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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Грузия (3589) посол (1295)

 МИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе отозвали с целью назначения на другую должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".

"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности", - заявили в министерстве.

Также в ведомстве сообщают, что решение принималось в результате консультаций с Думбадзе и с его согласия.

Напомним, что МИД Грузии, по распоряжению президента, отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе 1 июля. Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.

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Источник: https://censor.net.ua/n3135274
 
 
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Посмотрим кого назначат а почему сняли это их дело
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понятно...
А то мы подумали было, что обиделись из за того, что выбираем вашего уголовника Михо скрывающего от наказания в нашу ВР..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность
 
 
 
 
 
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