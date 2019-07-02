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 ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm

Волонтеры ресурса InformNapalm подтвердили информацию о том, что 29 июня ВСУ уничтожили двк станции РЭБ терррористов. Однако, по информации волонтеров, это были две станции разного типа. первая - мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МД", а второй - российская станция помех Р-330Ж "Житель".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает InformNapalm

Волонтеры InformNapalm по собственным каналам перехвата информации зафиксировали 29 июня, что поражение на самом деле произошло, однако речь может идти о двух разных комплексах. Один из которых на самом деле современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МД", а второй - российская станция помех Р-330Ж "Житель". Обе эти системы работают в связке. "ТОРН" - ведет разведку, а "Житель" осуществляет подавление.

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Держать два комплекса "ТОРН" на одной позиции нет смысла, это еще один факт в пользу инсайдерских источников InformNapalm.

Отметим, что эти технические средства являются сложными комплексами, которыми могут управлять только специалисты. Поэтому можно считать, что кроме поражения ценных систем противника могли быть уничтожены и кадровые российские военнослужащие.

Также волонтеры InformNapalm провели геолокацию по указанному видео и определили точные координаты уничтожения этих российских систем: 47 ° 29ь50.2 "N 37 ° 58ь31.6" E.

Фиксировались ли эти комплексы на Донбассе раньше? - Да, фиксировались. 10 февраля 2019 БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил 1 комплекс радиоразведки "ТОРН" на шасси грузовика (КАМАЗ), который стоял возле жилого дома в Новогригорьевке. Об этом сообщалось в отчете ОБСЕ.

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Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm неоднократно, начиная с 2015 года, фиксировали и публиковали фото и координаты размещения российских комплексов "ТОРН" и станции помех Р-330Ж "Житель", которые занесены в нашу базу данных доказательств российского военного присутствия на Донбассе.

По состоянию на 1 июля 2019 в нашу базу внесен уже 51 тип военной техники и вооружения ВС РФ, которое было разоблачено на оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по данным InformNapalm разоблачены факты участия в боевых действиях на Донбассе военнослужащих из 98 военных формирований Российской Федерации из разных военных округов, участвовавших в войне как отдельные консультанты и руководители, так и в составе БТГр или боевых гибридных формирований российских оккупационных сил.

Также читайте: Вблизи оккупированного Луганска обнаружена российская станция наземной разведки "Кредо-М1", - ОБСЕ

Проведенный InformNapalm фактчекинг свидетельствует, что уничтожение новейшей российской военной техники на Донбассе действительно состоялось 29 июня, была найдена геолокация места происшествия, а также из собственных источников получены подтверждения и дополнительные факты. Однако, у нас есть основания говорить, что было нанесено поражение не двум комплексам "ТОРН", как отмечается в сообщении к видео, а только одному. А второй уничтоженной системой является также российская станция Р-330Ж "Житель".

Мы не претендуем на истину в последней инстанции, однако стремимся максимально точно отражать события и разведывательные данные".

Источник: https://censor.net.ua/n3135273
 
   
 Топ комментарии
 
Пройдет срок,будет спрос и с Зе.
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Совет форумчанПравила форума
 
В Донецке ловит одно радио " Проминь". Которое не является информационным....А обещали стабильное вещание нескольких станций. ТВ сигнала в помине нет. Где вышки парашенки за пять лет ?
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Не переживай....сейчас зебобоки за пять недель те вышки поставит...и ты сможешь смотреть "сватов" по каналу Г+Г....
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Спрашивай с зелебобки, он теперь барыжный гидрант.
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Спрошу,когда по срокам подойдет. А с прежнего недотепы спроса ,нет ?
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У них (порохоботів) Петро, типу святий - не робив помилок, не крав, не брехав і навіть не срав... Дивно, що Вас ще не заспамили...
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Его и здесь никто не слушает и не смотрит))
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В разных районах по разному ловится. Я могу с трудом поймать Проминь и еще тише УР-1Говорят что ближе к Горняку ловится больше.
Также местами можно смотреть несколько телеканалов по Т2. Мой друг в Макеевке ловит аналоговый из Волновахи.
Ну и спутники нихто не отменял.
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В 14-15 гг. был сильный сигнал Радио24, потом сним произошел ребрендинг, но сейчас я его не могу поймать, возможно обезьяны забивают более сильным сигналом. Например какая то херня с Соловьевым кажется радио вести идет на нескольких частотах.
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Как в Макеевке может сигнал быть лучше,если Донецк к Волновахе ,ближе. И выше.Ты точно из Донецка ?
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Я пишу что в Макеевке знакомый ловит из Волновахи 1+1, Пятый , еще какие-то.
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Ща лоховитая зелебобка начнёт ВСУ угрожать😁
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Интересно, какими видами вооружений были уничтожены эти комплексы. Гранату кто то кинул или как?
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ага прилетел снаряд НАТО если верить сепарам ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 7184
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Негры из "Абрамса" шарахнули. Басурин в теме.
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Тим часом на Орді в підводному кориті здохло 14 військових.
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Это какой конченый фашист в раше придумал название "Житель" ?
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Дебільна нація (козлорилих) - такі ждебільні думки і фантазії...
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На перегной кацапо-фашисткую падаль! ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9417
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Это серьезный успех...кропотливой роботы. За такое можно и ступеньку в служебке ..дать.
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//// эта новость уже не новость! но прочтите хотя бы последнее предложение!
2 июля Минобороны сообщило что в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Позже выяснилось что аппарат, на котором произошел пожар, является глубоководной атомной подводной лодкой АС-12, известной как.... «Лошарик».
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Якщо це правда, то треба буде відро пивка випити, від сліз радості...
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Донецкк, Центр, ТК Золотое Кольцо 2014 г
ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8894
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ВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6679 Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал информацию о новейшей станции радиоэлектронной борьбы, увиденной им в Донецке на вооружении у сепаратистов ДНР. «Вот такая же «Чебурашка» стоит возле одного из зданий ДонНТУ, теперь уже, видимо, бывшего», - пишет Цаплиенко.
Речь идет о новом, 4-м поколении станций РЭБ семейства «Красуха», которые, как сообщал год тому назад сайт army-news.ru, способны сканировать РЛ-излучение самолетов ДРЛО, спутников, беспилотников, радиолокаторов, головок самонаведения и т.п., анализировать его и генерировать помехи разного уровня сложности.
Как объясняет сам Цаплиенко, «эта станция постановки активных помех «делает слепыми и глухими» самолеты различных типов» и «действует на расстоянии до 300 километров».
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСУ 29 июня уничтожили на Донбассе два комплекса РЭБ террористов - "ТОРН-МД" и Р-330Ж "Житель", - InformNapalm
 
 
 
 
 
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