 Движение транспорта по Шулявскому мосту обещают открыть до конца года, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "112 Украина".
Кличко заявил, что Шулявский мост "был очень уставший", а вот работы по его реконструкции продолжаются эффективно и интенсивно.
"Работы идут достаточно эффективно, интенсивно. Сейчас полностью разобрали старый мост, который был очень уставший. И металл может устать, и бетон, и мосты у нас устают, если за ними не ухаживать. По Шулявскому мосту у нас все нормально. Подрядчик обещает открыть движение транспорта уже до конца этого года", - сказал Виталий Кличко.
22 января 2019 года
В бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию многострадального Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен.По данным КГГА, стоимость всего проекта составляет 0,83 миллиарда гривен, а реализовать его планируют максимум в течение ближайших 2 лет.
Или того года.
Виталик, обещать жениться не означает жениться.
И вообще, кто руководит городом, "подрядная организация" или мэр?