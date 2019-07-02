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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1961) Литва (1327) Линкявичюс (147)

 Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТО

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве.

Об  этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине 01

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичюс в своем аккаунте в Твиттер.

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Напоминаем, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3135276
 
 
 Топ комментарии
 
Всё реформы сделал Петя. Каких ещё этому не хватает?
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Еще немного такими темпами, и реформы будут проводиться в малоросийской губернии кацапстана губернатором недонаполеоном шаурмянским.
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Всё реформы сделал Петя. Каких ещё этому не хватает?
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Еще немного такими темпами, и реформы будут проводиться в малоросийской губернии кацапстана губернатором недонаполеоном шаурмянским.
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Райдер пианиста ЗЕленского состоит из основных пунктов: 1. Шаурма много. 2.Близкая локация к фонтану. 3. Ну и соответствующий росту рояль.
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)) ну с остальным ладно, ну с роялем, если и правда был такой случай, то это как то спорный вопрос. ведь переложив с символов на слова, - он потягал ***** по роялю)) а если под мелодию "с чего начинается родинка", то ***** даже не то шо обидно за такую пародию )) если подойти беспристрастно, то этим эпизодом мона сильно троллить ***** и дальше )))
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И продолжать троллить Украину, назівая ее актрисой немецких порнофильмов. Ти хворий кацап. Тому, що ти намагаєся виправдати кацапського агента і зрадника України. Відразу видно проплаченого бота. Шпариш все як в методичці написано.
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)) тупой подход к троллингу и унижению рашки уже прошлое время. потому вы вечно и проигрываете информ бои, глупо загребая только одну сторону, как точно сказанно "по методичке" ))). сегодня время гибридных подходов. ему всё помнится. но сбацать ролик, переделав, как он извлекает "подмосковные вечера" одним пальцем или "с чего начинается родинка", против остальных его залётов ему не убудет. но закинутое такое в рашку, и ***** будет не то шо приятно. этот мелкий тоже сильно психологически уязвим. )))
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Тююю,🐷ботиків вже від слова "реформа" крючить...
Дістав і вас 🐷своїми рехформами??
😂😂
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Ясно, теоретизировать и давать оценки чему-то это не делать конкретные дела, можно бла-бла-бла до бесконечности и президентом для этого не надо быть...
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Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Источник: https://censor.net.ua/n3135276

Прокол свинье,под визг-рояль,свининку вымочи в фонтане
И на шампур кусочки пяль.Час- шаурма уже в чулане.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский и Линкявичюс договорились о проведении в Литве следующей международной конференции по вопросам реформ в Украине. ФОТО
 
 
 
 
 
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