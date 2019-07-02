 "Гарантированный покупатель" уверен в отмене постановления Окружного админсуда Киева по тарифам "Укрэнерго"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госкомпании.
"Специалисты ГП "Гарантированный покупатель", проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права", - заявили в госкомпании.
ГП "Гарантированный покупатель" выражает уверенность, что НКРЭКУ обжалует постановление Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменено.
"ДП "Гарантированный покупатель" надеется - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в заявлении, которое размещено на веб-сайте компании.
Напомним, 1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет Министров Украины создал на базе госпредприятия "Энергорынок" 2 государственные предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".
Оплата услуг ЖКХ не должна превышать 5-10% предела от заработной платы, мы же всё-таки в Европу идём. Кстати при клятом всеми совке оплата услуг ЖКХ была 8-10%.
Вот интересно - с одной стороны копает Филарет, с другого конца - Коломойский. Где будет точка их встречи?
например ты должен будешь выбирать минимум 60 квт ч на человека в месяц и оплачивать не выбрал все равно плати
почему мне на 1 человека хватает 90 квт ч в месяц сюда входит свет холодильник мультиварка СВЧ и бойлер!
И какого путина Гроссмана и мерзавца пети на ОДНУ только гарячу воду 90 грвн за куб в месяц
опутинели от полной безнаказанности
сцут нам в глаза и кричать що це понад усе!