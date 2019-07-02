 Следователи направляли документы Клюеву в Донецк, но они возвращались, так как он там не проживал, - Горбатюк

Об этом сообщил в эфире Громадського начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева, передает Цензор.НЕТ.
Ранее Клюева объявили в розыск через Интерпол. По словам Горбатюка, в мая этого года Клюев указывал село Шульгин Одинцовского района Москвы, информируя Интерпол о своем местонахождении.
"Следователи направляли документы по разным адресам, и в том числе в Донецк через Международную курьерскую почту. И эти документы возвращались из-за того, что Клюев там не проживает", - добавил Горбатюк.
Напомним, 23 июня ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины".
1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты.
2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.
В декабре 2013 года журналисты Сергей Лещенко и Мустафа Найем отмечали, что в первую очередь на Клюеве лежит ответственность за кровавый разгон евромайдана 30 ноября 2013. В феврале 2014 правительства Австрии и Швейцарии объявили об аресте активов Клюева с целью предотвращения незаконного присвоения финансовых активов Украины.
"Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 20 лет кормил..."
Хана Украине.
Зелюки своего добились.
Можно поподробней про эту организацию и где в Украине её отделение???
Розвідка після розведення сил виявила під Станицею бойовиків у цивільному