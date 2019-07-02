 МИД Грузии объяснил причину отзыва посла Думбадзе из Киева его назначением на новую должность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Online".
"Как известно, назначение и освобождение послов происходит по принципу ротации. Так произошло и в случае с Гелой Думбадзе. Министерство посчитало нужным использовать его ресурс в центральном аппарате - на позиции посла по особым поручениям, и ему будет вверена сфера, в которой они имеет большой опыт деятельности", - заявили в министерстве.
Также в ведомстве сообщают, что решение принималось в результате консультаций с Думбадзе и с его согласия.
Напомним, что МИД Грузии, по распоряжению президента, отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе 1 июля. Гела Думбадзе был Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.
На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры - бывший посол Грузии Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, ранее занимавший должность посла Грузии в Азербайджане.
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