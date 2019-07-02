 ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает InformNapalm
Волонтеры InformNapalm по собственным каналам перехвата информации зафиксировали 29 июня, что поражение на самом деле произошло, однако речь может идти о двух разных комплексах. Один из которых на самом деле современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МД", а второй - российская станция помех Р-330Ж "Житель". Обе эти системы работают в связке. "ТОРН" - ведет разведку, а "Житель" осуществляет подавление.
Держать два комплекса "ТОРН" на одной позиции нет смысла, это еще один факт в пользу инсайдерских источников InformNapalm.
Отметим, что эти технические средства являются сложными комплексами, которыми могут управлять только специалисты. Поэтому можно считать, что кроме поражения ценных систем противника могли быть уничтожены и кадровые российские военнослужащие.
Также волонтеры InformNapalm провели геолокацию по указанному видео и определили точные координаты уничтожения этих российских систем: 47 ° 29ь50.2 "N 37 ° 58ь31.6" E.
Фиксировались ли эти комплексы на Донбассе раньше? - Да, фиксировались. 10 февраля 2019 БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке. Об этом сообщалось в отчете ОБСЕ.
Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm неоднократно, начиная с 2015 года, фиксировали и публиковали фото и координаты размещения российских комплексов "ТОРН" и станции помех Р-330Ж "Житель", которые занесены в нашу базу данных доказательств российского военного присутствия на Донбассе.
По состоянию на 1 июля 2019 в нашу базу внесен уже 51 тип военной техники и вооружения ВС РФ, которое было разоблачено на оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по данным InformNapalm разоблачены факты участия в боевых действиях на Донбассе военнослужащих из 98 военных формирований Российской Федерации из разных военных округов, участвовавших в войне как отдельные консультанты и руководители, так и в составе БТГр или боевых гибридных формирований российских оккупационных сил.
Проведенный InformNapalm фактчекинг свидетельствует, что уничтожение новейшей российской военной техники на Донбассе действительно состоялось 29 июня, была найдена геолокация места происшествия, а также из собственных источников получены подтверждения и дополнительные факты. Однако, у нас есть основания говорить, что было нанесено поражение не двум комплексам "ТОРН", как отмечается в сообщении к видео, а только одному. А второй уничтоженной системой является также российская станция Р-330Ж "Житель".
Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако стремимся максимально точно отражать события и разведывательные данные".
Также местами можно смотреть несколько телеканалов по Т2. Мой друг в Макеевке ловит аналоговый из Волновахи.
Ну и спутники нихто не отменял.
Аминь!!
2 июля Минобороны сообщило что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
Позже выяснилось что аппарат, на котором произошел пожар, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как.... «Лошарик».
радиоэлектронной борьбы "Леер-3"
https://censor.net.ua/news/3120823/na_donbasse_okkupanty_zasvetili_noveyishiyi_rossiyiskiyi_kompleks_radioelektronnoyi_borby_leer3/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_69674994
Террористы из ОРДЛО засветили новейший российский комплекс
РЭБ "Тирада-2", который только поступает в ВС РФ. ФОТО
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Российская мобильная станция радиотехнической
разведки "Рубикон" замечена на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортажhttp://censor.net.ua/forum/864882/rossiyiskaya_mobilnaya_stantsiya_radiotehnicheskoyi_razvedki_rubikon_zamechena_na_donbasse_informnapalm/sortby/tree/order/desc/page/1#comment_61606862 Российская
станция помех Р-330Ж "Житель" на Донбассе. ФОТОрепортаж
http://censor.net.ua/photo_news/384955/rossiyiskaya_stantsiya_pomeh_r330j_jitel_na_donbasse_fotoreportaj
Речь идет о новом, 4-м поколении станций РЭБ семейства «Красуха», которые, как сообщал год тому назад сайт army-news.ru, способны сканировать РЛ-излучение самолетов ДРЛО, спутников, беспилотников, радиолокаторов, головок самонаведения и т.п., анализировать его и генерировать помехи разного уровня сложности.
Как объясняет сам Цаплиенко, «эта станция постановки активных помех «делает слепыми и глухими» самолеты различных типов» и «действует на расстоянии до 300 километров».