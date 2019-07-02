 "Слуга народа" третью неделю молчит по поводу наличия в ее списке гражданина РФ Соколова, - журналист Иванов

Об этом пишет в Facebook журналист Сергей Иванов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Не знаю, за кого нас имеет этот напыщенный москвич, но проверить эту информацию можно очень просто и очень быстро, ведь существуют официальные российские ресурсы, которые утверждают, что паспорт гражданина РФ Соколова Михаила Юрьевича 4001 №873592 на сегодня является действующим", - отмечает он.
"Все это свидетельствует об откровенной лжи кандидата в депутаты украинским избирателям, а также о попытке получить депутатский мандат путем введения их в заблуждение", - заключает Иванов, напоминая, что именно игнорирование очевидных нарушений и преступлений "сделало Порошенко бывшим президентом и существенно повлияло рейтинг его политической силы".
Напомним, информацию о российском гражданстве Соколова ранее обнародовал одесский активист Сергей Стерненко.
Сам Соколов признал, что получил украинский паспорт в 2017 году и сейчас делает все возможное, чтобы выйти из гражданства РФ.
Невестка Порошенко - гражданка россии жительница Петербурга
Жена Климкина - рооссиянка. Ее отец генерал ФСБ и награжден медалью "За освобоождение Крыма"
Зм. главы Внешней разведки Семечко жена россиянка. И до сих пор имеет российский паспорт.
Мер Одессы имеет российский паспорт.
Продолжать можно бесконечно.
Я еще не говорю о депутатах, у которх по 2-5 паспортов и гражданств. Думаю, что даже ты, ограниченный, знаешь их фамилии.
- Велосипед! Шаверма! Факап!
-що він сказав?
-Він каже, якщо ви не погодитеся вони вас заріжуть.
-Шутка!
Богдан-Портнов-суды...
только идиоты будут за них голосовать!
Путін доручив МВС Росії проаналізувати "правозастосовчу практику прийому в громадянство Російської Федерації в спрощеному порядку". Разом з тим зазначено, що за необхідності можливе внесення пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій.