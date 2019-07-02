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 Движение транспорта по Шулявскому мосту обещают открыть до конца года, - Кличко

Движение транспорта по Шулявскому мосту подрядная организация обещает восстановить уже до конца года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина".

Кличко заявил, что Шулявский мост "был очень уставший", а вот работы по его реконструкции продолжаются эффективно и интенсивно.

"Работы идут достаточно эффективно, интенсивно. Сейчас полностью разобрали старый мост, который был очень уставший. И металл может устать, и бетон, и мосты у нас устают, если за ними не ухаживать. По Шулявскому мосту у нас все нормально. Подрядчик обещает открыть движение транспорта уже до конца этого года", - сказал Виталий Кличко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мост на Шулявке в Киеве частично перекроют с 18 августа. СХЕМА

Источник: https://censor.net.ua/n3135287
 
 
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Хватит экспериментов в стране зебилов...
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В развитых странах это в порядке вещей, а у нас невиданное достижение, вроде стройки Беломорканала.
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В сериале слуга народа за один день построит...
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Брешут что дышат.

22 января 2019 года

В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.
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До конца этого года...
Или того года.
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Ключевое слово "обещают"
Виталик, обещать жениться не означает жениться.
И вообще, кто руководит городом, "подрядная организация" или мэр?
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Так что, Большевик не будут сносить? А как же разворот?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвижение транспорта по Шулявскому мосту обещают открыть до конца года, - Кличко
 
 
 
 
 
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