?
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Никто не знает, куда делись движения «евромайдан», «автоевросила» и другие «нары»? Уже здобулы?
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"в Донецк через Международную курьерскую почту."

Можно поподробней про эту организацию и где в Украине её отделение??? Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8192
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А помните как зедебилы кричали,что после выборов самолеты не будут успевать вывозить убегающих. Только я что то вижу как самолеты прилетают с теми кто 5 лет назад убежал
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поки що встигають підвозити... Буму ще не спостерігається...
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Петекантропы тупы по природе свое. ЦИК и ВСУ создавались при активном участии петеной Администрации. Так каких шлюх туда набрали от пети, БПП, НФ, что от них рыговским духом начало нести.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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