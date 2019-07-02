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 "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на 2-е полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия (ГП) "Гарантированный покупатель". Соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (№640/11330/19).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госкомпании.

"Специалисты ГП "Гарантированный покупатель", проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права", - заявили в госкомпании.

ГП "Гарантированный покупатель" выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.

"ДП "Гарантированный покупатель" надеется - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.

Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия "Энергорынок" 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрэнерго" готовится к запуску нового рынка электороэнергии и приглашает представителей власти на совещание

Источник: https://censor.net.ua/n3135289
 
   
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как-то не совсем раскрыта суть конфликта)
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фирма Богдана, работая в интересах Бени подала иск и в обеспечение попросила суд прогнуться под Беню. Суд сделал стойку. Но, тебе , зебил, это как то пох
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в суд обратилось предприятие Коломойского на то что Решением КСУ создание Указом Президента 27 августа 2015 года, а потом Закона Рады о НКРЕКП является таким что не соотвествует Конституции, т.е. НКРЕКП с момента создания является неконституционным органом и таким оно станет с 1 января 2020 года.. КСУ отсрочил НЕМЕДЛЕННОЕ АННУЛИРОВАНЕ НКРЕКП как органа- вот тут и кроется причина судов и правовой прогалины... по Решению КСУ- КМУ обязано вместе с Радой переработать Закон о НКРЕКП или написать новый- и КМУ будет создавать на основании прописанных моментов в Законе регулятора- это может быть один, а может и три и четыре, но НА ПРАВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ независимый орган, членов в регуляторные комиссии могут избираться КМУ произвольно, назначать, как и Главу также могут быть конкурсы привлечение общественности, привлечнеие экспертов из- за рубежа, как и привлечние зарубежных спецов из за рубежа в работу регуляторных органов.. Рада может прописать в Законе- что она как Рада и КМУ и Президент и общественность энергетики и потребители могут направить по своей квоте/ квотам через съезды процедуру своих членов, в этот/ эти регуляторные органы... или надо найти 300 штыков в Раде и прописать в Конституцию изменения, что Рада и Президент могут создавать такой орган-как- НКРЕКП например или органы.. тогда КСУ умывает руки... НО такого не выйшло у Порошенко, а у Зеленского тем паче не выйдет... "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго" - Цензор.НЕТ 5099
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Когда грабеж народа закончится ???
Оплата услуг ЖКХ не должна превышать 5-10% предела от заработной платы, мы же всё-таки в Европу идём. Кстати при клятом всеми совке оплата услуг ЖКХ была 8-10%.
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когда правой устанешь вспоминать за совок, переходи на левую
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Хм....
Вот интересно - с одной стороны копает Филарет, с другого конца - Коломойский. Где будет точка их встречи?
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видимо введут как и Газпром систему бери или плати так как щас в Уркаине работает отопление и пр ком услуги
например ты должен будешь выбирать минимум 60 квт ч на человека в месяц и оплачивать не выбрал все равно плати
почему мне на 1 человека хватает 90 квт ч в месяц сюда входит свет холодильник мультиварка СВЧ и бойлер!
И какого путина Гроссмана и мерзавца пети на ОДНУ только гарячу воду 90 грвн за куб в месяц
опутинели от полной безнаказанности
сцут нам в глаза и кричать що це понад усе!
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Глядишь какой нибудь районный суд приймет решение, что Украинцам запрещено дышать! Что тогда будем делать?
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хорошо, что ты не переживаешь о том, что так просто решат в каком-нибудь гос.предприятии даже без решения суда
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Да кто у нас выполняет решение судов? Покажите пальцем.
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аж целый департамент в одном министерстве есть и служба для этого, ты не знал?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"
 
 
 
 
 
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