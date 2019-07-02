 ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает InformNapalm

Волонтеры InformNapalm по собственным каналам перехвата информации зафиксировали 29 июня, что поражение на самом деле произошло, однако речь может идти о двух разных комплексах. Один из которых на самом деле современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МД", а второй - российская станция помех Р-330Ж "Житель". Обе эти системы работают в связке. "ТОРН" - ведет разведку, а "Житель" осуществляет подавление.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД". ВИДЕО

Держать два комплекса "ТОРН" на одной позиции нет смысла, это еще один факт в пользу инсайдерских источников InformNapalm.

Отметим, что эти технические средства являются сложными комплексами, которыми могут управлять только специалисты. Поэтому можно считать, что кроме поражения ценных систем противника могли быть уничтожены и кадровые российские военнослужащие.

Также волонтеры InformNapalm провели геолокацию по указанному видео и определили точные координаты уничтожения этих российских систем: 47 ° 29ь50.2 "N 37 ° 58ь31.6" E.

Фиксировались ли эти комплексы на Донбассе раньше? - Да, фиксировались. 10 февраля 2019 БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке. Об этом сообщалось в отчете ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы "Азова" накрыли российский радар "Зоопарк-1" под Горловкой. ВИДЕО

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm неоднократно, начиная с 2015 года, фиксировали и публиковали фото и координаты размещения российских комплексов "ТОРН" и станции помех Р-330Ж "Житель", которые занесены в нашу базу данных доказательств российского военного присутствия на Донбассе.

По состоянию на 1 июля 2019 в нашу базу внесен уже 51 тип военной техники и вооружения ВС РФ, которое было разоблачено на оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по данным InformNapalm разоблачены факты участия в боевых действиях на Донбассе военнослужащих из 98 военных формирований Российской Федерации из разных военных округов, участвовавших в войне как отдельные консультанты и руководители, так и в составе БТГр или боевых гибридных формирований российских оккупационных сил.

Также читайте: Вблизи оккупированного Луганска обнаружена российская станция наземной разведки "Кредо-М1", - ОБСЕ

Проведенный InformNapalm фактчекинг свидетельствует, что уничтожение новейшей российской военной техники на Донбассе действительно состоялось 29 июня, была найдена геолокация места происшествия, а также из собственных источников получены подтверждения и дополнительные факты. Однако, у нас есть основания говорить, что было нанесено поражение не двум комплексам "ТОРН", как отмечается в сообщении к видео, а только одному. А второй уничтоженной системой является также российская станция Р-330Ж "Житель".

Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако стремимся максимально точно отражать события и разведывательные данные".