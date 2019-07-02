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 Происшествия, Общество
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Все про:обстрел (7984) Тейлор (63) Донбасс (18838)

 Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор призвал РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о полном отсутствии уважения к международным и минским соглашениям со стороны России в связи с обстрелом наемниками РФ медицинского автомобиля на Донбассе.

Об этом сообщается на странице Посольства США в Украине в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Нападения на медиков, которые осуществляются управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международным и минским соглашениям. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно прекратить боевые действия, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружения и вооруженные силы", - цитируются слова Тейлора.

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Напомним, утром 1 июля террористы атаковали медицинский "Хамер" 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца. В результате выстрела из "ПТРК" (по предварительным данным) от автомобиля остался один каркас. Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

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Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Источник: https://censor.net.ua/n3135281
 
   
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Всі призиви і озабочєнності різної глибини-до дупи.Московія розуміє тільки силу і її зупинить лише коврове бомбардування.
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Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спорт лото"... (c)
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Тейлор сказал то что обязан был сказать, а лаптемордые скотопидары понимают только силу:
Временный поверенный в делах США в Украине Тейлор призвал РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4227
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пріказиваю нємєдлєнно покінуть государствєнную прістань!
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Ща вылезет богдан ввиду недееспособности и неадекватности его "начальника" и скажет-"нононо мистер Тейлор! Не грубите нашим братьям-славянам".
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Мы призываем Россию ))))))))

поздно, "призывник"!!! В паРАШЕ уже все которые только движутся, уже ВСЕ и ВСЁ призвано...Вот потому и стреляютЬ!!!
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Всі призиви і озабочєнності різної глибини-до дупи.Московія розуміє тільки силу і її зупинить лише коврове бомбардування.
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Не мешало бы вспомнить Грозный, для полноты картины, как лица бурятской внешности убивали мирных жителей кавказской внешности...
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Если вы не отзовётесь, мы напишем в "Спорт лото"... (c)
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Ты смотри, американец как и Зеленский хочет чтобы русске перестали стрелять. А порохоботы не согласны.
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сходи к венерологу, а лучше к ветеренару, вдруг болячка смертельная
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Тейлор сказал то что обязан был сказать, а лаптемордые *********** понимают только силу:

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Чомусь згадалось: - Дунь в ...уй - там також дірка є.
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"Майстрам" коментарів, через деякий час не питайте Господа за що? Бо ви самі повинні знати, що за те.
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"Під час всіх своїх візитів на Донбас я обов'язково їздила на КПВВ і завжди спілкувалась із людьми з окупованих територій українською… Так ось - 40% людей на КПВВ отруєні російською пропагандою, але 60% - говорили мені, що вони раді чути українську мову. Для них це певний маркер, адже
там, де є українська мова - там є Україна".
Геращенко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВременный поверенный в делах США в Украине Тейлор призвал РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе
 
 
 
 
 
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