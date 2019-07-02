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 За рубежом
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Все про:гражданство (978) Путин (24875)

 Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства

Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ проанализировать практику предоставления гражданства в упрощенном порядке и при необходимости предложить дополнительные преференции в этой области для граждан Украины.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", - говорится в перечне поручений главы РФ по итогам "прямой линии", опубликованном во вторник на сайте Кремля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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1 мая президент РФ подписал другой указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины, сообщила пресс-служба Кремля. Такое право имеют граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Крыма и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

При этом в ходе "Прямой линии" 20 июня Путин заявил о возможности внесения корректив в подписанный им 29 апреля указ об упрощенном получении российского гражданства для проживающих на территории Украины, а также беженцев, находящихся в России. Он сказал, что, кроме указа от 29 апреля, есть и другие нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России, в упрощенном порядке получать гражданство РФ.

Президент РФ отметил, что знает о том, что есть проблемы, связанные с требованиями от граждан Украины ряда документов, которые они могут получить только в Украине. "Понимаю, что это замкнутый круг, решить эту проблему вряд ли возможно. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос (о предоставлении российского гражданства - ИФ) решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить", - заявил Путин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135301
 
   
 Топ комментарии
 
Как бы туда Вилкула с Бойко, Мураевым и Новинским отправить? Так не берут расейские паспорта, скоты...
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ЗЕбилы так понимаю уже поддерживают все инициативы Хутина...Щас пойдёт ватная риторика от месных ЗЕбилят.
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Там какой то дефект, половина Крыма в Херсоне, Украинские получает...
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получайте паспорта и Крым будет ВАШ Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 6455
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Там какой то дефект, половина Крыма в Херсоне, Украинские получает...
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ну чтоб с любой стороны он ихней был
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большинству вообще начхать, куда в конечном итоге перечисляются налоги, в москву, киев...да хоть на луну, лишь бы жить не мешали
и если украинский паспорт поможет облегчить существование то его и будут получать, это как бухтение на донецких жителей которые вынуждены жить под сепарами и не хотят уезжать, поэтому вынуждены получать паспорта днр
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Пусть забирает своих сепаров из Донбасса - избирателей Януковича и Рыгоанналов. Чего они сидят до сих пор на нашей земле? Шестой год сидят и еще воюют и убивают наших солдат.
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якщо вся кацапня звідси здрисне, ми йому будемо глибоко вдячні
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Кацапня не проблема, проблема манкурты малороссы в количестве 73%.
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ЗЕбилы так понимаю уже поддерживают все инициативы Хутина...Щас пойдёт ватная риторика от месных ЗЕбилят.
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ну по идее чтоб Путин опух нужно раздать свои паспорта американцам
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Как бы туда Вилкула с Бойко, Мураевым и Новинским отправить? Так не берут расейские паспорта, скоты...
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так вот предложение поступило , теперь жди
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У них уже есть один российский.
Зачем им второй?
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пачку билетов
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Шо ..... Неужели квартира в Москве или Питере?
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Не хватает орде пушечного мяса и рабов,вот и послабляет.90 % населения орды считают себя нищими.
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Чота я давненько в армии не служил... Пойду-ка я получу российское гражданство. Если повезет, на Украину служить отправят, поближе к дому.
Ахренеть замануха.
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Раздача паспортов ****** - ответ на результаты президентских выборов в Украине.
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Ага - а потом защита своих граждан
начинается !!!!!!!!
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а давайте усі отримаємо та відправимо ***** у відставку!
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Можно будет заплывать за буйки и ездить на закрытый шлакбаум.
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Прст Путин хочет организовать в Украине перепись ********.
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Чому ні? Ганд.они які його бажають отримати мають звідси уїхати. Так що слід подякувати *****...
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Вперёд . Только пенсию вам будет платить путло .
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и так послабляет, и сяк...а оно по прежнему- нема ни голых, ни дурных...тую бамагу получать
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В Украине 15% запросто наберется тех , хто с удовольствием получит путенский паспорт .
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Без України та українців - кацапія приречена перетворитися в закуток Азії.. Тому й намагається заманювати ***** українців , але на цю приманку багато не клюне - хіба що горді даунбасіти вишикуються в черги за папірцем з двоголовим мутантом..
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интенсивное выполнение минских соглашений приведет к снятию санкций, поэтому шмаркля так старается. скоро услышим про то как сливают позицию Украину в судах.
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Я на своїй землі - з дідів-прадідів.. Це ти на чужій.. Повертайся.. Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 3714
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О да это же так круто и перспективно быть гражданином епиней расейских может сразу на курорты Иркутского аквапарка их отправлять 🙋🙋🙋
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Вован, чё ты мелочишься?
Проще надо - любой гражданин Украины приносит украинский паспорт и получает до купы паспорт расийский. И дело с концом!
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А можно ещё проще - принять указ, что все граждане Украины автоматически являются гражданами Расии!
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Гражданство параши на почётном 5 месте в мире. После КНДР, Зимбабве, Кубы и Венесуэлы. Путин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 4344
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Что, в сибирь нужны люди?
местные сбежали...
правильно, отправляй их дебилов к медведям...)))
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НАПРИМЕР ДАТЬ ПУТИНУ ПИНКА ИЛИ ПО МОРДЕ !?)
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Русскіє, родіна ждьот! Пора єхать на родіну!
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Та їх (свабодних данбасцєв) палкою на ту родіну не вигониш.
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крысчане не признают, что их развели.
дамбасяне не признают, что их кинули.
зебобики не признают, что жидко обосрались...
Лох-это судьба. Лохи не вымирают)))
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А шо ж такоє? Черги повернули дишло на Херсон за українськими паспортами, так "царь" кісточку у вигляді преференцій?
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Недавно в південній частині Пуерто -Ріко впав десятиметровий астероїд,та вибухнув з силою,еквівалентною 5 кілотонам тротилу.От якби він по кремлю пи#донув,коли там ця кацапська гнида бикувала...
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Україна займає 41 місце в паспортному рейтингу Henley & Partners. Володарі українського документа можуть без віз відвідувати 128 країн світу. При цьому Росія займає 48 позицію, її громадяни можуть в'їхати без візи в 119 країн світу.
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буду подихати - обов'язково отримаю
щоб одним кацапом менше стало!
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Думаю в ответ нужно ввести закон о втором гражданстве. Что при получении второго гражданства, гражданин Украины автоматически лишается украинского гражданства.
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"Дальневосточный гектар" наверное дадут, с обязательством проживания на той территории
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин хочет предоставить дополнительные преференции украинцам для получение российского гражданства
 
 
 
 
 
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