 МИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности", - заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщают, что решение принималось в результате консультаций с Думбадзе и с его согласия.

Напомним, что МИД Грузии, по распоряжению президента, отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе 1 июля. Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Грузии, привезя делегацию из России, получило то, что заслужило, - Кикабидзе