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 На Харьковщине упал учебный самолет Л-39, курсант успел катапультироваться (обновлено)

Во время выполнения практических полетов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба упал учебно-тренировочный самолет Л-39.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Курсант, который выполнял учебный полет успел катапультироваться и осуществляются его поиски.

По предварительной информации на самолете Л-39 с бортовым номером 08 отказал двигатель.

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Данный самолет из состава 203-й учебной авиационной бригады проходил капитальный ремонт на Государственном предприятии "Чугуевский авиационный ремонтный завод" и в марте 2014 года был передан в части.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, 2 июля около 16.00 во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация. Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании.

После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним выехала группа поисковиков.

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Самолет упал в поле около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области. Жертв и пострадавших нет.

Назначена специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

Источник: https://censor.net.ua/n3135280
 
 
 Топ комментарии
 
Даже относительно новые моторы в самолетах 5 поколения могут отказать, что уж тут говорить об этом чехословацком летающем корыте на лампах образца 60-х гг. прошлого века...
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Тхорь нюхнул у себя из под хвоста...
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Проклятая Сингулярность. На Харківщині впав навчальний літак Л-39, курсант встиг катапультуватися - Цензор.НЕТ 3265 . Главное шоб Хлопец Жив был.
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Есть тут военные лётчики бывшие ,пусть разъяснят правила полётов курсантов.?А вообще надо сразу направлять лётчиков учиться в США.Почему турки могут,а мы нет?На лётчиках и самолётах экономить нельзя.Пусть сразу осваивают американскую технику ,английский совершенствуют
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Если ЗЕкоманда выделит денги на обучение то можно и в США. Но сильно сомневаюсь. А в чем проблема? В штатах тоже падают...
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Нужно осваивать американскую технику,пока свою не делаем.
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Даже относительно новые моторы в самолетах 5 поколения могут отказать, что уж тут говорить об этом чехословацком летающем корыте на лампах образца 60-х гг. прошлого века...
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Хороший самолет для обучения, двигатель наш, Украинский, АИ - 25 ТЛ, ламп там нет. Всякое бывает, на то он и самолет.
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******** самолет стоимостью несколько десятков миллионов гривен. отчислить накуй
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Не твоя забота, сдай бутылки, похмелись...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Харьковщине упал учебный самолет Л-39, курсант успел катапультироваться (обновлено)
 
 
 
 
 
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