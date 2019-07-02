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 Политика Украины
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 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов

Партия "Слуга народа" уже третью неделю не замечает наличия в ее избирательном списке гражданина РФ Михаила Соколова, исполнительного партнера российской лоббистской компании Kesarev Consulting.

Об этом пишет в Facebook журналист Сергей Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, за кого нас имеет этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, ведь существуют официальные российские ресурсы, которые утверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 №873592 на сегодня является действующим", - отмечает он.

Слуга народа третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов 01
Слуга народа третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов 02

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"Все это свидетельствует об откровенной лжи кандидата в депутаты украинским избирателям, а также о попытке получить депутатский мандат путем введения их в заблуждение", - заключает Иванов, напоминая, что именно игнорирование очевидных нарушений и преступлений "сделало Порошенко бывшим президентом и существенно повлияло рейтинг его политической силы".

Напомним, информацию о российском гражданстве Соколова ранее обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.

Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.

Слуга народа третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов 03

Источник: https://censor.net.ua/n3135278
 
   
 Топ комментарии
 
Слуха нарота - партия рыгохуйловцев.
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слуги - врали,врут и врать будут - народ не голосуйте за них - это не наш украинский проект
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Ну дайте ж человеку шаварму прожевать.
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Ну расея не враг, да и война граджанския, там ополченцы какие-то, а майдан вообще негативное явление. Вот так думают 73% населения, ну тогда, что плохого, что в ВР будет братский народ
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У Зеленского уже звезда во лбу загорелась. Он из-за своего слабоумия не понял,что его никто не избирал в президенты,за него голосовали,чтобы убрать Порошенка. Поэтому пусть снимает свою звезду и работает нормально и в партию свою берет нормальных людей, а не граждан страны -агрессора и сепаров. И пусть определится, какой страны он президент- Украины или РФ. По -моему он хочет заменить Путина в РФ и работает больше на кацапов.
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Може він і не ватний але дивує, чому "Слуга народу" так енергійно втягує у свої списки москалів і чому вони туди лізуть, як мухи на г**но.
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Слуха нарота - партия *************.
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слуги - врали,врут и врать будут - народ не голосуйте за них - это не наш украинский проект
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и даже не Израиля и не США... это проект кооператива Озеро или Озерное Ленинградской области....членом которого есть вяликий ПУ.... "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 6213 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 4803 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 3382 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 1646
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А чей проект был?
Невестка Порошенко - гражданка россии жительница Петербурга
Жена Климкина - рооссиянка. Ее отец генерал ФСБ и награжден медалью "За освобоождение Крыма"
Зм. главы Внешней разведки Семечко жена россиянка. И до сих пор имеет российский паспорт.
Мер Одессы имеет российский паспорт.
Продолжать можно бесконечно.
Я еще не говорю о депутатах, у которх по 2-5 паспортов и гражданств. Думаю, что даже ты, ограниченный, знаешь их фамилии.
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Ну дайте ж человеку шаварму прожевать.
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Меня 2 месяца терзают смутные сомнения о будущем Украины при правлении слуг . Они претендуют на слуг народа . Лично я в таких слугах не нуждаюсь . Мне это навязывают ?
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-Вони абсолютно не не розмовляють українською!
- Велосипед! Шаверма! Факап!
-що він сказав?
-Він каже, якщо ви не погодитеся вони вас заріжуть.
-Шутка!
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Все гавно стекается в партию "слуга урода"....это помойка еще большая чем жопоблок и за жисть...
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страну захватила судейско- юридическая мафия

Богдан-Портнов-суды...
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Одна мафия сменила другую. Кто мешал преведущий быть управленцами, а не мафией
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Особенно Свинарчуки. Не говоря уже об прочих поросячий прихвостнях
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Фантом вдруг обретает очертания. Ключевое слово черт. Результат явно будет прогнозируемый, интересным, но к сожалению печально предсказуемым
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Покупаю "Народную волю", третий номер подряд, кроме Рабиновича, который сообщил об освобождении пленных, об Украине... молчание...
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слУха уРода это партия кацапни и мрочих мразей!
только идиоты будут за них голосовать!
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такая суровая реальность, не то что петины сказки "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов - Цензор.НЕТ 4417
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иванов пусть почитает новости цензора о заяве СН о соколове
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Хороший парень. А напомните мне кого назначил томатный пастор в Луганщине после майдана. Зеля идёт протоптанным путем
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Труханов вон уже 6 год не признаётся, что он гражданин и России и Греции.
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Всё нормально население об этом мечтало не переживайте это холопы которые не хотят нормальной жизни а хотят гнуть горб на кацапов как цепная собака которая просидев 10 лет на цепи и получая каждый день тумаков от скота хозяина вдруг обретает свободу и не знает шо с ней делать и мечтает обратно сесть на цепь получить тумаков и миску баланды
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Нафіга ще кацапам представники сєпарів з ДиНиРи у ВР коли ригіві і тіпочків з кацапськими паспортами буде дохєра?
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И побегут..и проголосуют за эту партейку-фейк..и будут радоваться.. Блеать,среди кого приходится жить?
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Уже была исчерпывающая информация о Соколове здесь же, на Цензоре. Или очередной срач развести нужно?
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вчера, вроде, писали ещё что будут "чистить списки" 6 числа, Иванов это тот ещё вентилятор
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Журналисту Иванову нужно заходить на Цезор, тогды бы он узнал, что Сколов длительное время пытается оставить расейское гражданство. От него мало что зависит.
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А тебе бы нехило было почитать и уважать законы Украины впрочем как и соколову и всей команде Узеленского
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Соколов гражданин Украины, этого достаточно.
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Соколов имеет двойное гражданство и этого достаточно шоб ему дать пинка под зад и отправить в родные пинаты . Не один гражданин Украины не имеет права иметь два гражданства
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Так, це ж сам Соколов сказав! Вірю кацапу відразу!
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Потому что эта партия не Слуга народа, а Слуга иродов, т.е. олигархов Коломойского, Ахметова, Пинчука,Фирташа и московского узурпатора Путина. Именно это и должен знать каждый гражданин Украины, когда придет время голосовать. Не голосуйте за иродов и их слуг!
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Так хотіли прогнати Свинарчуків, що пустили замість них Клюєва, Портнова та Шарія. Ну що, тепер норм стало?
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Я думаю он там такой не один. И даже не надо иметь расейский паспорт, чтоб быть прорасейской мразью, которая весело топчется по могилам наших погибших сынов.
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Доверять орде-себя не уважать.Они насрут в чужой карман ,не глядя..Человек отказался от ордынского гражданства ввиду преследования на родине.С 2005года-солидный стаж!! Молодец Зе!
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Путін затвердив перелік доручень за підсумками "прямої лінії", яка проходила 20 червня 2019 року, у якому йдеться зокрема і про роздачу російських паспортів українцям з окупованого Донбас. Відповідна інформація розміщена на сайті Кремля.
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій.
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слуга русскава народа...шоби нєбила лішніх вапросав ані всє там русскіє...
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Зебіли, це все таки краще чим дебіли, які це придумали.
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Партия молчит, но может быть зёбры что-то скажут?. Поделятся так сказать впечатлениями от происходящего. Зебры, пророните хоть какие-то звуки. Будет интересно оценить ваше блеяние.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов
 
 
 
 
 
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